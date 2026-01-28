Đẩy nhanh bàn giao mặt bằng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành trước Tết Nguyên đán 2026

Đến nay, phần lớn mặt bằng phục vụ mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành đã được bàn giao, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh bồi thường, cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng trước Tết Nguyên đán 2026...

Ngày 27/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Mở rộng đoạn cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Báo cáo tại buổi họp, theo Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), để triển khai dự án, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải thực hiện thu hồi hơn 4ha đất thuộc các xã Nhơn Trạch, Long Thành và An Phước.

Đến nay, qua công tác vận động, 100% phần diện tích thuộc dự án đoạn qua xã Nhơn Trạch (khoảng 0,13 ha với chiều dài tuyến gần 1 km) đã được bàn giao cho chủ đầu tư. Đối với phần tuyến qua địa bàn các xã Long Thành, An Phước cơ bản được bàn giao mặt bằng trên thực địa, các phương tiện thi công đã tiếp cận công trường để triển khai thi công.

Về vướng mắc, hiện nay, tại vị trí nút giao Quốc lộ 51 đến cuối tuyến giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc địa bàn xã Long Thành vẫn còn 63 trường hợp, trong đó có 6 trường hợp giải tỏa trắng vẫn chưa bàn giao mặt bằng.

Để đảm bảo tiến độ dự án, SEPMU kiến nghị cơ quan chức năng sớm hoàn thành công tác xét tái định cư các trường hợp giải tỏa trắng trong tháng 1/2026 và hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong tháng 2/2026.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà nhấn mạnh dự án mở rộng đoạn cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành là dự án được thực hiện theo công trình xây dựng khẩn cấp nhằm phục vụ kết nối giao thông giữa Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành với TP. Hồ Chí Minh.

Do đó, các cơ quan liên quan, các địa phương phải hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án, trừ phần diện tích của 6 hộ dân phải giải tỏa trắng trước Tết Nguyên đán 2026. Đồng thời, phải hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân trong khu vực dự án trước Tết Nguyên đán 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cũng yêu cầu các đơn vị liên quan, các địa phương phải lập đường găng chi tiết tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với từng hộ dân để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ.

Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây lên 8 - 10 làn xe được xem là công trình khẩn cấp, nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối với sân bay Long Thành.

Dự án được khởi công vào ngày 19/8 , có tổng vốn đầu tư gần 16.400 tỷ đồng gồm vốn đầu tư công là 6.500 tỷ đồng và vốn VEC huy động hơn 9.800 tỷ đồng, dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Riêng cầu Long Thành dự kiến hợp long cầu chính vào 12/2026.