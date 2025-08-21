Chủ Nhật, 24/08/2025

Chứng khoán

VN-Index tiếp tục “lạc nhịp” với đa số cổ phiếu, khối ngoại xả ròng gần 2.500 tỷ

Kim Phong

21/08/2025, 15:36

Thị trường chiều nay diễn biến khá “tréo ngoe” khi VN-Index tiếp tục tăng lên cao hơn nhưng độ rộng lại co lại và mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn buổi sáng. Có thêm sự giúp sức từ VIC, VHM, nhóm tài chính đẩy chỉ số tăng 1,42% nhưng số mã đỏ nhiều gấp đôi số xanh.

VN-Index đang được các trụ kéo lên, bỏ rơi phần lớn cổ phiếu khác.
VN-Index đang được các trụ kéo lên, bỏ rơi phần lớn cổ phiếu khác.

Chỉ số đóng cửa ở mốc 1688 điểm, tương đương tăng 23,64 điểm so với tham chiếu. Chốt phiên sáng VN-Index tăng 18,86 điểm. Nhóm cổ phiếu blue-chips có tiến triển giá khá tích cực trong phiên chiều. Rổ VN30 ghi nhận 16 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt buổi sáng, 8 mã tụt giá.

Nhóm blue-chips lên giá chiều nay không chỉ nhiều hơn về số lượng mà còn bao gồm cả trụ. VIC chốt phiên sáng còn tham chiếu, chiều nay tăng 0,64%. VHM thậm chí phục hồi 1,32%, đảo chiều thành công và tăng 0,81% trên tham chiếu. Ngoài ra khá nhiều cổ phiếu lớn khác bay cao thêm đáng kể: VPB tăng thêm 3,62%, chốt tăng 5,75%; FPT tăng thêm 3,35%, chốt tăng 4,09%; MWG tăng thêm 2,01%, chốt tăng 2,31%; VJC tăng thêm 3,62%, đảo chiều thành tăng 1,39%...

Diễn biến tích cực này giúp VN-Index lên điểm khá mạnh, VN30-Index đóng cửa cũng tăng 2,54%. 10 cổ phiếu mạnh nhất đem về tới 20,1 điểm trong tổng mức tăng 23,64 điểm của VN-Index. Trong số này, trừ FPT, còn lại toàn cổ phiếu ngân hàng. Chỉ số VNFin đại diện nhóm tài chính sàn HoSE đóng cửa tăng tới 3,6%, mạnh hơn mức tăng 3,11% buổi sáng.

Nhóm ngân hàng chiều nay có thêm SSB kịch trần, bên cạnh OCB, STB, TPB, VIB, MSB đã có từ sáng. Tới 20/27 cổ phiếu nhóm này tăng trên 2%, hôm nay là một phiên tăng cực kỳ ấn tượng của ngân hàng. Thanh khoản nhóm ngân hàng trên sàn HoSE phiên chiều đã giảm đáng kể 34% so với phiên sáng, một phần vì các cổ phiếu kịch trần không có thêm hàng bán. Dù vậy thanh khoản nhóm này cũng chiếm 37,2% tổng giá trị khớp sàn HoSE là một tỷ trọng rất cao. Cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 cũng chiếm 57,1% giá trị rổ.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chiều nay mạnh thêm đáng kể, dẫn VN-Index tăng cao hơn nhưng đa số cổ phiếu khác lại suy yếu.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chiều nay mạnh thêm đáng kể, dẫn VN-Index tăng cao hơn nhưng đa số cổ phiếu khác lại suy yếu.

Với nhóm chứng khoán, tình hình kém hơn. Các cổ phiếu nhỏ như AAS, VUA, EVS, TVS vẫn kịch trần và thêm 7 cổ phiếu khác tăng hơn 1%. Nhiều mã nhóm này đã suy yếu đáng kể như HCM, CTS, FTS, VND, SHS, trong khi VCI quay đầu giảm 0,43%, MBS giảm 0,49%, BVS giảm 0,97%. Nhóm DSE, APS, PHS, VIX, HAC, PSI, BSI thậm chí giảm từ 2% tới 6%.

Diễn biến của nhóm chứng khoán cũng đại diện cho trạng thái giá cục bộ của số lớn cổ phiếu khi “lạc nhịp” với chỉ số và nhóm ngân hàng. Độ rộng sàn HoSE lúc đóng cửa chỉ có 118 mã tăng/214 mã giảm, còn tệ hơn cả phiên sáng (119 mã tăng/194 mã giảm). Ngoài ra cũng có tới 143 cổ phiếu giảm quá 1%, trong khi phiên sáng là 100 mã. Nói cách khác, dù VN-Index được đẩy lên cao hơn thì đa số cổ phiếu lại giảm giá sâu thêm.

Thanh khoản sàn HoSE phiên chiều cũng giảm 5,6% so với buổi sáng, cho thấy dòng tiền đỡ có phần kém hơn. Ngoài VIX giảm sâu 4,11% với thanh khoản 1.209 tỷ đồng, có tới 30 cổ phiếu khác giao dịch vượt trăm tỷ đồng. Chỉ số Midcap đóng cửa giảm 0,46% và Smallcap giảm 1,52%. Thanh khoản hai rổ này cùng giảm rất mạnh, tương ứng 33% và 27% so với hôm qua, xác nhận cầu suy yếu.

Một điểm nhấn khác trong phiên chiều suy giảm mạnh ở cổ phiếu là khối ngoại vẫn bán ra dữ dội. Tính riêng HoSE buổi chiều, khối ngoại thu về ròng tới gần 1.277 tỷ đồng, còn cao hơn phiên sáng (1.140 tỷ). Tính chung toàn bộ 3 sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 2.500 tỷ đồng.

Loạt blue-chips tiếp tục bị xả tăng cường là VPB -587,6 tỷ, HPG -343,6 tỷ, CTG -240,7 tỷ, GEX -172 tỷ, KDH -146,3 tỷ, NLG -124,7 tỷ, KBC -119,2 tỷ, VIX -117,1 tỷ. Phía mua ròng có SSI +245,2 tỷ, BID +92,4 tỷ, VHM +60,4 tỷ, VND +60,1 tỷ.

Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán tăng bùng nổ

Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán tăng bùng nổ

Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên "xanh vỏ đỏ lòng"?

Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên "xanh vỏ đỏ lòng"?

Blog chứng khoán: Kéo trụ

Blog chứng khoán: Kéo trụ

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: