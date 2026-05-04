Thứ Hai, 04/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

TSMC sẵn sàng sản xuất chip A16 từ cuối năm nay

Bạch Dương

04/05/2026, 09:17

Công nghệ xử lý thế hệ tiếp theo A16, tương đương tiến trình 1,6 nm của TSMC được xem là điểm khởi đầu cho “kỷ nguyên Angstrom”, với kỳ vọng cải thiện đáng kể hiệu năng và hiệu quả năng lượng so với thế hệ 2 nm hiện tại...

Ảnh minh hoạ: TSMC.
Ảnh minh hoạ: TSMC.

TSMC - Tập đoàn sản xuất chất bán dẫn hàng đầu thế giới của Đài Loan dự kiến sản xuất hàng loạt A16 từ quý 4/2026, dù các sản phẩm thương mại sử dụng tiến trình này nhiều khả năng chỉ xuất hiện trong giai đoạn 2027–2028, theo WCCTech.

So với phiên bản 2nm được cải tiến (N2P), A16 được kỳ vọng mang lại mức tăng hiệu năng 8 - 10% ở cùng điện áp, giảm tiêu thụ điện năng 15 –20% ở cùng tốc độ, và tăng mật độ bóng bán dẫn thêm khoảng 10%. 

Xa hơn, tiến trình A13, dự kiến ra mắt vào năm 2029, sẽ tiếp tục thu nhỏ diện tích chip thêm khoảng 6%, giúp tối ưu cho các lĩnh vực như điện toán hiệu năng cao (HPC), AI hay thiết bị di động. Việc giảm diện tích chip cũng đồng nghĩa cùng một tấm wafer silicon, số lượng chip sản xuất được sẽ nhiều hơn, kéo theo chi phí trên mỗi đơn vị giảm xuống.

Nhìn chung, lộ trình công nghệ mà TSMC cùng các đối thủ đang theo đuổi cho thấy ngành công nghiệp bán dẫn vẫn còn dư địa đổi mới rất lớn. Ít nhất trong 4–5 năm tới, “cuộc đua thu nhỏ” không chỉ chưa chạm trần, mà còn đang mở ra những hướng đi hoàn toàn mới – nơi hiệu năng, hiệu quả năng lượng và kiến trúc thiết kế cùng tiến hóa song song.

Hiện nay, tiến trình tiên tiến nhất, giai đoạn 2nm đã bắt đầu được thương mại hóa trên điện thoại thông minh từ đầu năm nay.

Trong đó, những thiết bị tiên phong là Samsung Galaxy S26 và Samsung Galaxy S26+. Cụ thể, ở các thị trường như châu Âu, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi, hai mẫu máy được trang bị vi xử lý Exynos 2600, con chip do Samsung tự thiết kế và sản xuất thông qua Samsung Foundry trên tiến trình 2nm của hãng.

Trong khi đó, về phía Apple, iPhone 17 Pro Max hiện vẫn sử dụng chip A19 Pro do TSMC sản xuất trên tiến trình 3nm thế hệ thứ ba (N3P).

Về mặt công nghệ, kích thước tiến trình càng thu nhỏ thì bóng bán dẫn càng nhỏ, cho phép tích hợp nhiều bóng bán dẫn hơn trên cùng một diện tích.

Khi mật độ bóng bán dẫn tăng lên, quãng đường di chuyển của electron được rút ngắn, giúp cải thiện tốc độ xung nhịp, cải thiện hiệu năng xử lý, đồng thời giảm điện năng tiêu thụ cho mỗi lần bật/tắt transistor. Nhờ đó, các thiết bị sử dụng chip tiến trình nhỏ hơn như 2nm có thể vừa mạnh hơn, vừa tiết kiệm pin hơn.

Thậm chí, không chỉ dừng lại ở việc thu nhỏ kích thước, các chip 2 nm của TSMC còn ứng dụng kiến trúc Gate-All-Around (GAA), trong đó kênh dẫn được bao quanh từ bốn phía thay vì ba phía như công nghệ FinFET trước đây. Cách tiếp cận này giúp giảm dòng rò, tăng khả năng kiểm soát dòng điện và cho phép bóng bán dẫn chuyển đổi giữa trạng thái "bật" và "tắt" nhanh hơn, từ đó nâng cao hiệu năng tổng thể của chip.

Được biết, TSMC sẽ mở ra “kỷ nguyên Angstrom” với các tiến trình A-series như A16, A14, A13 và A12. Trong đó, tiến trình A16 sẽ đánh dấu bước chuyển lớn với công nghệ cấp nguồn mặt sau (Backside Power Delivery), được hãng gọi là Super Power Rail (SPR).

Trong thiết kế truyền thống, cả dây tín hiệu và dây nguồn đều nằm ở mặt trước của tấm silicon. Với SPR, chúng được chuyển xuống mặt sau, kết nối trực tiếp tới cực nguồn và cực thoát của bóng bán dẫn. Nhờ vậy, tín hiệu không còn phải đi qua hàng chục lớp kim loại trung gian (gây ra điện trở và suy hao điện áp).

Ngoài ra, việc “dọn đường” cho mặt trước của tấm bán dẫn cũng cho phép các dây tín hiệu được bố trí dày đặc hơn, từ đó tăng mật độ bóng bán dẫn mà không cần tiếp tục thu nhỏ tiến trình. Đồng thời, đường dẫn điện ngắn và trực tiếp hơn giúp giảm thất thoát năng lượng dưới dạng nhiệt, cho phép bóng bán dẫn chuyển mạch nhanh hơn, đặc biệt hữu ích với các tác vụ nặng như trí tuệ nhân tạo tạo sinh.

Không chỉ TSMC, cả Intel và Samsung cũng đang theo đuổi hướng đi tương tự với các biến thể cấp nguồn mặt sau, trong đó Intel gọi công nghệ của mình là PowerVia.

Thiếu bộ nhớ, lô hàng chip SoC cho điện thoại giảm 8%

09:12, 29/04/2026

Thiếu bộ nhớ, lô hàng chip SoC cho điện thoại giảm 8%

Trung Quốc đang nhập khẩu công cụ chip từ những thị trường nào?

09:57, 18/04/2026

Trung Quốc đang nhập khẩu công cụ chip từ những thị trường nào?

CEO TSMC: Intel Foundry là đối thủ "đáng gờm"

09:34, 19/04/2026

CEO TSMC: Intel Foundry là đối thủ

Từ khóa:

bán dẫn chip 2nm công nghệ kinh tế số Samsung Galaxy S26 TSMC

Đọc thêm

Trung Quốc cấm doanh nghiệp sa thải lao động vì AI

Trung Quốc cấm doanh nghiệp sa thải lao động vì AI

Tòa án Nhân dân Trung cấp Hàng Châu, Trung Quốc, nhấn mạnh thay vì cắt giảm nhân sự, doanh nghiệp cần ưu tiên đào tạo lại, tạo điều kiện để người lao động chuyển sang những vị trí có giá trị cao hơn...

Lầu Năm Góc bắt tay 7 “ông lớn” công nghệ triển khai AI trong hệ thống mật

Lầu Năm Góc bắt tay 7 “ông lớn” công nghệ triển khai AI trong hệ thống mật

Lầu Năm Góc cho biết đã đạt được thỏa thuận với 7 công ty công nghệ nhằm đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hệ thống máy tính mật, mở rộng đáng kể khả năng ứng dụng AI trong hoạt động quân sự. Động thái này phản ánh nỗ lực tăng tốc khai thác công nghệ mới của Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt...

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Từ góc nhìn doanh nghiệp và nhà đầu tư, Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh không chỉ giải bài toán vốn mà còn được kỳ vọng góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn” của startup, từ tiếp cận hạ tầng, thị trường đến nâng cao năng lực vận hành thông qua hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

TSKH Phan Xuân Dũng- Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận hàm Giáo sư Trường Đại học năng lượng Moskva

TSKH Phan Xuân Dũng- Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận hàm Giáo sư Trường Đại học năng lượng Moskva

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vừa đón nhận hàm Giáo sư danh dự của Trường Đại học năng lượng Moskva (MPEI), Liên bang Nga. Ông là nhà khoa học, công dân đầu tiên của Việt Nam được trường phong hàm Giáo sư, được đứng trong bảng danh dự của trường cùng các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới...

Việt Nam – Nhật Bản ký loạt văn kiện, mở rộng hợp tác từ hạ tầng đến chuyển đổi số

Việt Nam – Nhật Bản ký loạt văn kiện, mở rộng hợp tác từ hạ tầng đến chuyển đổi số

Ngày 2/5, sau hội đàm, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, hai bên trao 6 văn kiện hợp tác, bao trùm nông thôn, hạ tầng, các-bon thấp, công nghệ và không gian.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

GREENFEED: Tăng trưởng bền vững là cùng cộng đồng phát triển

Doanh nghiệp

2

Trung Quốc cấm doanh nghiệp sa thải lao động vì AI

Kinh tế số

3

Du lịch TP. Hồ Chí Minh "bội thu" 8.700 tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ

Du lịch

4

Xung đột Trung Đông thúc đẩy tham vọng điện hạt nhân ở Đông Nam Á

Kinh tế xanh

5

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 4/2026

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy