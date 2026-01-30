“Ông vua bán lẻ xa xỉ” của Việt Nam và đế chế gia đình được xây dựng trên kỷ luật

Nếu trong một chuyến đi tới Việt Nam, bạn mua một chiếc đồng hồ Rolex, một chiếc áo trench coat Burberry hay một món trang sức Cartier, rất có thể giao dịch đó đã đi qua mạng lưới kinh doanh trị giá hàng trăm triệu USD của Johnathan Hạnh Nguyễn – người được mệnh danh là “ông vua các thương hiệu xa xỉ” tại Việt Nam.

Ở tuổi 75, ông đang kiểm soát Imex Pan Pacific Group (IPPG) – tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực thời trang cao cấp, ẩm thực – đồ uống, bán lẻ miễn thuế và dịch vụ sân bay. IPPG hiện sở hữu hơn 1.200 điểm bán lẻ, doanh thu bình quân khoảng 14.000 tỷ đồng mỗi năm, đại diện cho 139 thương hiệu quốc tế thông qua hơn 25 công ty con và liên doanh.

ĐẾ CHẾ GIA ĐÌNH VẬN HÀNH BẰNG KỶ LUẬT

Dù có quy mô lớn, IPPG vẫn mang đậm dấu ấn của một đế chế gia đình, được điều hành dựa trên kỷ luật và phân quyền rõ ràng. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn có tám người con, trong đó bảy người hiện đang giữ vai trò điều hành trong tập đoàn.

“Mỗi người phụ trách một mảng riêng, không chồng chéo, không cạnh tranh nội bộ,” ông chia sẻ. Hiệu quả được đánh giá định kỳ, lợi nhuận phân chia theo kết quả và quyền hạn được xác lập minh bạch.

Kỷ luật ấy không chỉ áp dụng trong kinh doanh mà còn trong đời sống gia đình. Cuối tuần, các bữa cơm gia đình là quy định bắt buộc – trừ khi có nhiệm vụ đặc biệt ở nước ngoài.

HAI CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN SONG HÀNH

Sự nghiệp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn gắn liền với tiến trình hội nhập của kinh tế Việt Nam từ thập niên 1990. Khi thu nhập người dân tăng lên và du lịch quốc tế mở rộng, ông sớm đặt cược vào bán lẻ cao cấp như một động lực giữ dòng tiền ở lại trong nước.

IPPG trở thành một trong những doanh nghiệp đầu tiên phân phối các thương hiệu xa xỉ như Burberry, Ferragamo, Bally, sau đó mở rộng sang rượu mạnh và mỹ phẩm cao cấp. Năm 2005, Duy Anh Fashion and Cosmetics – do bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc IPPG, điều hành – ra đời, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược xa xỉ của tập đoàn.

Bốn năm sau, IPPG tiến xuống phân khúc trung cấp thông qua Âu Châu Fashion and Cosmetics, đưa các thương hiệu như Nike, Gap, Calvin Klein, Mango vào thị trường Việt Nam.

“Với các thương hiệu toàn cầu, chỉ có ba điều quan trọng: niềm tin, niềm tin và niềm tin,” ông nhấn mạnh, khẳng định chuẩn mực đạo đức là yếu tố sống còn trong kinh doanh.

Song song với bán lẻ, IPPG đầu tư vào bất động sản thương mại biểu tượng, như Rex Arcade (TP.HCM) và Tràng Tiền Plaza (Hà Nội), đồng thời mở rộng sang nhượng quyền F&B với Burger King, Domino’s Pizza, Popeyes, Dunkin’ Donuts.

HÀNG KHÔNG – TRỤ CỘT LỢI NHUẬN

Dù nổi tiếng trong lĩnh vực xa xỉ, dịch vụ sân bay mới là mảng đóng góp khoảng 50% lợi nhuận của IPPG. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn có nền tảng sâu sắc trong lĩnh vực này từ những năm làm việc tại Mỹ, trước khi trở về Việt Nam theo đề nghị của Chính phủ năm 1985.

Hiện IPPG và các đơn vị liên quan nắm khoảng 45% cổ phần tại SASCO và hơn 10% tại Công ty Dịch vụ Sân bay Nội Bài, vận hành chuỗi bán lẻ và miễn thuế tại các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc.

Năm 2016, IPPG đầu tư 180 triệu USD xây dựng nhà ga quốc tế Cam Ranh, hiện do IPP Travel Retail – công ty do ông Phillip Nguyễn điều hành – quản lý. Sau giai đoạn chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, đến năm 2024, các doanh nghiệp dịch vụ sân bay của IPPG đã phục hồi lợi nhuận về mức trước đại dịch.

CHUYỂN GIAO CÓ KIỂM SOÁT

IPPG đang triển khai danh mục 45 dự án trên toàn quốc, tập trung vào hàng không, du lịch, bán lẻ, khu phi thuế quan và đô thị thông minh. Tuy nhiên, ông Johnathan Hạnh Nguyễn khẳng định chiến lược chuyển giao được thực hiện thận trọng, dựa trên uy tín, minh bạch và tuân thủ pháp luật – những giá trị cốt lõi mà ông muốn thế hệ kế tiếp tiếp tục gìn giữ.

“Thành công không nằm ở việc bạn thông minh đến đâu,” ông kết luận. “Mà nằm ở việc bạn có mối quan hệ tốt với các thương hiệu hay không. Với 139 thương hiệu toàn cầu, chúng tôi đã có nền tảng đủ vững.”