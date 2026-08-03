Masterise Homes đồng hành cùng khách hàng trên toàn quốc với giải pháp tài chính ưu việt

Đó cũng là tinh thần mà Masterise Homes hướng tới khi triển khai chương trình "Đồng hành kiến tạo giá trị – Nâng tầm trải nghiệm sống bền vững" trên toàn quốc. Thay vì chỉ mang đến những giải pháp tài chính, chương trình được xây dựng như một phần trong cam kết lâu dài của Masterise Homes nhằm gia tăng sự chủ động, an tâm và trải nghiệm dành cho khách hàng trong từng giai đoạn của hành trình sở hữu bất động sản.
Bất động sản cao cấp được tạo nên từ nhiều yếu tố như vị trí, quy hoạch, thiết kế, chất lượng xây dựng hay hệ thống tiện ích. Tuy nhiên, khi thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc sâu hơn, khách hàng không chỉ đánh giá giá trị của bất động sản ở thời điểm mở bán hay bàn giao.
Điều họ quan tâm nhiều hơn là khả năng duy trì chất lượng vận hành, sự phát triển của cộng đồng cư dân và cách chủ đầu tư tiếp tục hiện diện bằng những giải pháp phù hợp với các kế hoạch dài hạn.
Đặc biệt với nhóm khách hàng cao cấp, quyết định sở hữu bất động sản thường gắn liền với nhiều mục tiêu lớn như nâng cao chất lượng sống, xây dựng nền tảng cho gia đình, tích lũy tài sản hay hoạch định dòng tiền trong nhiều năm.
Điều này khiến khả năng đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình sở hữu trở thành một trong những "thước đo" mới của thị trường, nơi năng lực của nhà phát triển không chỉ được đánh giá qua những công trình đã hoàn thành, mà còn ở cách thương hiệu tiếp tục bồi đắp giá trị sau khi dự án đi vào cuộc sống.
Tiếp nối chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, Masterise Homes triển khai chương trình "Đồng hành kiến tạo giá trị – Nâng tầm trải nghiệm sống bền vững", áp dụng trên toàn quốc đối với các dự án thuộc Masteri Collection và LUMIÈRE Series, cùng các chính sách riêng theo từng dự án.
Theo chính sách áp dụng trong thời gian từ 01/08 đến 30/09/2026, khách hàng có thể tiếp cận nhiều giải pháp tài chính vượt trội được thiết kế nhằm gia tăng sự chủ động trong quá trình sở hữu, bao gồm mức lãi suất đảm bảo 7,5%/năm trong 24 tháng, áp dụng đến 2028, ân hạn nợ gốc 24 tháng, ân hạn lãi 6 tháng cùng các điều kiện áp dụng theo từng dự án và phương án thanh toán.
Trong bối cảnh lãi suất vẫn là một trong những yếu tố được cân nhắc khi xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, các giải pháp này giúp khách hàng chủ động hơn trong việc quản lý dòng tiền, giảm áp lực trong giai đoạn đầu và có thêm dư địa để tập trung cho những kế hoạch của gia đình cũng như tương lai.
Bên cạnh đó, trong dịp Vu Lan, Masterise Homes cũng dành tặng những phần quà tri ân dành cho khách hàng như lời cảm ơn đối với sự tin tưởng và lựa chọn thương hiệu: 03 chỉ vàng đối với khách hàng lựa chọn các sản phẩm thuộc phân khúc Masteri Collection và 06 chỉ vàng đối với khách hàng lựa chọn các sản phẩm thuộc phân khúc LUMIÈRE Series. Những món quà không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn góp phần lan tỏa tinh thần gắn kết gia đình – giá trị luôn được Masterise Homes trân trọng trong hành trình kiến tạo không gian sống.
Trong một thị trường đang dịch chuyển mạnh về giá trị thực, các giải pháp dành cho khách hàng cần được xây dựng trên nền tảng tôn trọng định vị và chuẩn mực của sản phẩm. Với Masterise Homes, gia tăng quyền lợi không đồng nghĩa với thay đổi giá trị của bất động sản mà là tạo thêm điều kiện để khách hàng tiếp cận những giá trị ấy với tâm thế chủ động hơn.
Các dự án của Masterise Homes tiếp tục hiện thực hóa những chuẩn mực hàng hiệu trong bất động sản đã được xác lập: hiện diện tại những vị trí đẹp nhất trong các khu đô thị quy mô, sở hữu nền tảng pháp lý vững chắc, duy trì tiến độ xây dựng và bàn giao theo cam kết, đồng thời bảo chứng chất lượng qua thiết kế tinh tế, tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp cùng hệ tiện ích được đầu tư bài bản. Giá trị ấy tiếp tục được bồi đắp sau bàn giao thông qua năng lực quản lý vận hành chuyên nghiệp và các hoạt động chăm sóc cộng đồng xuyên suốt. Song song với đó, những giải pháp đồng hành được triển khai nhằm giúp khách hàng tiếp cận các giá trị ấy một cách chủ động hơn, mà vẫn giữ vững định vị và giá trị bền vững của từng dự án.
Chương trình "Đồng hành kiến tạo giá trị – Nâng tầm trải nghiệm sống bền vững" vì vậy không chỉ là một chính sách dành cho khách hàng trong giai đoạn hiện tại, mà còn là một phần trong định hướng dài hạn của Masterise Homes về việc không ngừng hoàn thiện trải nghiệm khách hàng trong mọi điểm chạm, từ quyết định lựa chọn đến quá trình vun đắp một cuộc sống chất lượng.
Chương trình “Đồng hành kiến tạo giá trị – Nâng tầm trải nghiệm sống bền vững” được Masterise Homes áp dụng từ ngày 1/8 đến ngày 30/9/2026, kèm điều kiện và thời hạn theo chính sách bán hàng tại từng dự án.
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: https://masterisehomes.com/truyen-thong/tin-tuc-thuong-hieu/masterise-homes-gioi-thieu-chuong-trinh-dong-hanh-kien-tao-gia-tri-nang-tam-trai-nghiem-song-ben-vung hoặc liên hệ hotline (+84) 2839 159 159.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Áp lực lãi suất vay đang thúc đẩy dòng tiền đầu tư dịch chuyển sang các sản phẩm có giá trị thực, khả năng khai thác và lộ trình tài chính rõ ràng. Tại Đông Bắc TP.HCM, Khải Hoàn Imperial đang là một trong những dự án thu hút sự quan tâm nhờ đáp ứng những tiêu chí này.
Không còn xoay quanh những tiêu chí quen thuộc như vị trí đắc địa hay kiến trúc biểu tượng, nhiều tạp chí quốc tế đang dành sự quan tâm ngày càng lớn tới những dự án theo đuổi phát triển bền vững và giá trị sống lâu dài.
Nghị quyết 21 không chỉ mở đường sửa đổi Luật Đất đai mà còn phản ánh bước chuyển trong tư duy phát triển: đất đai là yếu tố sản xuất, cần được phân bổ và sử dụng hiệu quả hơn, phục vụ mô hình tăng trưởng mới.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 31-2026 phát hành ngày 03/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...