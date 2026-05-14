Trang chủ Thế giới

Ông Kevin Warsh chính thức được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm chủ tịch Fed

An Huy

14/05/2026, 08:55

Ông Warsh trở thành chủ tịch Fed vào đúng lúc Fed đối mặt thách thức lớn, với một bên là áp lực lạm phát gia tăng do cuộc chiến tranh Mỹ - Iran và một bên là sức ép đòi giảm lãi suất từ Tổng thống Donald Trump...

Ông Kevin Warsh - Ảnh: Reuters.

Thượng viện Mỹ ngày 13/5 đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Warsh cho cương vị chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đưa vị luật sư kiêm nhà tài chính 56 tuổi này vào vị trí lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới.

Ông Warsh trở thành chủ tịch Fed vào đúng lúc Fed đối mặt thách thức lớn, với một bên là áp lực lạm phát gia tăng do cuộc chiến tranh Mỹ - Iran và một bên là sức ép đòi giảm lãi suất từ Tổng thống Donald Trump.

Theo hãng tin Reuters, trong cuộc bỏ phiếu phê chuẩn ông Warsh, có 54 thượng nghị sỹ bỏ phiếu thuận và 45 người bỏ phiếu chống. Đây là kết quả cho thấy sự chia rẽ đảng phái lớn nhất trong một cuộc bỏ phiếu phê chuẩn chủ tịch Fed trong lịch sử. Duy nhất chỉ có một thượng nghị sỹ của Đảng Dân chủ, là ông John Fetterman của bang Pennsylvania, đứng về phía đa số các thượng nghị sỹ Cộng hòa bỏ phiếu thuận để ông Warsh trở thành chủ tịch Fed.

Trước khi ông Warsh có thể tuyên thệ nhậm chức chủ tịch Fed nhiệm kỳ 4 năm và cương vị một thống đốc Fed nhiệm kỳ 14 năm, Tổng thống Donald Trump cần ký các giấy tờ liên quan tới việc này mà Thượng viện Mỹ gửi tới ông. Ông Trump - người đang có chuyến thăm chính thức Trung Quốc - “sẽ ký những giấy tờ này ngay khi có thể, để lập lại niềm tin và quy trình ra quyết định của Fed”, một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Nhiệm kỳ chủ tịch Fed của ông Jerome Powell sẽ chính thức kết thúc vào ngày 15/5, nhưng ông vẫn sẽ là một thống đốc Fed.

Ông Warsh, người dự kiến sẽ chủ trì cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed vào ngày 16-17/6, đang đối mặt với một cuộc tranh luận về việc Fed có nên tăng lãi suất hay không, trong bối cảnh giá dầu neo ở mức 3 con số đang đẩy cao áp lực lạm phát trong nền kinh tế Mỹ.

Một số quan chức Fed đã bày tỏ lo ngại rằng lạm phát đang lan rộng, có thể đòi hỏi một phản ứng từ chính sách tiền tệ. Phát biểu vào ngày 13/5, Chủ tịch Fed chi nhánh Boston, bà Susan Collins nói Fed có thể cần phải tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát không dịu đi.

Hai báo cáo lạm phát tháng 4 của Mỹ công bố trong tuần này, gồm báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) đều cho thấy mức tăng lớn hơn dự báo và lớn nhất trong mấy năm trở lại đây. Theo Bộ lao động Mỹ, so với cùng kỳ năm trước, PPI tháng 4 tăng 6%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 12/2022. CPI tháng 4 của nước này tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mạnh nhất kể từ tháng 5/2023.

Trước cuộc họp sắp tới, ông Warsh có thể phải tìm cách thuyết phục một nhóm các nhà hoạch định chính sách đang ngày càng ủng hộ đưa vào tuyên bố sau cuộc họp những ngôn từ cứng rắn hơn để phản ánh rằng khả năng tăng lãi suất và khả năng giảm lãi suất là ngang bằng nhau trong những tháng tới. Trong cuộc họp tháng 4, đã có ít nhất 5 trong số 19 nhà hoạch định chính sách của Fed cho biết họ muốn có sự thay đổi như vậy.

Cuộc họp tháng 6 cũng là thời điểm Fed cập nhật các dự báo về tăng trưởng kinh tế, lạm phát và việc làm.

Thị trường hiện dự báo Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% trong năm nay, và có thể tăng lãi suất sớm nhất vào tháng 1/2027.

Về phần mình, ông Powell đã đi ngược lại truyền thống, quyết định ở lại Fed sau khi nhiệm kỳ chủ tịch kết thúc. Ông đã phát tín hiệu sẽ giữ vị trí thống đốc cho tới khi Bộ Tư pháp Mỹ kết thúc hoàn toàn cuộc điều tra liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed. Ngoài ra, việc ông ở lại cũng được cho là nhằm mục đích để Fed có thể tiếp tục đưa ra các quyết định lãi suất mà không chịu sự chi phối của sức ép chính trị.

Trong khi đó, ông Trump kỳ vọng ông Warsh sẽ ủng hộ giảm lãi suất, và ông Warsh cũng đã bày tỏ ủng hộ quan điểm của ông Trump. Dù vậy, trong một cuộc điều trần vào tháng trước, ông nói ông chưa hề đưa ra với ông Trump lời hứa nào về lãi suất.

