Blog chứng khoán: Chỉ số không đồng nghĩa với cơ hội

Ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt đang khiến VNI “mệt mỏi” ở vùng đình cũ. Tuy nhiên nếu như chỉ số không đại diện cho xu hướng chung của cổ phiếu thì VNI cũng không đồng nghĩa với cơ hội.

Phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ thị trường đã không thể “tăng bù” với chứng khoán thế giới. Tuy nhiên ảnh hưởng của các cổ phiếu trụ là rõ ràng. Điều này tương tự như những nhịp tăng trước đó khi chỉ số không còn khả năng đại diện cho đa số cổ phiếu.

VIC giảm 0,93%, VHM giảm 2,74%, FPT giảm 2,38%, STB giảm 1,93% là những mã kìm hãm VNI phiên này. Với nhóm trụ Vin, điều này cũng không quá bất thường: VIC tăng gần 82% trong hơn một tháng là tỷ suất lợi nhuận cực cao. VHM cũng tăng hơn 70% trong gần 2 tháng và gặp lại đỉnh cao lịch sử. Nhà đầu tư chốt lời là hoàn toàn bình thường. Trong bối cảnh đó nếu không có các trụ khác cân bằng lại, VNI điều chỉnh cũng không có gì lạ. Nhóm ngân hàng lớn như VCB, BID, CTG, VPB tăng khá tốt là yếu tố hỗ trợ kịp thời. Nếu không có các cổ phiếu này, VNI đã điều chỉnh rõ ràng hơn.

Điểm tốt hôm nay là khả năng duy trì phân hóa ít nhất còn cho thấy dòng tiền vẫn đang tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên thanh khoản tổng thể đang giảm rõ rệt, hai sàn niêm yết khớp lệnh phiên này chỉ khoảng 18k tỷ, là biểu hiện chỉ có dòng tiền đầu cơ nhỏ hoạt động. Thực tế nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đang cho thấy khả năng hấp dẫn dòng tiền tốt hơn. Các mã này chưa tăng nhiều, sức ép thua lỗ được kiểm chứng suốt thời gian qua và không nhiều áp lực bán. Tuy vậy khả năng đi ngược dòng trong bức tranh phổ biến qua VNI vẫn là dấu hỏi.

Thanh khoản trầm lắng từ những phiên cuối tháng 3 và hôm nay chưa mạnh trở lại cho thấy những nhà đầu tư đã rút khỏi thị trường vẫn trong tâm thế chờ đợi. Kết quả kinh doanh quý 1/2026 khó có thể tạo đột biến, tức là khoảng thời gian dài phía trước sẽ không có thêm yếu tố hỗ trợ nào mới. Bức tranh xung đột quốc tế có khả năng tăng nhiệt trong những tuần tới khi đàm phán không đi đến đâu, giá dầu neo mức rất cao trên 100 USD/thùng. Ngay cả khi căng thẳng không trở thành điểm nóng thì giá dầu cũng đã là yếu tố bất lợi. Vậy điều gì có thể khuyến khích dòng tiền nóng hoạt động mạnh hơn, ngoài những “địa chỉ” đầu cơ đơn lẻ?

Vấn đề lớn nhất của thị trường lúc này là không có động lực để tăng dài. Mùa báo cáo tài chính quý 1/2026 đã trôi đi mà không tạo được con sóng nào ra hồn. VNI tăng từ giữa tháng 4 nhưng cổ phiếu thì không tăng nhiều, chủ yếu do kéo trụ. Có chăng chỉ là những đợt đầu cơ riêng lẻ mà cơ hội nắm bắt không dành cho số đông. Vì vậy hoạt động đầu cơ lướt sóng, T+ vẫn phổ biến. Ví dụ hôm nay cổ phiếu dầu khí, bất động sản nhỏ... vẫn tiến triển tốt, nhưng dòng tiền vào hạn chế. Khi cơ hội không hấp dẫn được dòng tiền lớn thì vẫn chỉ là những hoạt động đầu cơ riêng lẻ.

Thị trường phái sinh hôm nay duy trì chênh lệch dương phản ánh một kỳ vọng khá tích cực đối với thị trường cơ sở, nhưng xu hướng điều chỉnh do trụ là không thể đảo ngược. 15 phút chờ đợi VN30, F1 chấp nhận mức chênh lệch tới 25-27 điểm. Khá kỳ lạ là VIC và VHM tăng đều hạn chế đầu ngày, xuất hiện lượng treo bán dày nhưng F1 vẫn chấp nhận mức chênh lệch 6-7 điểm sau đó. Đây là cơ hội Short tốt vì kịch bản xấu chỉ xảy ra khi nhóm ngân hàng có cầu mạnh kết hợp với VIC, VHM vượt qua được các mức giá bị chặn. Đặt cược Short là đúng khi nhóm trụ ngân hàng không mạnh thêm được còn VIC, VHM lao dốc. Tuy suốt nhịp giảm basis vẫn luôn dương, nhưng khi VN30 đã đi xuống thì không bao giờ có chuyện F1 đi lên.

Hiện tại động lực thúc đẩy thị trường không có gì mới, hiệu ứng báo cáo tài chính quý 1/2026 đã hết. Trong kịch bản tốt nhất là bối cảnh quốc tế ổn định, thị trường cũng chỉ có thể lình xình với hoạt động đầu cơ riêng lẻ. Kịch bản xấu khi xung đột bùng phát trở lại, rủi ro điều chỉnh sẽ lên cao. Vì vậy giai đoạn này nên hạn chế giao dịch, có chăng chỉ là tham gia các vụ đầu cơ với phân bổ vốn vừa phải.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2014.62. Cản gần nhất ngày mai là 2015; 2024; 2029; 2041; 2059; 2073; 2084. Hỗ trợ 1999; 1983; 1973; 1964; 1950; 1939.

