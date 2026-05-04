Blog chứng khoán: Chỉ số không đồng nghĩa với cơ hội
iTrader
04/05/2026, 16:53
Ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt đang khiến VNI “mệt mỏi” ở vùng đình cũ. Tuy nhiên nếu như chỉ số không đại diện cho xu hướng chung của cổ phiếu thì VNI cũng không đồng nghĩa với cơ hội.
Phiên giao dịch đầu
tiên sau kỳ nghỉ thị trường đã không thể “tăng bù” với chứng khoán thế giới.
Tuy nhiên ảnh hưởng của các cổ phiếu trụ là rõ ràng. Điều này tương tự như những
nhịp tăng trước đó khi chỉ số không còn khả năng đại diện cho đa số cổ phiếu.
VIC giảm 0,93%,
VHM giảm 2,74%, FPT giảm 2,38%, STB giảm 1,93% là những mã kìm hãm VNI phiên này.
Với nhóm trụ Vin, điều này cũng không quá bất thường: VIC tăng gần 82% trong
hơn một tháng là tỷ suất lợi nhuận cực cao. VHM cũng tăng hơn 70% trong gần 2
tháng và gặp lại đỉnh cao lịch sử. Nhà đầu tư chốt lời là hoàn toàn bình thường.
Trong bối cảnh đó nếu không có các trụ khác cân bằng lại, VNI điều chỉnh cũng
không có gì lạ. Nhóm ngân hàng lớn như VCB, BID, CTG, VPB tăng khá tốt là yếu tố
hỗ trợ kịp thời. Nếu không có các cổ phiếu này, VNI đã điều chỉnh rõ ràng hơn.
Điểm tốt hôm nay
là khả năng duy trì phân hóa ít nhất còn cho thấy dòng tiền vẫn đang tìm kiếm
cơ hội. Tuy nhiên thanh khoản tổng thể đang giảm rõ rệt, hai sàn niêm yết khớp
lệnh phiên này chỉ khoảng 18k tỷ, là biểu hiện chỉ có dòng tiền đầu cơ nhỏ hoạt
động. Thực tế nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đang cho thấy khả năng hấp dẫn dòng tiền
tốt hơn. Các mã này chưa tăng nhiều, sức ép thua lỗ được kiểm chứng suốt thời
gian qua và không nhiều áp lực bán. Tuy vậy khả năng đi ngược dòng trong bức
tranh phổ biến qua VNI vẫn là dấu hỏi.
Thanh khoản trầm
lắng từ những phiên cuối tháng 3 và hôm nay chưa mạnh trở lại cho thấy những nhà
đầu tư đã rút khỏi thị trường vẫn trong tâm thế chờ đợi. Kết quả kinh doanh quý
1/2026 khó có thể tạo đột biến, tức là khoảng thời gian dài phía trước sẽ không
có thêm yếu tố hỗ trợ nào mới. Bức tranh xung đột quốc tế có khả năng tăng nhiệt
trong những tuần tới khi đàm phán không đi đến đâu, giá dầu neo mức rất cao trên
100 USD/thùng. Ngay cả khi căng thẳng không trở thành điểm nóng thì giá dầu cũng
đã là yếu tố bất lợi. Vậy điều gì có thể khuyến khích dòng tiền nóng hoạt động
mạnh hơn, ngoài những “địa chỉ” đầu cơ đơn lẻ?
Vấn đề lớn nhất của
thị trường lúc này là không có động lực để tăng dài. Mùa báo cáo tài chính quý
1/2026 đã trôi đi mà không tạo được con sóng nào ra hồn. VNI tăng từ giữa tháng
4 nhưng cổ phiếu thì không tăng nhiều, chủ yếu do kéo trụ. Có chăng chỉ là những
đợt đầu cơ riêng lẻ mà cơ hội nắm bắt không dành cho số đông. Vì vậy hoạt động
đầu cơ lướt sóng, T+ vẫn phổ biến. Ví dụ hôm nay cổ phiếu dầu khí, bất động sản
nhỏ... vẫn tiến triển tốt, nhưng dòng tiền vào hạn chế. Khi cơ hội không hấp dẫn
được dòng tiền lớn thì vẫn chỉ là những hoạt động đầu cơ riêng lẻ.
Thị trường phái
sinh hôm nay duy trì chênh lệch dương phản ánh một kỳ vọng khá tích cực đối với
thị trường cơ sở, nhưng xu hướng điều chỉnh do trụ là không thể đảo ngược. 15 phút
chờ đợi VN30, F1 chấp nhận mức chênh lệch tới 25-27 điểm. Khá kỳ lạ là VIC và
VHM tăng đều hạn chế đầu ngày, xuất hiện lượng treo bán dày nhưng F1 vẫn chấp
nhận mức chênh lệch 6-7 điểm sau đó. Đây là cơ hội Short tốt vì kịch bản xấu chỉ
xảy ra khi nhóm ngân hàng có cầu mạnh kết hợp với VIC, VHM vượt qua được các mức
giá bị chặn. Đặt cược Short là đúng khi nhóm trụ ngân hàng không mạnh thêm được
còn VIC, VHM lao dốc. Tuy suốt nhịp giảm basis vẫn luôn dương, nhưng khi VN30 đã
đi xuống thì không bao giờ có chuyện F1 đi lên.
Hiện tại động lực
thúc đẩy thị trường không có gì mới, hiệu ứng báo cáo tài chính quý 1/2026 đã hết.
Trong kịch bản tốt nhất là bối cảnh quốc tế ổn định, thị trường cũng chỉ có thể
lình xình với hoạt động đầu cơ riêng lẻ. Kịch bản xấu khi xung đột bùng phát trở
lại, rủi ro điều chỉnh sẽ lên cao. Vì vậy giai đoạn này nên hạn chế giao dịch,
có chăng chỉ là tham gia các vụ đầu cơ với phân bổ vốn vừa phải.
VN30 đóng cửa hôm
nay tại 2014.62. Cản gần nhất ngày mai là 2015; 2024; 2029; 2041; 2059; 2073;
2084. Hỗ trợ 1999; 1983; 1973; 1964; 1950; 1939.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Đã có 641 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026: Tăng mạnh 36,5%, tài chính hụt hơi
Nhóm tài chính ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt +14,3% so với cùng kỳ trong quý 1/2026, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của toàn thị trường (+36,5%) và kém xa nhóm phi tài chính (+77,2%).
