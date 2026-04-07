Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, chiều ngày 7/4, với 496/496 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Theo đó, Quốc hội quyết nghị: Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngay sau khi được bầu, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng thực hiện nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ: "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê thành phố Hải Phòng, trình độ: Cao cấp lý luận chính trị, Tiến sĩ Luật. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI. Ông là Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Quảng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Phó Bí thư Thường trực rồi Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.