TP Hồ Chí Minh: Phát động Chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học

UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027”.

Kế hoạch được ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về cơ sở vật chất giáo dục trong bối cảnh quy mô học sinh của TP.Hồ Chí Minh tăng nhanh sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Đồng thời, Chiến dịch góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025–2030 và hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mục tiêu trọng tâm là hoàn thành 100% công trình trong 150 ngày, qua đó giảm áp lực sĩ số học sinh/lớp, nâng cao điều kiện dạy và học, tiến tới đáp ứng tiêu chuẩn trường học và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Hiện toàn Thành phố có 3.438 cơ sở giáo dục với hơn 2,5 triệu học sinh. Tuy nhiên, do gia tăng dân số cơ học nhanh, nhiều khu vực xảy ra tình trạng quá tải. Dự báo năm học 2026–2027, nhu cầu tuyển sinh đầu cấp vẫn cao, đặc biệt ở lớp 1, lớp 6 và lớp 10, tạo áp lực lớn lên hệ thống trường lớp.

Năm 2026, Thành phố dự kiến triển khai khoảng 70 dự án xây dựng với 1.251 phòng học mới (trong đó tăng thêm 1.010 phòng), tổng vốn hơn 6.264 tỷ đồng. Trong đó, 48 dự án với 907 phòng học dự kiến hoàn thành trước ngày 05/9/2026 để kịp năm học mới; 22 dự án còn lại hoàn thành cuối năm 2026.

Để đạt mục tiêu, Thành phố đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết là tăng cường chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nguyên tắc “6 rõ” và tinh thần thi công khẩn trương “3 ca, 4 kíp”.

Kết quả hoàn thành nhiệm vụ sẽ gắn với đánh giá cán bộ. Đồng thời, phát động đợt thi đua cao điểm, huy động tối đa nguồn lực, tập trung vào các công trình trọng điểm.

Trong giai đoạn trước tháng 9/2026, các địa phương cần linh hoạt bố trí phòng học tạm, chuyển đổi công năng phòng chức năng và yêu cầu các dự án nhà ở xây dựng đồng bộ hạng mục giáo dục. Sau tháng 9, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án còn lại, ký cam kết trách nhiệm với chủ đầu tư.

Tiến độ thực hiện chia thành các giai đoạn cụ thể từ tháng 5 đến tháng 9/2026, bao gồm triển khai, thi công, nghiệm thu và bàn giao trước khai giảng.

Ba mốc cao điểm được xác định gồm: Mốc 1 chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026): các địa phương và chủ đầu tư thực hiện đồng loạt ra quân - cam kết 100% các dự án trong điểm rơi tháng 9 phải đang được thi công khẩn trương, tận dụng triệt để kỳ nghỉ lễ nhằm đẩy nhanh các hạng mục quan trọng.

Mốc 2 đẩy mạnh phong trào thi đua với đỉnh cao là “50 ngày đêm” trong Kế hoạch chiến dịch “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học”; bảo đảm hoàn thành các hạng mục trọng điểm, sớm đưa công trình vào sử dụng, phục vụ kịp thời năm học 2026 - 2027.

Mốc 3 chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh (02/9/2026): khánh thành đồng loạt các công trình tiêu biểu, chính thức gắn biển “Công trình kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh”.