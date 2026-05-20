Đài Loan tăng cường kiểm tra khoai lang đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam

Đài Loan sẽ tăng cường kiểm tra từng lô khoai lang đông lạnh Việt Nam do vi phạm dư lượng chlormequat. Doanh nghiệp cần siết chặt kiểm soát chất lượng để đảm bảo tiêu chuẩn và duy trì hoạt động xuất khẩu...

Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc), Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) vừa có văn bản thông báo về việc tăng cường kiểm tra đối với mặt hàng khoai lang đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo thông báo của TFDA, mặt hàng khoai lang đông lạnh (mã phân loại hàng hóa 0714.20.20.00.9) nhập khẩu từ Việt Nam trong vòng 06 tháng gần đây đã có 03 lô hàng kiểm nghiệm không đạt yêu cầu.

Nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đối với hàng nhập khẩu, TFDA căn cứ quy định tại Khoản 4, Mục 1, Điều 10 của “Biện pháp kiểm tra hàng hóa thực phẩm và sản phẩm liên quan nhập khẩu” để áp dụng biện pháp tăng cường kiểm tra theo hình thức kiểm tra từng lô hàng nhập khẩu đối với mặt hàng nêu trên.

Thời gian áp dụng biện pháp này từ ngày 12/5/2026 đến ngày 11/6/2026, tính theo ngày nhập khẩu.

Lô hàng kiểm nghiệm không đạt ngày 12/05/2026. Nguồn: Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc.

Thông báo của TFDA cũng nêu rõ: Trước khi hết thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra tăng cường nêu trên, nếu sau khi đánh giá thấy cần thiết phải gia hạn thời gian quản lý, TFDA sẽ công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan này và không ban hành văn bản thông báo riêng.

Theo tìm hiểu của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, các lô hàng khoai lang đông lạnh xuất khẩu vào Đài Loan đều gặp lỗi dư lượng chlormequat vượt mức quy định.

Theo “Tiêu chuẩn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho phép” của Đài Loan, hoạt chất chlormequat không được phép phát hiện trong rau củ và phải thấp hơn giới hạn định lượng 0,01 ppm theo phương pháp kiểm nghiệm hiện hành.

Các trường hợp này không phù hợp với quy định tại Mục 5, Khoản 1 Điều 15 của Luật Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm và theo quy định được yêu cầu tiêu hủy hoặc hoặc tái xuất.

Thương vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc khuyến cáo các doanh nghiệp đang xuất khẩu mặt hàng khoai lang đông lạnh sang thị trường Đài Loan cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nguyên liệu và quy trình sản xuất.

Đặc biệt lưu ý việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm của phía Đài Loan, tránh phát sinh thiệt hại và ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới.