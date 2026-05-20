Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng điều tra bánh xe bằng thép của Việt Nam

Nguyên đơn cáo buộc bánh xe bằng thép hoàn thiện ở Việt Nam, có sử dụng thép cán nóng là nguyên liệu đầu vào chính để sản xuất bánh xe bằng thép có nguồn gốc từ Trung Quốc, lẩn tránh lệnh áp thuế đang áp dụng với sản phẩm tương tự của Trung Quốc...

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa ra thông báo khởi xướng điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với bánh xe bằng thép 22,5-24,5 inch của Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trong vụ việc này, nguyên đơn là công ty Accuride Corporation và Maxion Wheels USA LLC cáo buộc bánh xe bằng thép hoàn thiện ở Việt Nam có sử dụng thép cán nóng (HRS) - nguyên liệu đầu vào chính để sản xuất bánh xe bằng thép có nguồn gốc từ Trung Quốc lẩn tránh lệnh áp thuế đang áp dụng với sản phẩm tương tự của Trung Quốc. Mã HS 8708.70.4530, 8708.70.4560, 8708.70.6030, 8708.70.6060, 8716.90.5059 và mã HS 4011.20.1015, 4011.20.5020, 8708.99.4850.

Đến thời điểm này, DOC chưa lựa chọn bị đơn bắt buộc cho vụ việc, tuy nhiên, dự kiến lựa chọn bị đơn dựa trên số liệu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP).

Theo quy định pháp luật của Hoa Kỳ, dự kiến ngày 13 tháng 8 năm 2026, Hoa Kỳ sẽ ban hành kết luận sơ bộ và ngày 11 tháng 01 năm 2027, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng của vụ việc. Thời gian này có thể gia hạn nhưng tổng thời gian thường không quá 365 ngày.

Để đảm bảo lợi ích chính đáng của mình, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm nói trên rà soát các hoạt động xuất khẩu các sản phẩm bị điều tra sang Hoa Kỳ; nghiên cứu, tìm hiểu quy định, trình tự thủ tục điều tra chống lẩn tránh thuế của Hoa Kỳ; thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu của cơ quan điều tra Hoa Kỳ để được tham gia cơ chế tự xác nhận nhằm không bị áp thuế chống lẩn tránh sau này; phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ thương mại trong suốt quá trình của vụ việc để được hỗ trợ kịp thời.