Thứ Ba, 19/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Thuế quan tăng, kinh tế toàn cầu còn ổn được bao lâu?

An Huy

19/08/2025, 18:50

Nền kinh tế toàn cầu dường như đang chống chọi tốt với việc thuế quan của Mỹ tăng mạnh và sự bất định gia tăng xung quanh tương lai của hệ thống thương mại quốc tế...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng trở ngại đối với tăng trưởng sẽ tăng lên trong thời gian tới do thuế quan tăng lên mức cao hơn.

Thời gian gần đây, khi các quốc gia lần lượt công bố mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của quý 2, một kiểu mẫu rõ ràng đã xuất hiện. Sau khi tăng trưởng nhanh trong quý 1 nhờ việc doanh nghiệp Mỹ đẩy mạnh tích trữ hàng tồn kho trước khi thuế quan tăng, nhiều nền kinh tế đã giảm tốc trong quý 2 khi thuế quan được triển khai.

Điển hình của sự trồi sụt tăng trưởng này là Ireland, quốc gia chứng kiến GDP tăng 7,4% trong quý đầu năm, rồi giảm 1% trong quý 2. Một ví dụ khác là nền kinh tế Anh giảm tốc từ mức tăng 0,7% trong quý 1 còn tăng 0,3% trong quý 2. Tương tự, kinh tế Thụy Sỹ tăng 0,8% trong quý 1, sau đó chỉ tăng 0,1% trong quý 2.

Mức tăng trưởng của nửa đầu năm là tương đối tốt với cả Anh và Thụy Sỹ. Và dù một số nền kinh tế lớn còn chưa công bố số liệu GDP quý 2, có vẻ như tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã trụ vững tốt hơn so với dự báo khi mối đe dọa thuế quan mới xuất hiện. Nhật Bản công bố số liệu GDP quý 2 vào hôm thứ Sáu vừa rồi cho thấy mức tăng hàng năm 1% trong quý 2, cao hơn dự báo tăng 0,5% mà giới phân tích dưa ra trước đó.

Theo tờ báo Wall Street Journal, dựa vào những gì đã được công bố, giới phân tích nhận định đến thời điểm hiện tại, nhiều bộ phận của nền kinh tế toàn cầu có thể mới chịu ảnh hưởng rất ít bởi thuế quan, và tác động thực sự còn chưa xảy đến. Kinh tế Tây Ban Nha tăng 0,6% trong quý 1 và tăng 0,7% trong quý 2. Kinh tế Ba Lan cũng ghi nhận mức tăng tương tự.

Việc nhiều quốc gia lựa chọn không trả đũa thuế quan của Mỹ có thể được nhìn nhận như một thắng lợi cho Washington. Nhưng những lựa chọn đó cũng là thắng lợi cho nền kinh tế toàn cầu, và hiện tại, sự trở lại tình trạng trả đũa hỗn loạn như thời những năm 1930 dường như khó xảy ra.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nền kinh tế toàn cầu không bị ảnh hưởng bởi việc chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Các nhà kinh tế cho rằng sẽ mất một thời gian nhất định trước khi tác động của việc tăng thuế quan có thể được xác định rõ ràng, và có khả năng việc tăng thuế quan lên cao hơn gần đây sẽ làm gia tăng thiệt hại đối với các nền kinh tế.

Trên thực tế, thuế quan cao hơn hiện đang dẫn đến dòng chảy thương mại yếu hơn. Văn phòng Phân tích chính sách kinh tế Hà Lan ước tính rằng khối lượng hàng hóa được vận chuyển qua biên giới giữa các quốc gia đã tăng rất nhanh, với mức tăng 1,9%, trong 3 tháng đầu năm, do các doanh nghiệp Mỹ đẩy nhanh việc nhập khẩu hàng hóa trước khi có thuế quan mới được áp. Nhưng đến tháng 4, thương mại toàn cầu giảm 1%, và sau đó giảm thêm 0,9% vào tháng 5.

Số liệu tháng 6 hiện vẫn chưa được công bố, nhưng khả năng sẽ có thêm một cú suy giảm nữa của thương mại toàn cầu được ghi nhận.

“Toàn bộ tác động của các biện pháp thuế quan gần đây vẫn đang trong quá trình dần xuất hiện. Bóng đen do sự bất định thuế quan gây ra vẫn tiếp tục đè nặng lên niềm tin kinh doanh, đầu tư và chuỗi cung ứng” - Tổng giám đốc Ngozi Okonjo-Iweala của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nhận định.

Dù vậy, WTO đã nâng triển vọng thương mại hàng hóa toàn cầu trong năm nay, hiện dự báo mức tăng trưởng cả năm là 0,9%, sau khi đưa ra dự báo hồi tháng 4 cho rằng thương mại toàn cầu cả năm sẽ giảm 0,2%. Cơ sở của việc nâng triển vọng này là sự gia tăng đột biến trong nhập khẩu của Mỹ trong quý 1, nhưng WTO tin rằng sự gia tăng này sẽ được cân bằng bởi nhu cầu nhập khẩu hàng hóa yếu đi của Mỹ trong năm 2026.

Định chế thương mại quốc tế có trụ sở tại Geneva tin rằng mức thuế quan hiện tại sẽ đến lúc gây ra tác động lớn hơn đối với kinh tế toàn cầu so với mức thuế cơ sở 10% có hiệu lực từ tháng 4 cho tới khi hết hạn gần đây.

Các nhà hoạch định chính sách trên khắp thế giới đồng tình với quan điểm này và đang hành động để chống lại tác động của thuế quan cao hơn. “Nền kinh tế Thái Lan được kỳ vọng sẽ tăng trưởng chậm lại trong nửa cuối năm do tác động từ chính sách thương mại của Mỹ, bao gồm cả tác động trực tiếp và gián tiếp”, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) nhận định khi tiến hành cắt giảm lãi suất trong tuần vừa rồi để hỗ trợ tăng trưởng.

Từ khóa:

kinh tế thế giới thuế quan

Đọc thêm

Thuế quan tăng, kinh tế toàn cầu còn ổn được bao lâu?

Thuế quan tăng, kinh tế toàn cầu còn ổn được bao lâu?

Nền kinh tế toàn cầu dường như đang chống chọi tốt với việc thuế quan của Mỹ tăng mạnh và sự bất định gia tăng xung quanh tương lai của hệ thống thương mại quốc tế...

Chứng khoán Trung Quốc cao nhất 10 năm

Chứng khoán Trung Quốc cao nhất 10 năm

Thị trường chứng khoán Trung Quốc gần đây phục hồi mạnh mẽ, và việc nhà đầu tư cá nhân không ồ ạt mua cổ phiếu trong đợt tăng điểm này có thể hạn chế rủi ro bong bóng, qua đó giữ cho xu hướng tăng trở nên bền vững hơn...

Điều gì xảy ra nếu kinh tế Mỹ đình lạm?

Điều gì xảy ra nếu kinh tế Mỹ đình lạm?

Trong một cuộc khảo sát của BofA Global Research với các nhà đầu tư toàn cầu vào đầu tháng 8, khoảng 70% người được hỏi dự báo kinh tế Mỹ sẽ xảy ra đình lạm (stagflation) - tình trạng tăng trưởng trì trệ kết hợp lạm phát cao - trong vòng 12 tháng tới...

Brazil bế tắc với thuế quan 50% của Mỹ

Brazil bế tắc với thuế quan 50% của Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad cho biết nước này đang bế tắc trong đàm phán với Mỹ để giảm mức thuế quan kỷ lục 50% mà Washington áp đặt với hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia Nam Mỹ...

Xuất khẩu của châu Âu sang Mỹ giảm chóng mặt

Xuất khẩu của châu Âu sang Mỹ giảm chóng mặt

Xuất khẩu của châu Âu sang Mỹ tiếp tục sụt giảm mạnh, cho thấy thách thức mà lĩnh vực thương mại của khu vực này phải đối mặt do chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Thế giới

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm là "nhà ở duy nhất"

Tài chính

2

Loạt cổ phiếu “nóng” kịch trần, khối ngoại tiếp tục bán dữ dội

Chứng khoán

3

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ

Chứng khoán

4

Hội nghị Jackson Hole: Chủ tịch Fed có thể khiến nhà đầu tư thất vọng

Thế giới

5

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: