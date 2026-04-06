Tổng thống Trump ra “tối hậu thư” mới đối với Iran về eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày Chủ nhật (5/4) đưa ra cảnh báo mới đối với Iran, kêu gọi Tehran dừng phong tỏa eo biển Hormuz muộn nhất trong ngày thứ Ba, nếu không Mỹ sẽ tấn công cơ sở hạ tầng của nước này...

Lời cảnh báo này của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông cho biết Mỹ đã giải cứu được viên phi công cuối cùng bị lực lượng của Iran bắn hạ máy bay chiến đấu vào tuần trước.

“Ngày thứ Ba sẽ là ngày tấn công vào nhà máy điện và cầu đường của Iran”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Sau đó cùng ngày, ông có một bài đăng khác, viết: “Ngày thứ Ba, 8h tối giờ miền Đông nước Mỹ”, và không kèm thêm thông tin gì.

Trao đổi với trang tin MS NOW, Nhà Trắng cho biết mốc thời gian trên là hạn chót để Iran đi đến một thỏa thuận với Mỹ.

Thời gian gần đây, ông Trump liên tục cảnh báo tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran nếu nước này không đáp ứng các yêu cầu của Mỹ. Những lời cảnh báo này được đưa ra khi cuộc chiến đã bước sang tháng thứ hai và chưa có dấu hiệu xuống thang.

Về phía Iran, nước này chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ khuất phục sức ép của Mỹ, tiếp tục tấn công các mục tiêu kinh tế và hạ tầng của các nước láng giềng ở Vùng Vịnh.

Truyền thông Abu Dhabi cho biết nhà máy hóa dầu Borouge của nước này đã bị tấn công và phải tạm dừng hoạt động. Truyền thông Bahrain cho biết nhiều bộ phận của Công ty Công nghiệp hóa dầu Vùng Vịnh (GPIC) của nước này bị tấn công bởi máy bay không người lái của Iran vào sáng sớm ngày Chủ nhật. Ở Kuwait, máy bay không người lái của Iran đã gây ra thiệt hại lớn tại các nhà máy điện, một nhà máy hóa dầu và một nhà máy khử mặn.

Hóa dầu là một ngành công nghiệp chủ chốt ở nhiều nước Vùng Vịnh. Những nhà máy này biến dầu thô và khí đốt thành những sản phẩm như nhựa, polymer và phân bón, mang về doanh thu xuất khẩu hàng tỷ USD mỗi năm.

Hôm Chủ nhật, đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng một video cho thấy những gì họ tuyên bố là các bộ phận của một máy bay Mỹ bị lực lượng Iran bắn hạ, cùng với một bức ảnh khói đen dày đặc bốc lên không trung. Đài truyền hình cho biết Iran đã bắn hạ một máy bay vận tải và hai máy bay trực thăng của Mỹ tham gia vào chiến dịch cứu hộ viên phi công bị rơi.

Tuy nhiên, một quan chức tình báo Mỹ tiết lộ với hãng tin AP rằng quân đội Mỹ đã cho nổ hai máy bay vận tải do trục trặc kỹ thuật, buộc họ phải điều thêm máy bay để hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ.

Bộ chỉ huy liên hợp quân sự Iran hôm Chủ nhật tuyên bố rằng bốn máy bay của Mỹ đã bị phá hủy trong chiến dịch cứu hộ và cảnh báo sẽ tăng cường các cuộc tấn công trả đũa vào các cơ sở dầu mỏ và dân sự trong khu vực nếu Mỹ và Israel tấn công các mục tiêu đó ở Iran - theo đài truyền hình quốc gia ở Tehran.

“Chúng tôi nhắc lại một lần nữa: nếu các ông lại gây hấn và tấn công các cơ sở dân sự, phản ứng của chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn”, một người phát ngôn của Iran nói trong một bài đăng của hãng thông tấn IRNA.

Trước khi đưa ra “tối hậu thư” mới nhất với Iran, ông Trump đã viết trong một bài đăng trên Social Truth vào hôm thứ Bảy: “Hãy nhớ là tôi đã cho Iran 10 ngày để đạt một thỏa thuận hoặc mở cửa eo biển Hormuz. Thời gian sắp hết, chỉ còn 48 giờ”.

Bộ Ngoại giao Oman vào ngày Chủ nhật nói trước đó một ngày đã có cuộc gặp với giới chức Iran để thảo luận về “các lựa chọn khả thi cho việc đảm bảo giao thông thông suốt qua eo biển Hormuz”. “Trong cuộc gặp, các chuyên gia của hai bên đã đưa ra một số ý tưởng và đề xuất sẽ được nghiên cứu”, phía Oman cho biết trong một bài đăng trên X.

Phía Pakistan hôm thứ Bảy nói với hãng tin AP rằng nỗ lực của nước này trong việc làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ với Iran “đang đi đúng hướng”.

Bộ Ngoại giao Iran vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán hòa bình với Mỹ, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Tehran sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Mỹ. “Chúng tôi rất biết ơn Pakistan vì những nỗ lực của họ và không bao giờ từ chối đi tới Islamabad để đàm phán. Những gì chúng tôi quan tâm là các điều khoản để chấm dứt cuộc chiến phi pháp này một cái toàn diện và lâu dài”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên X.

Hôm thứ Năm vừa rồi, giá dầu Brent giao ngay đã tăng vọt lên mức hơn 141 USD/thùng, cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Đây là giá của những lô dầu Brent được giao trong 10-30 ngày kế tiếp, và mức giá cao như vậy phản ánh sự căng thẳng nguồn cung do o biển Hormuz đóng cửa.

Vào cuối tuần vừa rồi, ông Trump cũng cho biết ông sẽ nói về chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran trong một cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào lúc 1h chiều ngày thứ Hai (6/4) theo giờ địa phương.