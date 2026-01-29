"Ông lớn" hạ tầng đề xuất dùng hơn 18 tỷ USD xóa kẹt xe, ngập nước khu vực Hàng Xanh

Một "ông lớn" ngành hạ tầng vừa đề xuất đầu tư dự án giao thông công cộng với số vốn khoảng 18,6 tỷ USD nhằm giải quyết vấn đề kẹt xe và ngập nước tại khu vực Hàng Xanh TP. Hồ Chí Minh...

Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (CII) vừa trình UBND Thành phố đề xuất cho phép lập Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng theo phương thức PPP, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), kết hợp phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) tại khu vực ngã tư Hàng Xanh.

Đề xuất này được xây dựng trên cơ sở kết luận của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 1223/TB-VP ngày 18/12/2024.

Theo CII, doanh nghiệp đang phối hợp với Công ty TNHH Arup Việt Nam để nghiên cứu, thiết kế ý tưởng phát triển khu vực Hàng Xanh theo mô hình TOD. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án được CII ước tính khoảng 486.622 tỷ đồng (khoảng 18,6 tỷ USD).

Khu vực nghiên cứu dự án TOD Hàng Xanh có tổng diện tích khoảng 51,4 ha, nằm tại đầu mối giao thông quan trọng của TP. Hồ Chí Minh, nơi có tuyến metro, cùng nhiều tuyến giao thông công cộng khác trong tương lai.

Qua khảo sát thu thập số liệu sơ bộ, CII ước tính có khoảng hơn 4.134 căn hộ với hơn 15.100 hộ dân bị ảnh hưởng. Về vật kiến trúc, số lượng và diện tích các cơ sở tôn giáo, trụ sở cơ quan nhà nước, cơ quan y tế, giáo dục, các chung cư... cũng đã được rà soát, thống kê.

Theo tính toán sơ bộ, dự án có thể tạo ra khoảng 7,3 triệu m2 sàn xây dựng, bao gồm nhà ở và văn phòng. CII cho biết sau khi được Thành phố chấp thuận chủ trương, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Arup và các đơn vị liên quan để thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu theo quy định pháp luật.

Theo CII, dự án TOD Hàng Xanh được định hướng chỉnh trang và tái thiết đô thị, bố trí tái định cư tại chỗ cho người dân bị ảnh hưởng, đồng thời nâng cấp hệ thống hạ tầng, cải thiện điều kiện sống và tăng cường khả năng kết nối tại các khu vực trọng điểm.

Đồng thời, phát triển các công trình điểm nhấn, chung cư cao tầng, không gian xanh và công trình công cộng; mở rộng không gian đô thị ngầm, hình thành trung tâm vận chuyển công cộng, kết nối các tuyến metro theo quy hoạch và các khu chức năng dịch vụ.

Cùng với định hướng phát triển đô thị, dự án đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông đa tầng và thực hiện giải phóng mặt bằng, qua đó xử lý căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông và ngập nước kéo dài tại khu vực Hàng Xanh.