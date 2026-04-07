Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo đảm nhân dân là đối tượng thụ hưởng cao nhất của thành quả phát triển
Hà Lê
07/04/2026, 10:37
Phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng của phát triển là để nhân dân được thụ hưởng thành quả, đồng thời nhấn mạnh quan điểm “Dân là gốc”…
Sáng 7/4, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, với 495/495
đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị
quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031
đối với ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn cử tri và nhân dân cả nước đã phát huy tinh thần trách nhiệm, khát vọng xây dựng đất nước và niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
https://www.youtube.com/embed/uJoiXqLuFEI?&rel=0
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tin cậy giới thiệu và Quốc hội đã tín nhiệm bầu, giao trọng trách Chủ tịch nước.
Trong giờ phút thiêng liêng của lễ nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; các bậc tiền bối, các chiến sĩ cách mạng, các đảng viên cộng sản, anh hùng liệt sĩ và các tầng lớp nhân dân đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định việc đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Trên cương vị mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
Ưu tiên hàng đầu được xác định là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; gia tăng đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc quán triệt sâu sắc và thực hành quan điểm “Dân là gốc”, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm nhân dân là đối tượng thụ hưởng cao nhất của thành quả phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, đồng bào trong và ngoài nước để hoàn thành sứ mệnh bảo vệ, xây dựng và phát triển Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Bày tỏ niềm tin vào tương lai đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định với truyền thống dựng nước và giữ nước, khát vọng vươn lên, ý chí và bản lĩnh của dân tộc, cùng sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra.
