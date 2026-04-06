Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump ra “tối hậu thư” mới đối với Iran về eo biển Hormuz

An Huy

06/04/2026, 08:16

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày Chủ nhật (5/4) đưa ra cảnh báo mới đối với Iran, kêu gọi Tehran dừng phong tỏa eo biển Hormuz muộn nhất trong ngày thứ Ba, nếu không Mỹ sẽ tấn công cơ sở hạ tầng của nước này...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.

Lời cảnh báo này của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông cho biết Mỹ đã giải cứu được viên phi công cuối cùng bị lực lượng của Iran bắn hạ máy bay chiến đấu vào tuần trước.

“Ngày thứ Ba sẽ là ngày tấn công vào nhà máy điện và cầu đường của Iran”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Sau đó cùng ngày, ông có một bài đăng khác, viết: “Ngày thứ Ba, 8h tối giờ miền Đông nước Mỹ”, và không kèm thêm thông tin gì.

Trao đổi với trang tin MS NOW, Nhà Trắng cho biết mốc thời gian trên là hạn chót để Iran đi đến một thỏa thuận với Mỹ.

Thời gian gần đây, ông Trump liên tục cảnh báo tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran nếu nước này không đáp ứng các yêu cầu của Mỹ. Những lời cảnh báo này được đưa ra khi cuộc chiến đã bước sang tháng thứ hai và chưa có dấu hiệu xuống thang.

Về phía Iran, nước này chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ khuất phục sức ép của Mỹ, tiếp tục tấn công các mục tiêu kinh tế và hạ tầng của các nước láng giềng ở Vùng Vịnh.

Truyền thông Abu Dhabi cho biết nhà máy hóa dầu Borouge của nước này đã bị tấn công và phải tạm dừng hoạt động. Truyền thông Bahrain cho biết nhiều bộ phận của Công ty Công nghiệp hóa dầu Vùng Vịnh (GPIC) của nước này bị tấn công bởi máy bay không người lái của Iran vào sáng sớm ngày Chủ nhật. Ở Kuwait, máy bay không người lái của Iran đã gây ra thiệt hại lớn tại các nhà máy điện, một nhà máy hóa dầu và một nhà máy khử mặn.

Hóa dầu là một ngành công nghiệp chủ chốt ở nhiều nước Vùng Vịnh. Những nhà máy này biến dầu thô và khí đốt thành những sản phẩm như nhựa, polymer và phân bón, mang về doanh thu xuất khẩu hàng tỷ USD mỗi năm.

Hôm Chủ nhật, đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng một video cho thấy những gì họ tuyên bố là các bộ phận của một máy bay Mỹ bị lực lượng Iran bắn hạ, cùng với một bức ảnh khói đen dày đặc bốc lên không trung. Đài truyền hình cho biết Iran đã bắn hạ một máy bay vận tải và hai máy bay trực thăng của Mỹ tham gia vào chiến dịch cứu hộ viên phi công bị rơi.

Tuy nhiên, một quan chức tình báo Mỹ tiết lộ với hãng tin AP rằng quân đội Mỹ đã cho nổ hai máy bay vận tải do trục trặc kỹ thuật, buộc họ phải điều thêm máy bay để hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ.

Bộ chỉ huy liên hợp quân sự Iran hôm Chủ nhật tuyên bố rằng bốn máy bay của Mỹ đã bị phá hủy trong chiến dịch cứu hộ và cảnh báo sẽ tăng cường các cuộc tấn công trả đũa vào các cơ sở dầu mỏ và dân sự trong khu vực nếu Mỹ và Israel tấn công các mục tiêu đó ở Iran - theo đài truyền hình quốc gia ở Tehran.

“Chúng tôi nhắc lại một lần nữa: nếu các ông lại gây hấn và tấn công các cơ sở dân sự, phản ứng của chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn”, một người phát ngôn của Iran nói trong một bài đăng của hãng thông tấn IRNA.

Trước khi đưa ra “tối hậu thư” mới nhất với Iran, ông Trump đã viết trong một bài đăng trên Social Truth vào hôm thứ Bảy: “Hãy nhớ là tôi đã cho Iran 10 ngày để đạt một thỏa thuận hoặc mở cửa eo biển Hormuz. Thời gian sắp hết, chỉ còn 48 giờ”.

Bộ Ngoại giao Oman vào ngày Chủ nhật nói trước đó một ngày đã có cuộc gặp với giới chức Iran để thảo luận về “các lựa chọn khả thi cho việc đảm bảo giao thông thông suốt qua eo biển Hormuz”. “Trong cuộc gặp, các chuyên gia của hai bên đã đưa ra một số ý tưởng và đề xuất sẽ được nghiên cứu”, phía Oman cho biết trong một bài đăng trên X.

Phía Pakistan hôm thứ Bảy nói với hãng tin AP rằng nỗ lực của nước này trong việc làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ với Iran “đang đi đúng hướng”.

Bộ Ngoại giao Iran vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán hòa bình với Mỹ, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Tehran sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Mỹ. “Chúng tôi rất biết ơn Pakistan vì những nỗ lực của họ và không bao giờ từ chối đi tới Islamabad để đàm phán. Những gì chúng tôi quan tâm là các điều khoản để chấm dứt cuộc chiến phi pháp này một cái toàn diện và lâu dài”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên X.

Hôm thứ Năm vừa rồi, giá dầu Brent giao ngay đã tăng vọt lên mức hơn 141 USD/thùng, cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Đây là giá của những lô dầu Brent được giao trong 10-30 ngày kế tiếp, và mức giá cao như vậy phản ánh sự căng thẳng nguồn cung do o biển Hormuz đóng cửa.

Vào cuối tuần vừa rồi, ông Trump cũng cho biết ông sẽ nói về chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran trong một cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào lúc 1h chiều ngày thứ Hai (6/4) theo giờ địa phương.

Hơn 40 quốc gia lập liên minh bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz

Chiến tranh Mỹ - Iran, cơ hội cho hàng Trung Quốc tăng thị phần toàn cầu

Dự trữ dầu của EU có thể kéo dài bao lâu?

Từ khóa:

Iran thế giới Trump

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trong tuần VN-Index tăng nhẹ, dự báo phục hồi lên 1.770-1.785 điểm

Chứng khoán

2

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đầu tư

3

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

4

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

5

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy