Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước
Hà Lê
07/04/2026, 09:40
Nhận được tín nhiệm tuyệt đối từ các đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước. Đây là lần thứ hai Tổng Bí thư Tô Lâm giữ cương vị này.
Quốc hội sáng 7/4 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử, sau khi bỏ phiếu kín bầu chức danh người đứng đầu Nhà nước.
Theo đó, với 495/495 đại biểu (100% đại biểu có mặt) tán thành, Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Tổng Bí thư Tô Lâm, đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Theo nghị quyết được thông qua, Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới. Như vậy, đây là lần thứ hai Tổng Bí thư Tô Lâm đồng thời đảm nhận hai chức danh người đứng đầu Đảng và người đứng đầu Nhà nước.
Sau khi được bầu, Chủ tịch nước thực hiện nghi lễ tuyên thệ và tuyên thệ nhậm chức.
Trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Quốc hội ghi nhận lời tuyên thệ của Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
- Sinh năm 1957- Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên- Trình độ chuyên môn: Giáo sư Khoa học An ninh, Tiến sĩ Luật học.- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, XIV- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII, XIV- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII, XIV- Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (năm 2024)- Bí thư Quân ủy Trung ương (từ tháng 8-2024); Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV, XVI- Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo đảm nhân dân là đối tượng thụ hưởng cao nhất của thành quả phát triển
Phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng của phát triển là để nhân dân được thụ hưởng thành quả, đồng thời nhấn mạnh quan điểm “Dân là gốc”…
Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng nhiệm kỳ 2026 - 2031
Ngày 7/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bước vào ngày làm việc thứ hai, tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031; đồng thời xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031.
Quốc hội thông qua nghị quyết bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2026-2031
Tiếp tục công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều ngày 6/4/2026, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cơ quan lập pháp nhiệm kỳ 2026-2031...
Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội Khóa XVI
Sáng 6/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI.
