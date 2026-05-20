Đài Loan tăng cường kiểm tra khoai lang đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam
Song Hà
20/05/2026, 15:41
Đài Loan sẽ tăng cường kiểm tra từng lô khoai lang đông lạnh Việt Nam do vi phạm dư lượng chlormequat. Doanh nghiệp cần siết chặt kiểm soát chất lượng để đảm bảo tiêu chuẩn và duy trì hoạt động xuất khẩu...
Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc), Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) vừa có văn bản thông báo về việc tăng cường kiểm tra đối với mặt hàng khoai lang đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam.
Theo thông báo của TFDA, mặt hàng khoai lang đông lạnh (mã phân loại hàng hóa 0714.20.20.00.9) nhập khẩu từ Việt Nam trong vòng 06 tháng gần đây đã có 03 lô hàng kiểm nghiệm không đạt yêu cầu.
Nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đối với hàng nhập khẩu, TFDA căn cứ quy định tại Khoản 4, Mục 1, Điều 10 của “Biện pháp kiểm tra hàng hóa thực phẩm và sản phẩm liên quan nhập khẩu” để áp dụng biện pháp tăng cường kiểm tra theo hình thức kiểm tra từng lô hàng nhập khẩu đối với mặt hàng nêu trên.
Thời gian áp dụng biện pháp này từ ngày 12/5/2026 đến ngày 11/6/2026, tính theo ngày nhập khẩu.
Thông báo của TFDA cũng nêu rõ: Trước khi hết thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra tăng cường nêu trên, nếu sau khi đánh giá thấy cần thiết phải gia hạn thời gian quản lý, TFDA sẽ công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan này và không ban hành văn bản thông báo riêng.
Theo tìm hiểu của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, các lô hàng khoai lang đông lạnh xuất khẩu vào Đài Loan đều gặp lỗi dư lượng chlormequat vượt mức quy định.
Theo “Tiêu chuẩn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho phép” của Đài Loan, hoạt chất chlormequat không được phép phát hiện trong rau củ và phải thấp hơn giới hạn định lượng 0,01 ppm theo phương pháp kiểm nghiệm hiện hành.
Các trường hợp này không phù hợp với quy định tại Mục 5, Khoản 1 Điều 15 của Luật Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm và theo quy định được yêu cầu tiêu hủy hoặc hoặc tái xuất.
Thương vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc khuyến cáo các doanh nghiệp đang xuất khẩu mặt hàng khoai lang đông lạnh sang thị trường Đài Loan cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nguyên liệu và quy trình sản xuất.
Đặc biệt lưu ý việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm của phía Đài Loan, tránh phát sinh thiệt hại và ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới.
Đài Loan siết chặt kiểm tra sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam
07:14, 03/02/2026
Đài Loan tăng cường kiểm tra rau củ nhập khẩu từ Việt Nam
07:28, 02/12/2025
Đài Loan tăng cường kiểm tra rau súp lơ nhập khẩu từ Việt Nam
Ông Lê Mạnh Cường giữ chức Tổng Giám đốc Petrovietnam
Ngày 20/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc PetÔrovietnam nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 18/5/2026.
Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm PTMEG nhập khẩu từ Việt Nam
Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm PTMEG nhập khẩu từ Việt Nam với biên độ cáo buộc rất cao, từ 100,61% đến 212,32% tùy thuộc vào quốc gia thay thế được lựa chọn để tính toán giá trị sản xuất...
Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh: Từ “siết chặt quản lý” sang “nâng cao tính dễ tuân thủ”
Để khu vực hộ kinh doanh phát triển ổn định, dòng chảy chính sách cần chuyển dịch mạnh mẽ từ “siết chặt quản lý” sang “nâng cao tính dễ tuân thủ” và hỗ trợ phân tầng thực chất…
Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng điều tra bánh xe bằng thép của Việt Nam
Nguyên đơn cáo buộc bánh xe bằng thép hoàn thiện ở Việt Nam, có sử dụng thép cán nóng là nguyên liệu đầu vào chính để sản xuất bánh xe bằng thép có nguồn gốc từ Trung Quốc, lẩn tránh lệnh áp thuế đang áp dụng với sản phẩm tương tự của Trung Quốc...
Doanh nghiệp làm “đầu tàu” mở rộng hàng trăm nghìn ha lúa giảm phát thải
Việc vinh danh 10 doanh nghiệp tiêu biểu dựa trên kết quả giảm phát thải và tăng lợi nhuận cho nông dân đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy chuỗi giá trị lúa gạo phát triển bền vững…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: