Ông Nguyễn Văn Phương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 17/10, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Phương, nguyên Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025–2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm và sở trường công tác, ông Nguyễn Văn Phương sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời đề nghị tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhanh chóng triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030, đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu phân công, bố trí cán bộ đúng nguyên tắc, khách quan, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đồng thời vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ông cũng mong muốn tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các cấp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng tân Bí thư để xây dựng Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Phương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực, tận tâm, giữ vững phẩm chất, gương mẫu trong công tác và đời sống, phát huy truyền thống đoàn kết, bám sát thực tiễn, lắng nghe Nhân dân để đưa ra những quyết sách đúng đắn, hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Phương sinh ngày 29/12/1970, quê ở phường Phong Thái, thành phố Huế. Ông có trình độ thạc sĩ kinh tế, kỹ sư xây dựng, cử nhân toán. Trước khi được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) và gần đây là Bí thư Thành ủy Huế.