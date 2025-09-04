Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương

Ông Nguyễn Long Hải được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương vào thời điểm Đại hội đại biểu các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất đang đến rất gần với khối lượng công việc rất nhiều, rất khẩn trương...

Sáng 4/9, tại Hà Nội, Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, ông Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Trị thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025, điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ và giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định cho ông Nguyễn Long Hải, ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, cho biết căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác, Bộ Chính trị đã quyết định phân công, điều động ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và các chức danh kiêm nhiệm liên quan theo cơ cấu và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng uỷ Bộ Ngoại giao; phân công, giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Trần Cẩm Tú chúc mừng ông Nguyễn Long Hải nhận trọng trách mới; đồng thời đề nghị ông tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương đoàn kết, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Long Hải được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương vào thời điểm Đại hội đại biểu các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất đang đến rất gần với khối lượng công việc rất nhiều, rất khẩn trương.

Nhấn mạnh điều này, ông Trần Cẩm Tú đề nghị tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ, các ban, đơn vị trong cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương đồng hành chia sẻ, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ để Phó Bí thư Đảng uỷ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các thành viên trong Thường trực Đảng uỷ cần quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng tầm tham mưu chiến lược, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trong Đảng bộ không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, gương mẫu, đi đầu.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, ông Trần Cẩm Tú chúc mừng và cảm ơn ông Lê Hoài Trung vì những đóng góp rất tích cực, quan trọng cho Đảng bộ trong thời gian qua. Đảng bộ mong muốn và đề nghị ông Lê Hoài Trung trên cương vị công tác mới tiếp tục dành những tình cảm, sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Long Hải trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách mới.

Nhấn mạnh Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương là một trong bốn Đảng bộ được thành lập mới ở Trung ương, có vị trí, chức năng, nhiệm vụ rất quan trọng, ông Nguyễn Long Hải xin hứa sẽ ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong; tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức, nhất là về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là việc nghiên cứu, cập nhật các quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến tổ chức và hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương để vận dụng vào công tác, cùng các Phó Bí thư, các thành viên trong cơ quan chuyên trách tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, với Bí thư Đảng uỷ triển khai đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Đảng uỷ, phấn đấu các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trở thành những hình mẫu về công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại hội nghị, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng uỷ Bộ Ngoại giao, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu bày tỏ sự xúc động, chân thành cảm ơn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương đã đồng hành thời gian qua. Thực hiện trọng trách mới, ông khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm trong thời gian làm việc tại Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.