Lạm phát ở eurozone cao nhất gần 3 năm, củng cố khả năng ECB tăng lãi suất
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03/06/2026, 09:55
Theo một nhà kinh tế, dữ liệu lạm phát này "sẽ đủ để đảm bảo một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm của ECB vào tuần tới"...
Lạm phát tại khu vực đồng euro (eurozone) đã tăng lên mức cao nhất trong gần 3 năm qua, củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sắp có động thái tăng lãi suất lần đầu tiên sau gần 3 năm để ứng phó với áp lực giá cả gia tăng do cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.
Theo số liệu thống kê công bố vào ngày 2/6, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của eurozone tăng 3,2% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters.
Con số lạm phát này cao hơn mức 3% của tháng 4, đồng thời là mức lạm phát hàng năm cao nhất kể từ tháng 9/2023 tại khu vực đồng tiền chung.
Đây là tháng thứ ba liên tiếp mà tốc độ tăng của giá cả tiêu dùng trong khối 21 quốc gia này vượt mục tiêu lạm phát trung hạn 2% của ECB, và nguyên nhân chính là giá dầu vẫn ở mức cao. Giá năng lượng ở eurozone đã tăng 10,9% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước, nhỉnh hơn một chút so với mức tăng 10,8% của tháng 4.
Trao đổi với tờ báo Financial Times, ông Claus Vistesen, nhà kinh tế tại công ty tư vấn Pantheon Macroeconomics, cho biết dữ liệu lạm phát này "sẽ đủ để đảm bảo một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm của ECB vào tuần tới".
Tốc độ lạm phát lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, đã tăng 0,3 điểm phần trăm so với tháng 4 lên 2,5% trong tháng 5, cao hơn một chút so với mức 2,4% mà các nhà phân tích dự báo và là mức cao nhất trong hơn 1 năm qua.
Chỉ số lạm phát dịch vụ, một thước đo quan trọng về áp lực giá cả, đã tăng lên 3,5% từ mức 3% trong tháng 4. Lạm phát này đã duy trì ở mức cao hơn mục tiêu trung hạn 2% của ECB trong hơn 3 năm.
Trong những tuần gần đây, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ hàng đầu của châu Âu, bao gồm nhà kinh tế trưởng của ECB Philip Lane và thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Isabel Schnabel, đã chuẩn bị cho khả năng tăng lãi suất trong tháng này, bằng cách cảnh báo rằng giá dầu cao đang thúc đẩy lạm phát lan rộng hơn.
Sau khi dữ liệu lạm phát mới nhất của ECB được công bố, các nhà giao dịch tiếp tục định giá khả năng khoảng 95% ECB sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lên 2,25% trong cuộc họp tháng này.
Ông Pooja Kumra, chiến lược gia lãi suất tại TD Securities, cho biết thị trường đã gần như chắc chắn rằng ECB sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 10-11/6.
Theo ông Francesco Pesole, chiến lược gia ngoại hối tại ngân hàng ING, sự gia tăng lạm phát lõi của eurozone là "đáng lo ngại hơn" so với lạm phát toàn phần. Ông cho rằng lạm phát lõi tăng tốc sẽ "củng cố sự cần thiết ECB phải duy trì quan điểm cứng rắn sau khi tăng lãi suất vào tuần tới".
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