Giông lốc dồn dập, hàng nghìn ha lúa xuân tại Nghệ An – Hà Tĩnh bị thiệt hại
Nguyễn Thuấn
04/05/2026, 16:57
Những trận giông lốc kèm mưa lớn xảy ra vào tối 3/5 và rạng sáng 4/5 đã gây thiệt hại đáng kể tại Nghệ An và Hà Tĩnh, hàng nghìn ha lúa xuân bị đổ rạp, đặt ra yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo vệ sản xuất trong giai đoạn cao điểm thu hoạch...
Rạng sáng ngày 4/5, trên địa bàn xã Quỳ Hợp (tỉnh
Nghệ An) đã xảy ra giông lốc kèm mưa lớn, gây thiệt hại đáng kể về tài sản và sản
xuất nông nghiệp.
Theo thống kê ban đầu, đến 9h30 cùng ngày, toàn xã
có 38 nhà dân bị ảnh hưởng. Trong đó, 1 nhà bị thiệt hại trên 70%, 4 nhà thiệt
hại từ 50–70%, 12 nhà thiệt hại từ 30–50% và 21 nhà hư hỏng nhẹ dưới 30%. Phần
lớn các công trình bị tốc mái, hư hỏng mái tôn, tường bao và các hạng mục phụ
trợ.
Không chỉ nhà ở, sản xuất nông nghiệp cũng chịu tác động nặng
nề. Hơn 150 ha lúa bị ảnh hưởng, trong đó 20 ha thiệt hại trên 70%, 130 ha thiệt
hại từ 30–70%. Ngoài ra, 18 ha keo bị gãy đổ, 70 ha ngô bị ảnh hưởng; 36 cây
xanh bị quật ngã. Đặc biệt, 15 cột điện bị gãy đổ khiến việc cung cấp điện tại
một số khu dân cư bị gián đoạn cục bộ.
Ngay sau thiên tai, chính quyền địa phương đã nhanh chóng xuống
hiện trường, triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Lực
lượng quân sự, công an cùng các tổ chức đoàn thể được huy động hỗ trợ người dân
khắc phục hậu quả, ưu tiên sửa chữa nhà cửa, ổn định chỗ ở.
Song song đó, công tác kiểm tra, thống kê thiệt hại tiếp tục
được triển khai để làm cơ sở đề xuất hỗ trợ. Ngành chức năng cũng hướng dẫn người
dân tiêu úng, cứu diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, hạn chế thiệt hại lan
rộng.
Trước đó, những ngày cuối tháng 4, khi lúa xuân tại nhiều địa
phương ở Nghệ An bước vào giai đoạn chín, chuẩn bị thu hoạch, các đợt giông lốc
liên tiếp đã khiến nhiều diện tích bị đổ rạp.
Tại xã Hợp Minh, với hơn 1.900 ha lúa vụ xuân, mưa giông đêm
28–29/4 đã làm nhiều diện tích bị đổ gãy. Tương tự, tại xã Quan, trên 40 ha
trong tổng số hơn 1.200 ha lúa xuân bị ảnh hưởng do lúa trĩu bông gặp gió mạnh.
Để giảm thiểu thiệt hại, ngành nông nghiệp Nghệ An khuyến
cáo người dân khẩn trương tháo cạn nước trên ruộng nhằm giữ gốc lúa cứng, tránh
ngập úng; buộc túm các khóm lúa bị đổ để hạn chế bông chạm nước. Với những diện
tích đã chín khoảng 85%, cần thu hoạch sớm để giảm thất thoát. Sau thu hoạch, cần
vệ sinh đồng ruộng, xử lý rơm rạ, cỏ dại nhằm hạn chế sâu bệnh, chuẩn bị cho vụ
hè thu 2026.
Tại Hà Tĩnh, ảnh hưởng của mưa dông kèm gió giật mạnh tối
3/5 cũng khiến hơn 5.000 ha lúa xuân bị ngã đổ trên diện rộng.
Một số địa phương chịu thiệt hại lớn như phường Bắc Hồng
Lĩnh 480 ha, xã Kỳ Xuân 550 ha, xã Đức Thịnh 580 ha, xã Đức Quang 450 ha, xã Tứ
Mỹ 427 ha… Nhiều diện tích lúa đang vào kỳ thu hoạch bị đổ rạp, tiềm ẩn nguy cơ
giảm năng suất và chất lượng.
Ngay trong ngày 4/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà
Tĩnh Hồ Huy Thành đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục. Các địa
phương được yêu cầu khẩn trương khơi thông kênh mương, tiêu úng, tháo nước khỏi
ruộng; đồng thời tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch
theo phương châm “lúa chín đến đâu, thu hoạch gọn đến đó”.
Bên cạnh đó, các ngành chức năng tăng cường kết nối với hợp
tác xã, cơ sở sấy lúa nhằm hỗ trợ bảo quản sau thu hoạch; đồng thời đẩy mạnh
liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp, thương lái để đảm bảo đầu ra cho nông sản.
