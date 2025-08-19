Khối ngoại bán ròng 1500 tỷ, VN-Index có đỉnh lịch sử mới, cổ phiếu nhỏ tím ngắt
Kim Phong
19/08/2025, 15:50
Hầu hết cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 chiều nay đều lên giá mạnh hơn buổi sáng giúp VN-Index đóng cửa đạt đỉnh cao mới 1654,2 điểm. Thanh khoản phục hồi tích cực phiên này xác nhận dòng tiền rất khỏe. Duy có khối ngoại vẫn kiên trì đi ngược dòng, rút ra hơn 1.518 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Riêng sàn HoSE hôm nay bị bán ròng 1.490,4 tỷ đồng, xác lập
phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp vượt quá ngưỡng ngàn tỷ. Trong đó, cổ phiếu thuộc
rổ VN30 bị bán ròng 1.302 tỷ đồng. Tổng giá trị bán với rổ blue-chips chiếm khoảng
11% giao dịch rổ này.
Lực bán của khối ngoại thực sự gây sức ép lớn lên một số cổ
phiếu. MWG là blue-chips giảm mạnh nhất rổ VN30 phiên này khi để mất 2,86%. Cổ
phiếu này cũng dẫn đầu danh sách bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài với -329,9 tỷ
đồng. Khối lượng bán của khối ngoại chiếm khoảng 49,6% tổng thanh khoản. KDH xếp
thứ hai với giá trị ròng -183,2 tỷ đồng, giá chỉ giảm nhẹ 0,54% dù khối ngoại xả
54,8% tổng giao dịch. HPG, FPT, VIC đều là các mã bị bán ròng rất lớn và giá đều
yếu phiên này với quy mô bán ròng cả trăm tỷ đồng mỗi mã.
Dù vậy về tổng thể dòng tiền trong nước còn mạnh hơn. Cổ phiếu
ngân hàng làm rất tốt nhiệm vụ nâng đỡ chỉ số. Chiều nay gần như toàn bộ cổ phiếu
nhóm này trong rổ VN30 mạnh hơn buổi sáng, trừ VCB, MBB, SHB. TCB là mã xuất sắc
nhất nhóm trụ khi bay cao thêm 1,16% trong buổi chiều, đóng cửa trên tham chiếu
3,29%. Nếu không vì VPB “trần cứng” thì TCB đã vươn lên vị trí số 1 trong nhóm
dẫn dắt điểm số. Hai cổ phiếu nhỏ hơn là LPB và TPB chiều nay cũng tăng vọt thêm
4,9% và 4,17% so với buổi sáng. Tiếc rằng vốn hóa chưa thể kéo điểm tốt hơn cho
VN-Index.
Ở phía tụt giá, MBB và SHB yếu nhất. MBB chốt phiên sáng tăng
3,06%, chiều nay tụt thêm 1,57% khiến mức tăng chung cuộc co lại còn 1,44% so với
tham chiếu. SHB xuất hiện lượng bán khổng lồ, đẩy thanh khoản phiên chiều lên tới
1.486,7 tỷ đồng, giá bốc hơi 1,86% từ mức tham chiếu buổi sáng.
Thống kê cho thấy rổ VN30 chiều nay cũng có 11 mã tụt giá,
nhưng có 15 mã tăng giá. VCB, VIC, HPG, GAS, FPT là các trụ trượt giảm khiến sức
mạnh của nhóm tăng phần nào bị kiềm chế. VN-Index đóng cửa tăng 1,09% tương đương
+17,83 điểm, cũng không biến động nhiều so với buổi sáng (tăng 17,34 điểm).
Độ rộng thị trường cũng không có cải thiện gì rõ nét chiều
nay. Chốt phiên sáng VN-Index có 208 mã tăng/109 mã giảm, đóng cửa thậm chí kém
hơn với 189 mã tăng/144 mã giảm. Dù vậy sức nóng vẫn không phải là giảm đi, trái
lại số mã kịch trần từ 19 tăng lên 27.
Hai cổ phiếu đạt giao dịch ngàn tỷ và đóng cửa giá trần là
CII khớp 1.108,4 tỷ đồng và DIG khớp 1.298,1 tỷ đồng. Loat mã khác “tím” với
thanh khoản trên trăm tỷ là PET, KBC, DSE, DPG, VDS, BSI, BSR, BAF. Hầu hết số
này đã có giá cao nhất từ sáng và chiều nay chỉ tăng thanh khoản khi có thêm
người bán. Nhóm thanh khoản nhỏ hơn tăng 3-6% phần nhiều thuộc rổ smallcap. Chỉ
số đại diện rổ này đóng cửa tăng 1,42%, mạnh nhất trong các chỉ số nhóm vốn hóa.
Tính chung sàn HoSE cuối ngày có 114 cổ phiếu tăng giá trên
1%, chỉ thấp hơn buổi sáng chút ít (123 mã). Dù vậy tính về sức nóng thì chiều
nay có phần hơn khi số kịch trần tăng mạnh. Điều này tiếp tục xác nhận sự phân
hóa vẫn diễn ra, chỉ là dòng tiền quá mạnh và vẫn đủ sức đẩy giá lên mạnh ở nhóm
cổ phiếu nóng nhất.
Tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay cũng phục hồi mạnh
16,7% so với hôm qua, đạt hơn 53.875 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch tương đương
với trung bình tuần trước. Thị trường đã có 3 tuần liên tiếp đạt ngưỡng giao dịch
khớp lệnh trung bình trên 50 ngàn tỷ đồng mỗi phiên. Mặt bằng thanh khoản đã thực
sự được nâng lên một ngưỡng cao mới và không còn gây bất ngờ nữa.
