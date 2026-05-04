Thứ Hai, 04/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

TP Hồ Chí Minh: Phát động Chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học

Song Hoàng

04/05/2026, 16:55

Mục tiêu trọng tâm là hoàn thành 100% công trình trong 150 ngày, qua đó giảm áp lực sĩ số học sinh/lớp, nâng cao điều kiện dạy và học, tiến tới đáp ứng tiêu chuẩn trường học và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027”.

Kế hoạch được ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về cơ sở vật chất giáo dục trong bối cảnh quy mô học sinh của TP.Hồ Chí Minh tăng nhanh sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Đồng thời, Chiến dịch góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025–2030 và hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mục tiêu trọng tâm là hoàn thành 100% công trình trong 150 ngày, qua đó giảm áp lực sĩ số học sinh/lớp, nâng cao điều kiện dạy và học, tiến tới đáp ứng tiêu chuẩn trường học và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. 

Hiện toàn Thành phố có 3.438 cơ sở giáo dục với hơn 2,5 triệu học sinh. Tuy nhiên, do gia tăng dân số cơ học nhanh, nhiều khu vực xảy ra tình trạng quá tải. Dự báo năm học 2026–2027, nhu cầu tuyển sinh đầu cấp vẫn cao, đặc biệt ở lớp 1, lớp 6 và lớp 10, tạo áp lực lớn lên hệ thống trường lớp.

Năm 2026, Thành phố dự kiến triển khai khoảng 70 dự án xây dựng với 1.251 phòng học mới (trong đó tăng thêm 1.010 phòng), tổng vốn hơn 6.264 tỷ đồng. Trong đó, 48 dự án với 907 phòng học dự kiến hoàn thành trước ngày 05/9/2026 để kịp năm học mới; 22 dự án còn lại hoàn thành cuối năm 2026.

Để đạt mục tiêu, Thành phố đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết là tăng cường chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nguyên tắc “6 rõ” và tinh thần thi công khẩn trương “3 ca, 4 kíp”.

Kết quả hoàn thành nhiệm vụ sẽ gắn với đánh giá cán bộ. Đồng thời, phát động đợt thi đua cao điểm, huy động tối đa nguồn lực, tập trung vào các công trình trọng điểm.

Trong giai đoạn trước tháng 9/2026, các địa phương cần linh hoạt bố trí phòng học tạm, chuyển đổi công năng phòng chức năng và yêu cầu các dự án nhà ở xây dựng đồng bộ hạng mục giáo dục. Sau tháng 9, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án còn lại, ký cam kết trách nhiệm với chủ đầu tư.

Tiến độ thực hiện chia thành các giai đoạn cụ thể từ tháng 5 đến tháng 9/2026, bao gồm triển khai, thi công, nghiệm thu và bàn giao trước khai giảng.

Ba mốc cao điểm được xác định gồm: Mốc 1 chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026): các địa phương và chủ đầu tư thực hiện đồng loạt ra quân - cam kết 100% các dự án trong điểm rơi tháng 9 phải đang được thi công khẩn trương, tận dụng triệt để kỳ nghỉ lễ nhằm đẩy nhanh các hạng mục quan trọng.

Mốc 2 đẩy mạnh phong trào thi đua với đỉnh cao là “50 ngày đêm” trong Kế hoạch chiến dịch “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học”; bảo đảm hoàn thành các hạng mục trọng điểm, sớm đưa công trình vào sử dụng, phục vụ kịp thời năm học 2026 - 2027.

Mốc 3 chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh (02/9/2026): khánh thành đồng loạt các công trình tiêu biểu, chính thức gắn biển “Công trình kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương miễn phí xe buýt, phí hạ tầng cảng biển

09:13, 02/04/2026

Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương miễn phí xe buýt, phí hạ tầng cảng biển

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học mới

18:54, 30/03/2026

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học mới

Thành phố Hồ Chí Minh: Tái khởi động dự án ngăn triều cường

19:02, 02/02/2026

Thành phố Hồ Chí Minh: Tái khởi động dự án ngăn triều cường

Đọc thêm

Hải Phòng đề xuất cơ chế giải bản 143 tàu cá

Hải Phòng đề xuất cơ chế giải bản 143 tàu cá

UBND TP. Hải Phòng đề xuất cơ chế hỗ trợ giải bản (xoá đăng ký, tháo dỡ hoặc huỷ bỏ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, không có nhu cầu khai thác, hoặc vi phạm quy định IUU...) 143 tàu cá, chuyển đổi nghề ổn định sinh kế cho ngư dân…

Bộ Y tế đề xuất nhiều nhóm giải pháp nhằm đạt mức sinh thay thế

Bộ Y tế đề xuất nhiều nhóm giải pháp nhằm đạt mức sinh thay thế

Bộ Y tế sẽ nghiên cứu đánh giá tác động của chính sách lao động, việc làm, nhà ở, phúc lợi xã hội, giáo dục, y tế... đến quyết định sinh con, sinh ít con; kết hôn muộn và không kết hôn. Trên cơ sở đó để sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ phù hợp...

Phạt đến 5 triệu đồng khi cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế

Phạt đến 5 triệu đồng khi cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế

Hành vi cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám bệnh, chữa bệnh sẽ bị phạt từ 1 đến 5 triệu đồng, tùy mức độ gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế...

Còn 2 kỳ nghỉ trong năm 2026, riêng Quốc khánh nghỉ 5 ngày

Còn 2 kỳ nghỉ trong năm 2026, riêng Quốc khánh nghỉ 5 ngày

Sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5, dịp lễ Quốc khánh năm nay, công chức, viên chức sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày liên tục, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ theo quy định, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày được hoán đổi. Thời gian nghỉ từ ngày 29/8 đến hết 2/9...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Chiều 2/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam, trao đổi các định hướng thúc đẩy hợp tác nghị viện và triển khai thực chất quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giông lốc dồn dập, hàng nghìn ha lúa xuân tại Nghệ An – Hà Tĩnh bị thiệt hại

Thị trường

2

TP Hồ Chí Minh: Phát động Chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học

Dân sinh

3

Blog chứng khoán: Chỉ số không đồng nghĩa với cơ hội

Chứng khoán

4

Hải Phòng đề xuất cơ chế giải bản 143 tàu cá

Dân sinh

5

Triển vọng toàn cầu của thị trường bán lại xa xỉ

Đẹp +

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy