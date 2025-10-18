Thứ Bảy, 18/10/2025

Ông Nguyễn Văn Phương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Nguyễn Thuấn

18/10/2025, 14:17

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương phát biểu nhận nhiệm vụ.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ngày 17/10, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Phương, nguyên Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025–2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm và sở trường công tác, ông Nguyễn Văn Phương sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời đề nghị tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhanh chóng triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030, đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu phân công, bố trí cán bộ đúng nguyên tắc, khách quan, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đồng thời vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ông cũng mong muốn tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các cấp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng tân Bí thư để xây dựng Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Phương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Phương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực, tận tâm, giữ vững phẩm chất, gương mẫu trong công tác và đời sống, phát huy truyền thống đoàn kết, bám sát thực tiễn, lắng nghe Nhân dân để đưa ra những quyết sách đúng đắn, hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Phương sinh ngày 29/12/1970, quê ở phường Phong Thái, thành phố Huế. Ông có trình độ thạc sĩ kinh tế, kỹ sư xây dựng, cử nhân toán. Trước khi được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) và gần đây là Bí thư Thành ủy Huế.

Kết luận của Bộ Chính trị: Đại hội Đảng bộ các cấp đã được tổ chức thành công

Kết luận của Bộ Chính trị: Đại hội Đảng bộ các cấp đã được tổ chức thành công

Ngày 17/10/2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Kết luận số Kết luận số 200-KL/TW).

Đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới, tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới

Đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới, tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới

Đổi mới toàn diện nội dung, phương thức lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ dân...

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII: Bước ngoặt mới trong hành trình phát triển Thủ đô

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII: Bước ngoặt mới trong hành trình phát triển Thủ đô

Chiều 17/10, sau 3 ngày làm việc, từ ngày 15 đến 17/10, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn tất xem xét 40 nội dung của Phiên họp thứ 50

Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn tất xem xét 40 nội dung của Phiên họp thứ 50

Chiều 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 50, hoàn tất việc xem xét 40 nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10...

Sửa Luật Đầu tư theo hướng đơn giản hóa thủ tục trong đầu tư, kinh doanh

Sửa Luật Đầu tư theo hướng đơn giản hóa thủ tục trong đầu tư, kinh doanh

Việc xây dựng Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục trong đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

