VN-Index tiếp tục “lạc nhịp” với đa số cổ phiếu, khối ngoại xả ròng gần 2.500 tỷ
Kim Phong
21/08/2025, 15:36
Thị trường chiều nay diễn biến khá “tréo ngoe” khi VN-Index tiếp tục tăng lên cao hơn nhưng độ rộng lại co lại và mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn buổi sáng. Có thêm sự giúp sức từ VIC, VHM, nhóm tài chính đẩy chỉ số tăng 1,42% nhưng số mã đỏ nhiều gấp đôi số xanh.
Chỉ số đóng cửa ở mốc 1688 điểm, tương đương tăng 23,64 điểm
so với tham chiếu. Chốt phiên sáng VN-Index tăng 18,86 điểm. Nhóm cổ phiếu
blue-chips có tiến triển giá khá tích cực trong phiên chiều. Rổ VN30 ghi nhận
16 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt buổi sáng, 8 mã tụt giá.
Nhóm blue-chips lên giá chiều nay không chỉ nhiều hơn về số
lượng mà còn bao gồm cả trụ. VIC chốt phiên sáng còn tham chiếu, chiều nay tăng
0,64%. VHM thậm chí phục hồi 1,32%, đảo chiều thành công và tăng 0,81% trên
tham chiếu. Ngoài ra khá nhiều cổ phiếu lớn khác bay cao thêm đáng kể: VPB tăng
thêm 3,62%, chốt tăng 5,75%; FPT tăng thêm 3,35%, chốt tăng 4,09%; MWG tăng thêm
2,01%, chốt tăng 2,31%; VJC tăng thêm 3,62%, đảo chiều thành tăng 1,39%...
Diễn biến tích cực này giúp VN-Index lên điểm khá mạnh, VN30-Index
đóng cửa cũng tăng 2,54%. 10 cổ phiếu mạnh nhất đem về tới 20,1 điểm trong tổng
mức tăng 23,64 điểm của VN-Index. Trong số này, trừ FPT, còn lại toàn cổ phiếu
ngân hàng. Chỉ số VNFin đại diện nhóm tài chính sàn HoSE đóng cửa tăng tới
3,6%, mạnh hơn mức tăng 3,11% buổi sáng.
Nhóm ngân hàng chiều nay có thêm SSB kịch trần, bên cạnh
OCB, STB, TPB, VIB, MSB đã có từ sáng. Tới 20/27 cổ phiếu nhóm này tăng trên
2%, hôm nay là một phiên tăng cực kỳ ấn tượng của ngân hàng. Thanh khoản nhóm
ngân hàng trên sàn HoSE phiên chiều đã giảm đáng kể 34% so với phiên sáng, một
phần vì các cổ phiếu kịch trần không có thêm hàng bán. Dù vậy thanh khoản nhóm
này cũng chiếm 37,2% tổng giá trị khớp sàn HoSE là một tỷ trọng rất cao. Cổ phiếu
ngân hàng trong rổ VN30 cũng chiếm 57,1% giá trị rổ.
Với nhóm chứng khoán, tình hình kém hơn. Các cổ phiếu nhỏ
như AAS, VUA, EVS, TVS vẫn kịch trần và thêm 7 cổ phiếu khác tăng hơn 1%. Nhiều
mã nhóm này đã suy yếu đáng kể như HCM, CTS, FTS, VND, SHS, trong khi VCI quay đầu
giảm 0,43%, MBS giảm 0,49%, BVS giảm 0,97%. Nhóm DSE, APS, PHS, VIX, HAC, PSI,
BSI thậm chí giảm từ 2% tới 6%.
Diễn biến của nhóm chứng khoán cũng đại diện cho trạng thái
giá cục bộ của số lớn cổ phiếu khi “lạc nhịp” với chỉ số và nhóm ngân hàng. Độ
rộng sàn HoSE lúc đóng cửa chỉ có 118 mã tăng/214 mã giảm, còn tệ hơn cả phiên
sáng (119 mã tăng/194 mã giảm). Ngoài ra cũng có tới 143 cổ phiếu giảm quá 1%,
trong khi phiên sáng là 100 mã. Nói cách khác, dù VN-Index được đẩy lên cao hơn
thì đa số cổ phiếu lại giảm giá sâu thêm.
Thanh khoản sàn HoSE phiên chiều cũng giảm 5,6% so với buổi
sáng, cho thấy dòng tiền đỡ có phần kém hơn. Ngoài VIX giảm sâu 4,11% với thanh
khoản 1.209 tỷ đồng, có tới 30 cổ phiếu khác giao dịch vượt trăm tỷ đồng. Chỉ số
Midcap đóng cửa giảm 0,46% và Smallcap giảm 1,52%. Thanh khoản hai rổ này cùng
giảm rất mạnh, tương ứng 33% và 27% so với hôm qua, xác nhận cầu suy yếu.
Một điểm nhấn khác trong phiên chiều suy giảm mạnh ở cổ phiếu
là khối ngoại vẫn bán ra dữ dội. Tính riêng HoSE buổi chiều, khối ngoại thu về
ròng tới gần 1.277 tỷ đồng, còn cao hơn phiên sáng (1.140 tỷ). Tính chung toàn
bộ 3 sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 2.500 tỷ đồng.
Loạt blue-chips tiếp tục bị xả tăng cường là VPB -587,6 tỷ,
HPG -343,6 tỷ, CTG -240,7 tỷ, GEX -172 tỷ, KDH -146,3 tỷ, NLG -124,7 tỷ, KBC
-119,2 tỷ, VIX -117,1 tỷ. Phía mua ròng có SSI +245,2 tỷ, BID +92,4 tỷ, VHM
+60,4 tỷ, VND +60,1 tỷ.
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: