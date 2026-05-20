Thứ Tư, 20/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Đài Loan tăng cường kiểm tra khoai lang đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam

Song Hà

20/05/2026, 15:41

Đài Loan sẽ tăng cường kiểm tra từng lô khoai lang đông lạnh Việt Nam do vi phạm dư lượng chlormequat. Doanh nghiệp cần siết chặt kiểm soát chất lượng để đảm bảo tiêu chuẩn và duy trì hoạt động xuất khẩu...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc), Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) vừa có văn bản thông báo về việc tăng cường kiểm tra đối với mặt hàng khoai lang đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo thông báo của TFDA, mặt hàng khoai lang đông lạnh (mã phân loại hàng hóa 0714.20.20.00.9) nhập khẩu từ Việt Nam trong vòng 06 tháng gần đây đã có 03 lô hàng kiểm nghiệm không đạt yêu cầu.

Nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đối với hàng nhập khẩu, TFDA căn cứ quy định tại Khoản 4, Mục 1, Điều 10 của “Biện pháp kiểm tra hàng hóa thực phẩm và sản phẩm liên quan nhập khẩu” để áp dụng biện pháp tăng cường kiểm tra theo hình thức kiểm tra từng lô hàng nhập khẩu đối với mặt hàng nêu trên.

Thời gian áp dụng biện pháp này từ ngày 12/5/2026 đến ngày 11/6/2026, tính theo ngày nhập khẩu.

Lô hàng kiểm nghiệm không đạt ngày 12/05/2026. Nguồn: Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc.
Lô hàng kiểm nghiệm không đạt ngày 12/05/2026. Nguồn: Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc.

Thông báo của TFDA cũng nêu rõ: Trước khi hết thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra tăng cường nêu trên, nếu sau khi đánh giá thấy cần thiết phải gia hạn thời gian quản lý, TFDA sẽ công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan này và không ban hành văn bản thông báo riêng.

Theo tìm hiểu của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, các lô hàng khoai lang đông lạnh xuất khẩu vào Đài Loan đều gặp lỗi dư lượng chlormequat vượt mức quy định.

Theo “Tiêu chuẩn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho phép” của Đài Loan, hoạt chất chlormequat không được phép phát hiện trong rau củ và phải thấp hơn giới hạn định lượng 0,01 ppm theo phương pháp kiểm nghiệm hiện hành.

Các trường hợp này không phù hợp với quy định tại Mục 5, Khoản 1 Điều 15 của Luật Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm và theo quy định được yêu cầu tiêu hủy hoặc hoặc tái xuất.

Thương vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc khuyến cáo các doanh nghiệp đang xuất khẩu mặt hàng khoai lang đông lạnh sang thị trường Đài Loan cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nguyên liệu và quy trình sản xuất.

Đặc biệt lưu ý việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm của phía Đài Loan, tránh phát sinh thiệt hại và ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới.

Đài Loan siết chặt kiểm tra sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam

07:14, 03/02/2026

Đài Loan siết chặt kiểm tra sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam

Đài Loan tăng cường kiểm tra rau củ nhập khẩu từ Việt Nam

07:28, 02/12/2025

Đài Loan tăng cường kiểm tra rau củ nhập khẩu từ Việt Nam

Đài Loan tăng cường kiểm tra rau súp lơ nhập khẩu từ Việt Nam

01:31, 04/09/2025

Đài Loan tăng cường kiểm tra rau súp lơ nhập khẩu từ Việt Nam

Từ khóa:

an toàn vệ sinh thực phẩm biện pháp kiểm tra hàng hóa thực phẩm chlormequat Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan doanh nghiệp xuất khẩu khoai lang dư lượng thuốc bảo vệ thực vật kiểm tra khoai lang đông lạnh thời gian áp dụng kiểm tra Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc xuất khẩu khoai lang sang Đài Loan

Đọc thêm

Ông Lê Mạnh Cường giữ chức Tổng Giám đốc Petrovietnam

Ông Lê Mạnh Cường giữ chức Tổng Giám đốc Petrovietnam

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc PetÔrovietnam nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 18/5/2026.

Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm PTMEG nhập khẩu từ Việt Nam

Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm PTMEG nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm PTMEG nhập khẩu từ Việt Nam với biên độ cáo buộc rất cao, từ 100,61% đến 212,32% tùy thuộc vào quốc gia thay thế được lựa chọn để tính toán giá trị sản xuất...

Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh: Từ “siết chặt quản lý” sang “nâng cao tính dễ tuân thủ”

Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh: Từ “siết chặt quản lý” sang “nâng cao tính dễ tuân thủ”

Để khu vực hộ kinh doanh phát triển ổn định, dòng chảy chính sách cần chuyển dịch mạnh mẽ từ “siết chặt quản lý” sang “nâng cao tính dễ tuân thủ” và hỗ trợ phân tầng thực chất…

Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng điều tra bánh xe bằng thép của Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng điều tra bánh xe bằng thép của Việt Nam

Nguyên đơn cáo buộc bánh xe bằng thép hoàn thiện ở Việt Nam, có sử dụng thép cán nóng là nguyên liệu đầu vào chính để sản xuất bánh xe bằng thép có nguồn gốc từ Trung Quốc, lẩn tránh lệnh áp thuế đang áp dụng với sản phẩm tương tự của Trung Quốc...

Doanh nghiệp làm “đầu tàu” mở rộng hàng trăm nghìn ha lúa giảm phát thải

Doanh nghiệp làm “đầu tàu” mở rộng hàng trăm nghìn ha lúa giảm phát thải

Việc vinh danh 10 doanh nghiệp tiêu biểu dựa trên kết quả giảm phát thải và tăng lợi nhuận cho nông dân đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy chuỗi giá trị lúa gạo phát triển bền vững…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Blog chứng khoán: Điểm đổ vỡ tâm lý?

Chứng khoán

2

Hợp tác giữa MB Bank và Ardingly College thúc đẩy mô hình chiến lược liên kết tài chính - giáo dục

Doanh nghiệp

3

Bệnh viêm ruột mạn gia tăng ở người trẻ tại Việt Nam

Sức khỏe

4

Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm PTMEG nhập khẩu từ Việt Nam

Thị trường

5

Nguồn cung thiếu hụt nghiêm trọng, giá nhôm dự báo tiếp tục tăng mạnh

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy