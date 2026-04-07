Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Nhận được tín nhiệm tuyệt đối từ các đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước. Đây là lần thứ hai Tổng Bí thư Tô Lâm giữ cương vị này.

Quốc hội sáng 7/4 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử, sau khi bỏ phiếu kín bầu chức danh người đứng đầu Nhà nước.

Theo đó, với 495/495 đại biểu (100% đại biểu có mặt) tán thành, Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Tổng Bí thư Tô Lâm, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo nghị quyết được thông qua, Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới. Như vậy, đây là lần thứ hai Tổng Bí thư Tô Lâm đồng thời đảm nhận hai chức danh người đứng đầu Đảng và người đứng đầu Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ - Ảnh TTXVN

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước thực hiện nghi lễ tuyên thệ và tuyên thệ nhậm chức.

Trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Quốc hội ghi nhận lời tuyên thệ của Chủ tịch nước Tô Lâm.