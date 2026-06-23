Ô nhiễm asen, kim loại nặng: “Quả bom độc hại" đe dọa lưu vực sông Mekong
TTrọng Hoàng
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Nồng độ asen và các kim loại nặng được phát hiện trong sông Mekong và các phụ lưu tại miền Bắc Thái Lan đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng môi trường xuyên biên giới. Các nhà khoa học cảnh báo tình trạng ô nhiễm có thể lan xuống hạ lưu, đe dọa hệ sinh thái, nguồn thủy sản và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam…
Trên dòng nước đục màu nâu của sông Mekong ở Chiang Saen, miền Bắc Thái Lan, ngư dân Somdet Singthong vẫn đều đặn
chèo chiếc thuyền kim loại nhỏ ra sông đánh cá như ông đã làm suốt cuộc đời
mình. Nhưng giờ đây, nguồn sống gắn bó với người đàn ông 69 tuổi đang đối mặt
với một mối đe dọa ngày càng lớn: ô nhiễm kim loại nặng.
Theo AFP, các bác sĩ đã phát hiện nồng độ asen
độc hại cao bất thường trong móng tay và nước tiểu của ông Somdet. Kim loại
nặng này cũng đã được tìm thấy trong dòng Mekong - nguồn nước mà hàng triệu
người dân Đông Nam Á phụ thuộc để sinh sống. Kết quả quan trắc cho thấy tình
trạng ô nhiễm, mà nhiều chuyên gia và nhà hoạt động môi trường cho rằng bắt
nguồn từ các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại Myanmar, đang tiếp
tục lan rộng xuống hạ lưu.
SINH
KẾ BÊN DÒNG MEKONG LAO ĐAO VÌ Ô NHIỄM
Trước đây, người dân địa phương
thường mua cá trực tiếp từ ông Somdet tại một bến tàu gần Chiang Saen, thị trấn
nằm sát biên giới Myanmar và Lào. Tuy nhiên, kể từ khi cơ quan chức năng phát
hiện asen và nhiều kim loại nặng khác trong các phụ lưu của Mekong vào năm
ngoái, lượng khách hàng của ông đã giảm mạnh.
Những mẻ cá chép và cá da trơn đánh
bắt được ngày càng khó tiêu thụ, thậm chí có lúc bị bỏ hỏng.
“Tác động là rất lớn”, ông Somdet
nói với AFP. “Tôi chưa từng cảm thấy sợ hãi, nhưng nhiều người trong làng rất
lo lắng. Họ không ăn cá nữa, thậm chí có người không dám chạm vào cá.”
Theo Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan,
vào tháng 4 năm nay, các mẫu trầm tích được lấy gần Chiang Saen cho thấy nồng
độ asen lên tới 296 mg/kg, cao hơn hơn 9 lần ngưỡng được coi là nguy hiểm đối
với sinh vật thủy sinh. Đây cũng là lần đầu tiên tình trạng ô nhiễm được ghi
nhận trên dòng chính sông Mekong, thay vì chỉ xuất hiện tại các phụ lưu.
“Khi dòng nước bị nhiễm kim loại
nặng và các loại độc tố khác, chúng sẽ tiếp tục trôi xuống tận đồng bằng sông
Mekong”, bà PianpornDeetes thuộc tổ chức vận động Rivers and Rights cảnh báo.
Theo bà, điều này có thể đe dọa một
trong những vùng sản xuất lúa gạo quan trọng nhất của Việt Nam. “Cá hiện đã bị
nhiễm độc”, bà nói thêm.
DẤU
VẾT TỪ CÁC MỎ KHAI THÁC TRÁI PHÉP Ở MYANMAR
Nhiều nhà nghiên cứu và tổ chức môi trường cho rằng nguồn gốc của tình trạng ô nhiễm nằm ở các mỏ khai thác trái phép tại Myanmar. Cuộc nội chiến kéo dài tại quốc gia này đã tạo điều kiện cho việc khai thác tài nguyên thiếu kiểm soát, trong đó có các mỏ đất hiếm - loại khoáng sản quan trọng được sử dụng trong điện thoại thông minh, tua-bin điện gió, xe điện và nhiều công nghệ hiện đại khác
Trong một báo cáo công bố hồi tháng
5, Viện nghiên cứu Stimson Center có trụ sở tại Washington nhận định rằng xung
đột, sự phân mảnh trong quản trị và nhu cầu từ thị trường toàn cầu đang kết hợp
với nhau để thúc đẩy và duy trì hoạt động khai thác tài nguyên, bất chấp những
tổn hại đối với môi trường và an ninh con người.
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Chiang Mai của Thái Lan đã phát hiện nồng độ asen trong lớp trầm tích của sông Kok - một phụ lưu của Mekong - cao gấp 10 lần mức thông thường.
Theo Phó giáo sư Wan Wiriya, đây là
một “quả bom hẹn giờ” đối với sức khỏe cộng đồng. Ông cảnh báo tình trạng này
có thể làm gia tăng nguy cơ ung thư và các rối loạn thần kinh trong dài hạn,
đặc biệt đối với những nhóm dân cư dễ bị tổn thương.
Mối lo ngại đó đang ngày càng lan
rộng trong cộng đồng địa phương. Trong tháng này, các nhà sư Phật giáo khoác áo
cà sa màu vàng đã dẫn đầu một cuộc tuần hành dọc theo dòng sông bị ô nhiễm.
Những người tham gia mang theo các biểu ngữ với dòng chữ: “Những dòng sông là
huyết mạch của cuộc sống chúng ta”.
“Chúng tôi không còn thấy trẻ em
xuống nước vui chơi nữa. Chúng tôi không còn thấy chim chóc. Chúng tôi không
còn thấy bướm”, nghệ sĩ 69 tuổi SansoenDuangdee chia sẻ. “Dòng nước đang chết dần. Và nếu
dòng nước chết đi, điều gì sẽ xảy ra với con người?”
CUỘC
CHIẾN CHỐNG MỘT MỐI NGUY “VÔ HÌNH”
Bà Deetes, một trong những người tổ
chức cuộc tuần hành, kêu gọi Thái Lan thúc đẩy đối thoại ngoại giao với các
nước láng giềng, đồng thời phối hợp với Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu đất
hiếm lớn nhất từ Myanmar và Lào.
Bà chỉ trích những “nhóm lợi ích”
đang “làm bất cứ điều gì họ muốn mà không phải chịu trách nhiệm”, đồng thời bày
tỏ lo ngại trước sự thờ ơ của giới chính trị đối với một mối nguy phần lớn vẫn
còn “vô hình”.
Ủy hội sông Mekong (MRC) cho biết đang tăng cường hoạt động giám sát và hợp tác khu vực sau những phát hiện mới nhất liên quan đến ô nhiễm kim loại nặng. Tuy nhiên, cả Myanmar và Trung Quốc hiện đều không phải là thành viên của tổ chức này.
Dù những lo ngại ngày càng gia tăng,
bà BuakhleeSrisawat, một người bán cá tại Chiang Saen, cho biết một số khách
hàng đã bắt đầu quay trở lại. “Cá vẫn ăn được”, bà nói khi chỉ vào những thùng
giữ lạnh bằng nhựa chứa đầy cá. “Không có chất ô nhiễm nào cả... rất nhiều cơ
quan chức năng đã đến kiểm tra.”
Các cơ quan chức năng hiện khuyến
cáo người dân không nên ăn các loài nhuyễn thể sống trong sông cũng như nội
tạng của cá đánh bắt từ Mekong. Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình không đủ khả năng
chi trả cho những nguồn thực phẩm thay thế an toàn hơn.
Về phần mình, ông Somdet cho biết
ông vẫn giữ nguyên chế độ ăn uống và tiếp tục “sống bình thường”.
“Dù sao chúng tôi cũng chẳng còn lựa
chọn nào khác. Chúng tôi phải sống cùng dòng sông này, bất kể điều gì xảy ra
với nó”, ông nói. “Dòng sông giống như chính sự sống vậy. Nếu nó có thể khóc,
có lẽ nó đã khóc từ lâu rồi.”
Cuộc khủng hoảng ô nhiễm đang diễn
ra tại thượng nguồn Mekong vì thế không còn là vấn đề của riêng một địa phương
hay một quốc gia. Khi các chất độc tiếp tục xuôi theo dòng nước qua nhiều biên
giới, câu hỏi đặt ra là liệu các nước trong lưu vực có thể phối hợp hành động
đủ nhanh trước khi “quả bom hẹn giờ” này phát nổ hay không.
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