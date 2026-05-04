Giông lốc dồn dập, hàng nghìn ha lúa xuân tại Nghệ An – Hà Tĩnh bị thiệt hại

Nguyễn Thuấn

04/05/2026, 16:57

Những trận giông lốc kèm mưa lớn xảy ra vào tối 3/5 và rạng sáng 4/5 đã gây thiệt hại đáng kể tại Nghệ An và Hà Tĩnh, hàng nghìn ha lúa xuân bị đổ rạp, đặt ra yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo vệ sản xuất trong giai đoạn cao điểm thu hoạch...

Nhiều diện tích lúa tại xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An bị đổ rạp. Lãnh đạo xã xuống đồng kiểm tra thực tế, thăm hỏi, chia sẻ và động viên bà con khắc phục hậu quả thiên tai

Rạng sáng ngày 4/5, trên địa bàn xã Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) đã xảy ra giông lốc kèm mưa lớn, gây thiệt hại đáng kể về tài sản và sản xuất nông nghiệp.

Theo thống kê ban đầu, đến 9h30 cùng ngày, toàn xã có 38 nhà dân bị ảnh hưởng. Trong đó, 1 nhà bị thiệt hại trên 70%, 4 nhà thiệt hại từ 50–70%, 12 nhà thiệt hại từ 30–50% và 21 nhà hư hỏng nhẹ dưới 30%. Phần lớn các công trình bị tốc mái, hư hỏng mái tôn, tường bao và các hạng mục phụ trợ.

Không chỉ nhà ở, sản xuất nông nghiệp cũng chịu tác động nặng nề. Hơn 150 ha lúa bị ảnh hưởng, trong đó 20 ha thiệt hại trên 70%, 130 ha thiệt hại từ 30–70%. Ngoài ra, 18 ha keo bị gãy đổ, 70 ha ngô bị ảnh hưởng; 36 cây xanh bị quật ngã. Đặc biệt, 15 cột điện bị gãy đổ khiến việc cung cấp điện tại một số khu dân cư bị gián đoạn cục bộ.

Ngay sau thiên tai, chính quyền địa phương đã nhanh chóng xuống hiện trường, triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Lực lượng quân sự, công an cùng các tổ chức đoàn thể được huy động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ưu tiên sửa chữa nhà cửa, ổn định chỗ ở.

Song song đó, công tác kiểm tra, thống kê thiệt hại tiếp tục được triển khai để làm cơ sở đề xuất hỗ trợ. Ngành chức năng cũng hướng dẫn người dân tiêu úng, cứu diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, hạn chế thiệt hại lan rộng.

Chiều ngày 3/5, trên địa bàn phường Tây Hiếu (Nghệ An) đã xảy ra trận mưa kèm theo gió giật mạnh, khiến nhiều diện tích lúa đang vào thời kỳ thu hoạch bị đổ rạp, gãy thân, gây ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng hạt.
Trước đó, những ngày cuối tháng 4, khi lúa xuân tại nhiều địa phương ở Nghệ An bước vào giai đoạn chín, chuẩn bị thu hoạch, các đợt giông lốc liên tiếp đã khiến nhiều diện tích bị đổ rạp.

Tại xã Hợp Minh, với hơn 1.900 ha lúa vụ xuân, mưa giông đêm 28–29/4 đã làm nhiều diện tích bị đổ gãy. Tương tự, tại xã Quan, trên 40 ha trong tổng số hơn 1.200 ha lúa xuân bị ảnh hưởng do lúa trĩu bông gặp gió mạnh.

Để giảm thiểu thiệt hại, ngành nông nghiệp Nghệ An khuyến cáo người dân khẩn trương tháo cạn nước trên ruộng nhằm giữ gốc lúa cứng, tránh ngập úng; buộc túm các khóm lúa bị đổ để hạn chế bông chạm nước. Với những diện tích đã chín khoảng 85%, cần thu hoạch sớm để giảm thất thoát. Sau thu hoạch, cần vệ sinh đồng ruộng, xử lý rơm rạ, cỏ dại nhằm hạn chế sâu bệnh, chuẩn bị cho vụ hè thu 2026.

Tại Hà Tĩnh, ảnh hưởng của mưa dông kèm gió giật mạnh tối 3/5 cũng khiến hơn 5.000 ha lúa xuân bị ngã đổ trên diện rộng.

Một số địa phương chịu thiệt hại lớn như phường Bắc Hồng Lĩnh 480 ha, xã Kỳ Xuân 550 ha, xã Đức Thịnh 580 ha, xã Đức Quang 450 ha, xã Tứ Mỹ 427 ha… Nhiều diện tích lúa đang vào kỳ thu hoạch bị đổ rạp, tiềm ẩn nguy cơ giảm năng suất và chất lượng.

Do ảnh hưởng của trận mưa lớn kèm dông lốc và gió giật mạnh xảy ra tối ngày 3/5, trên địa bàn xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã có khoảng 90 ha lúa vụ Xuân năm 2026 bị đổ ngã.

Ngay trong ngày 4/5, Phó Chủ tịch UBND  tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục. Các địa phương được yêu cầu khẩn trương khơi thông kênh mương, tiêu úng, tháo nước khỏi ruộng; đồng thời tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch theo phương châm “lúa chín đến đâu, thu hoạch gọn đến đó”.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng tăng cường kết nối với hợp tác xã, cơ sở sấy lúa nhằm hỗ trợ bảo quản sau thu hoạch; đồng thời đẩy mạnh liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp, thương lái để đảm bảo đầu ra cho nông sản.

Sau ba lần mời thầu, Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn với tổng mức đầu tư 57.524 tỷ đồng vẫn chưa tìm được chủ đầu tư. Tại thời điểm đóng thầu ngày 20/4/2026, hệ thống không ghi nhận bất kỳ nhà đầu tư nào đăng ký, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp dự án trọng điểm này thất bại trong việc thu hút đầu tư...

Trong tháng 4/2026, TKV đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu. Doanh thu hợp nhất đạt trên 17.100 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 2.262 tỷ đồng...

Áp lực lạm phát và xung đột Trung Đông đẩy chi phí đầu vào tăng nhanh nhất trong 15 năm qua, khiến đơn hàng mới sụt giảm lần đầu sau 8 tháng. Trước khó khăn này, doanh nghiệp buộc phải cắt giảm nhân sự khi tâm lý kinh doanh rơi xuống mức thấp...

Thanh Hóa có bờ biển dài, nguồn lợi tự nhiên phong phú, là lợi thế quan trọng để phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, sức ép từ khai thác quá mức, rác thải và biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều thách thức lớn. Từ việc khôi phục rừng ngập mặn, quản lý nghề cá, đến các chương trình bảo vệ môi trường biển gắn với phát triển du lịch, địa phương đang kiên trì triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hướng tới một nền kinh tế biển xanh và bền vững.

Giá gas và chi phí nguyên liệu "đẩy" chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,84%

Trong tháng 4/2026, CPI đã ghi nhận mức tăng 0,84% so với tháng trước. Sự leo thang của giá gas, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và chi phí nguyên liệu đầu vào là những tác nhân chính...

