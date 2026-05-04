Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Chỉ số không đồng nghĩa với cơ hội

iTrader

04/05/2026, 16:53

Ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt đang khiến VNI “mệt mỏi” ở vùng đình cũ. Tuy nhiên nếu như chỉ số không đại diện cho xu hướng chung của cổ phiếu thì VNI cũng không đồng nghĩa với cơ hội.

Tranh minh họa.

Phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ thị trường đã không thể “tăng bù” với chứng khoán thế giới. Tuy nhiên ảnh hưởng của các cổ phiếu trụ là rõ ràng. Điều này tương tự như những nhịp tăng trước đó khi chỉ số không còn khả năng đại diện cho đa số cổ phiếu.

VIC giảm 0,93%, VHM giảm 2,74%, FPT giảm 2,38%, STB giảm 1,93% là những mã kìm hãm VNI phiên này. Với nhóm trụ Vin, điều này cũng không quá bất thường: VIC tăng gần 82% trong hơn một tháng là tỷ suất lợi nhuận cực cao. VHM cũng tăng hơn 70% trong gần 2 tháng và gặp lại đỉnh cao lịch sử. Nhà đầu tư chốt lời là hoàn toàn bình thường. Trong bối cảnh đó nếu không có các trụ khác cân bằng lại, VNI điều chỉnh cũng không có gì lạ. Nhóm ngân hàng lớn như VCB, BID, CTG, VPB tăng khá tốt là yếu tố hỗ trợ kịp thời. Nếu không có các cổ phiếu này, VNI đã điều chỉnh rõ ràng hơn.

Điểm tốt hôm nay là khả năng duy trì phân hóa ít nhất còn cho thấy dòng tiền vẫn đang tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên thanh khoản tổng thể đang giảm rõ rệt, hai sàn niêm yết khớp lệnh phiên này chỉ khoảng 18k tỷ, là biểu hiện chỉ có dòng tiền đầu cơ nhỏ hoạt động. Thực tế nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đang cho thấy khả năng hấp dẫn dòng tiền tốt hơn. Các mã này chưa tăng nhiều, sức ép thua lỗ được kiểm chứng suốt thời gian qua và không nhiều áp lực bán. Tuy vậy khả năng đi ngược dòng trong bức tranh phổ biến qua VNI vẫn là dấu hỏi.

Thanh khoản trầm lắng từ những phiên cuối tháng 3 và hôm nay chưa mạnh trở lại cho thấy những nhà đầu tư đã rút khỏi thị trường vẫn trong tâm thế chờ đợi. Kết quả kinh doanh quý 1/2026 khó có thể tạo đột biến, tức là khoảng thời gian dài phía trước sẽ không có thêm yếu tố hỗ trợ nào mới. Bức tranh xung đột quốc tế có khả năng tăng nhiệt trong những tuần tới khi đàm phán không đi đến đâu, giá dầu neo mức rất cao trên 100 USD/thùng. Ngay cả khi căng thẳng không trở thành điểm nóng thì giá dầu cũng đã là yếu tố bất lợi. Vậy điều gì có thể khuyến khích dòng tiền nóng hoạt động mạnh hơn, ngoài những “địa chỉ” đầu cơ đơn lẻ?

Vấn đề lớn nhất của thị trường lúc này là không có động lực để tăng dài. Mùa báo cáo tài chính quý 1/2026 đã trôi đi mà không tạo được con sóng nào ra hồn. VNI tăng từ giữa tháng 4 nhưng cổ phiếu thì không tăng nhiều, chủ yếu do kéo trụ. Có chăng chỉ là những đợt đầu cơ riêng lẻ mà cơ hội nắm bắt không dành cho số đông. Vì vậy hoạt động đầu cơ lướt sóng, T+ vẫn phổ biến. Ví dụ hôm nay cổ phiếu dầu khí, bất động sản nhỏ... vẫn tiến triển tốt, nhưng dòng tiền vào hạn chế. Khi cơ hội không hấp dẫn được dòng tiền lớn thì vẫn chỉ là những hoạt động đầu cơ riêng lẻ.

Thị trường phái sinh hôm nay duy trì chênh lệch dương phản ánh một kỳ vọng khá tích cực đối với thị trường cơ sở, nhưng xu hướng điều chỉnh do trụ là không thể đảo ngược. 15 phút chờ đợi VN30, F1 chấp nhận mức chênh lệch tới 25-27 điểm. Khá kỳ lạ là VIC và VHM tăng đều hạn chế đầu ngày, xuất hiện lượng treo bán dày nhưng F1 vẫn chấp nhận mức chênh lệch 6-7 điểm sau đó. Đây là cơ hội Short tốt vì kịch bản xấu chỉ xảy ra khi nhóm ngân hàng có cầu mạnh kết hợp với VIC, VHM vượt qua được các mức giá bị chặn. Đặt cược Short là đúng khi nhóm trụ ngân hàng không mạnh thêm được còn VIC, VHM lao dốc. Tuy suốt nhịp giảm basis vẫn luôn dương, nhưng khi VN30 đã đi xuống thì không bao giờ có chuyện F1 đi lên.

Hiện tại động lực thúc đẩy thị trường không có gì mới, hiệu ứng báo cáo tài chính quý 1/2026 đã hết. Trong kịch bản tốt nhất là bối cảnh quốc tế ổn định, thị trường cũng chỉ có thể lình xình với hoạt động đầu cơ riêng lẻ. Kịch bản xấu khi xung đột bùng phát trở lại, rủi ro điều chỉnh sẽ lên cao. Vì vậy giai đoạn này nên hạn chế giao dịch, có chăng chỉ là tham gia các vụ đầu cơ với phân bổ vốn vừa phải.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2014.62. Cản gần nhất ngày mai là 2015; 2024; 2029; 2041; 2059; 2073; 2084. Hỗ trợ 1999; 1983; 1973; 1964; 1950; 1939.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Đã có 641 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026: Tăng mạnh 36,5%, tài chính hụt hơi

Khối ngoại bán ròng gần 14.000 tỷ trong tháng 4 khi FTSE Russell xác nhận nâng hạng

Dòng tiền chọn lọc, thị trường phân hóa tích cực

báo cáo tài chính quý 1/2026 blog chứng khoán dòng tiền đầu cơ nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Đã có 641 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026: Tăng mạnh 36,5%, tài chính hụt hơi

Nhóm tài chính ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt +14,3% so với cùng kỳ trong quý 1/2026, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của toàn thị trường (+36,5%) và kém xa nhóm phi tài chính (+77,2%).

Khối ngoại bán ròng gần 14.000 tỷ trong tháng 4 khi FTSE Russell xác nhận nâng hạng

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 13.755,4 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh ghi nhận mức bán ròng 7.379,4 tỷ đồng trong tháng 4 vừa qua...

Dòng tiền chọn lọc, thị trường phân hóa tích cực

Ảnh hưởng tiêu cực của các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục hạn chế cơ hội đột phá của VN-Index. Tuy nhiên dòng tiền không nghỉ, vẫn đang tìm kiếm cơ hội trong bối cảnh cổ phiếu vẫn phân hóa sức mạnh.

VCBS thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty

Ngày 29/4/2026, VCBS dời trụ sở chính về Vincom Center Bà Triệu theo giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới nhằm nâng tầm không gian làm việc chuyên nghiệp, hiện đại tại vị trí đắc địa ngay giữa trung tâm Thủ đô.

Tỷ phú Ray Dalio khuyên phân bổ 15% vốn vào vàng

Khuyến nghị nhà đầu tư phân bổ vốn vào vàng đã được ông Dalio đưa ra từ lâu...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Giông lốc dồn dập, hàng nghìn ha lúa xuân tại Nghệ An – Hà Tĩnh bị thiệt hại

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

