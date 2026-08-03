Đề xuất bảo hiểm y tế thanh toán cho nhiều trường hợp khám chữa bệnh tại nhà

Người từ 75 tuổi trở lên hạn chế khả năng đi lại; người đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội, thương binh, bệnh binh, người có công sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm điều dưỡng; trẻ em dưới 36 tháng tuổi... sẽ được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi khám chữa bệnh tại nhà, theo đề xuất của Bộ Y tế...

Người dân chờ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Thu Hằng.

Đề xuất được Bộ Y tế đưa ra trong bối cảnh nước ta đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với số lượng người cao tuổi ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe liên tục, dài hạn tại cộng đồng và tại nhà.

Bên cạnh đó, số lượng người mắc các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính... ngày càng tăng, đòi hỏi người bệnh phải được theo dõi, điều trị ngoại trú.

DỰ KIẾN 7 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC BẢO HIỂM Y TẾ THANH TOÁN

Theo Bộ Y tế, hiện nay, có một số địa phương triển khai hình thức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt, khám bệnh, chữa bệnh lưu động. Tuy nhiên, nguồn kinh chi trả cho các hoạt động này chủ yếu từ nguồn kêu gọi, hỗ trợ mà chưa được thanh toán bảo hiểm y tế.

Vì vậy, tại dự thảo Thông tư của Bộ Y tế quy định thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, tại nhà, từ xa, Bộ Y tế đề xuất Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại nhà trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cử người hành nghề, nhân viên y tế đến nơi người bệnh cư trú để thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Bao gồm tại nhà người bệnh, trung tâm bảo trợ xã hội nơi chăm sóc người bệnh, hoặc các địa điểm khác nơi người bệnh cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

Cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại nhà bao gồm: Cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu; cơ sở khám chữa bệnh y học gia đình; các cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu được thực hiện một số dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà theo yêu cầu chuyên môn, và khả năng chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế.

Theo dự thảo Thông tư, người hành nghề thực hiện dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà phải đáp ứng các điều kiện sau: Được người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh giao nhiệm vụ bằng văn bản thực hiện khám chữa bệnh tại nhà; có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với các dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà, mà người hành nghề cung cấp cho người bệnh.

Người bệnh được khám chữa bệnh tại nhà là người bệnh có tình trạng sức khỏe, bệnh lý, hoặc hạn chế vận động, không thể đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh.

Các đối tượng này bao gồm: Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng; người từ 75 tuổi trở lên hạn chế khả năng đi lại; người bệnh tâm thần không có khả năng tự chăm sóc; người mắc bệnh mạn tính hạn chế khả năng đi lại hoặc liệt vận động; người bệnh cần hỗ trợ chăm sóc giảm nhẹ giai đoạn cuối đời.

Người đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội, thương binh, bệnh binh, người có công sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh, nuôi dưỡng, chăm sóc người có công; trẻ em dưới 36 tháng tuổi và người cao tuổi không có người thân chăm sóc.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỨC THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ

Hiện Bộ Y tế cũng đang lên danh sách các dịch vụ sẽ được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán đối với cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu, và danh sách các dịch vụ riêng được quỹ thanh toán đối với cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản.

Bên cạnh đó, Quỹ thanh toán đối với thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất được sử dụng trong hoặc kèm theo các dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà, theo phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, và các quy định pháp luật về bảo hiểm y tế.

Quỹ cũng sẽ thanh toán đối với thuốc, thiết bị y tế hoặc dịch vụ chẩn đoán xét nghiệm được kê đơn, chỉ định và cung cấp đến tại nhà cho người bệnh.

Cụ thể, trường hợp người bệnh được kê đơn thuốc, thiết bị y tế có sẵn tại cơ sở khám chữa bệnh, nhân viên y tế mang thuốc, thiết bị y tế từ cơ sở để cung cấp cho người bệnh tại nơi cư trú.

Trường hợp người bệnh cần thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán, nhân viên y tế mang thiết bị y tế đến tại nhà người bệnh để thực hiện dịch vụ cho người bệnh.

Trường hợp người bệnh cần lấy mẫu bệnh phẩm để chẩn đoán xét nghiệm, người hành nghề lấy mẫu tại nhà cho người bệnh và mang trở lại cơ sở y tế để chẩn đoán, xét nghiệm.

Theo dự thảo Thông tư, đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà đã được cấp có thẩm quyền quy định, hoặc phê duyệt giá, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như sau:

Trường hợp giá khám chữa bệnh tại nhà thấp hơn hoặc bằng giá khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh đối với dịch vụ đó, Quỹ thanh toán theo giá khám chữa bệnh tại nhà đã được phê duyệt.

Trường hợp giá khám chữa bệnh tại nhà cao hơn giá khám chữa bệnh tại cơ sở đối với dịch vụ đó, Quỹ thanh toán 50% phần chi phí chênh lệch giữa giá khám chữa bệnh tại nhà so với giá tại cơ sở đối với dịch vụ đó, theo phạm vi hưởng và mức hưởng theo quy định pháp luật về bảo hiểm y tế. Người bệnh tự thanh toán 50% phần chi phí chênh lệch.

Đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà chưa được cấp có thẩm quyền quy định, hoặc phê duyệt giá, Quỹ thanh toán theo giá dịch vụ khám chữa bệnh thực hiện tại cơ sở đó, cũng theo phạm vi được hưởng, mức hưởng của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Phần chi phí chênh lệch giữa chi phí dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà so với giá dịch vụ thực hiện tại cơ sở (nếu có), do người bệnh tự thanh toán với cơ sở.