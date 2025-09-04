Thứ Năm, 04/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương

Việt An

04/09/2025, 22:26

Ông Nguyễn Long Hải được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương vào thời điểm Đại hội đại biểu các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất đang đến rất gần với khối lượng công việc rất nhiều, rất khẩn trương...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (phải) trao quyết định, chúc mừng ông Nguyễn Long Hải.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (phải) trao quyết định, chúc mừng ông Nguyễn Long Hải.

Sáng 4/9, tại Hà Nội, Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, ông Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Trị thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025, điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ và giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định cho ông Nguyễn Long Hải, ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, cho biết căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác, Bộ Chính trị đã quyết định phân công, điều động ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và các chức danh kiêm nhiệm liên quan theo cơ cấu và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng uỷ Bộ Ngoại giao; phân công, giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Trần Cẩm Tú chúc mừng ông Nguyễn Long Hải nhận trọng trách mới; đồng thời đề nghị ông tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương đoàn kết, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Long Hải được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương vào thời điểm Đại hội đại biểu các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất đang đến rất gần với khối lượng công việc rất nhiều, rất khẩn trương.

Nhấn mạnh điều này, ông Trần Cẩm Tú đề nghị tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ, các ban, đơn vị trong cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương đồng hành chia sẻ, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ để Phó Bí thư Đảng uỷ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các thành viên trong Thường trực Đảng uỷ cần quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng tầm tham mưu chiến lược, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trong Đảng bộ không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, gương mẫu, đi đầu.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, ông Trần Cẩm Tú chúc mừng và cảm ơn ông Lê Hoài Trung vì những đóng góp rất tích cực, quan trọng cho Đảng bộ trong thời gian qua. Đảng bộ mong muốn và đề nghị ông Lê Hoài Trung trên cương vị công tác mới tiếp tục dành những tình cảm, sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Long Hải trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách mới.

Nhấn mạnh Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương là một trong bốn Đảng bộ được thành lập mới ở Trung ương, có vị trí, chức năng, nhiệm vụ rất quan trọng, ông Nguyễn Long Hải xin hứa sẽ ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong; tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức, nhất là về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là việc nghiên cứu, cập nhật các quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến tổ chức và hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương để vận dụng vào công tác, cùng các Phó Bí thư, các thành viên trong cơ quan chuyên trách tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, với Bí thư Đảng uỷ triển khai đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Đảng uỷ, phấn đấu các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trở thành những hình mẫu về công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại hội nghị, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng uỷ Bộ Ngoại giao, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu bày tỏ sự xúc động, chân thành cảm ơn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương đã đồng hành thời gian qua. Thực hiện trọng trách mới, ông khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm trong thời gian làm việc tại Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp gia đình các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp gia đình các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

Gặp mặt đại diện gia đình nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình của các đồng chí cố vấn, chuyên gia Trung Quốc từng đồng cam cộng khổ cùng nhân dân Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến...

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Lai Châu, Hà Tĩnh

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Lai Châu, Hà Tĩnh

Chiều ngày 4/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ Công tác số 3 và số 4 của Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với đại diện các Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy của ba địa phương: Lai Châu, Hà Tĩnh và Cần Thơ. Mục đích của buổi làm việc là để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí trong giáo dục

Chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí trong giáo dục

Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 156/CĐ-TTg, yêu cầu các Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các Bộ trưởng liên quan tập trung khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai, nhằm đảm bảo điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho học sinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược. Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả về xây dựng và thực thi pháp luật, đạt nhiều kết quả quan trọng...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ qua khớp lệnh nhưng vẫn gom HPG

Chứng khoán

2

Bắt đầu chiếu miễn phí phim Mưa đỏ tại Thành cổ Quảng Trị

Giải trí

3

ECB có thể tiếp tục “án binh bất động” về lãi suất

Thế giới

4

Hình thành và phát triển được các khu, cụm công nghiệp tái chế ở Việt Nam

Kinh tế xanh

5

Thanh Hoá khẩn trương hỗ trợ hai xã vùng cao thiệt hại nặng sau bão số 5

Dân sinh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: