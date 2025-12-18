PGS.TS Phạm Ngọc Linh: Bảo vệ người tiêu dùng cũng đồng nghĩa với bảo vệ thị trường, bảo vệ thế hệ tương lai

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 18/12/2025
Minh Anh
18/12/2025, 17:45
Tại sự kiện Lễ công bố và vinh danh sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam năm 2025 vào ngày 18/12, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, nhấn mạnh rằng “văn hóa tiêu dùng minh bạch” là nền tảng để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm và nhân văn hơn.
Phát biểu chào mừng tại Lễ công bố và vinh danh sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam năm 2025, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, đánh giá cao chương trình Tin Dùng Việt Nam - sự kiện thường niên do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times khởi xướng và thực hiện từ năm 2006 đến nay.
Đây là sự kiện tập trung cho việc lấy ý kiến người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, bản sắc thương hiệu, đạo đức kinh doanh; cũng như những dự định trong tương lai của người tiêu dùng, thông qua hệ thống ấn phẩm của Tạp chí Kinh tế Việt Nam. Chương trình cũng bao gồm các hoạt động khảo sát, thông tin, truyền thông trên các ấn phẩm, chuyên đề của Tạp chí Kinh tế Việt Nam, kết hợp với các sự kiện hội thảo, tọa đàm chuyên sâu.
Với chủ đề trọng tâm “Giá trị chất – Niềm tin thật” năm nay, tiêu chí đánh giá và bình chọn sản phẩm dịch vụ của chương trình Tin dùng Việt Nam 2025 tập trung vào các sản phẩm – dịch vụ chất lượng cao, có bản sắc riêng và minh bạch thông tin, vì một thị trường tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm.
Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng số hóa, vì thế bảo vệ người tiêu dùng trở thành trụ cột quan trọng trong xây dựng một nền kinh tế minh bạch, nhân văn và phát triển bền vững.
"Nếu chúng ta coi thị trường là một cơ thể sống thì người tiêu dùng chính là “trái tim” duy trì sự vận hành của nó. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ đều hướng đến việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Vì vậy, khi quyền và lợi ích của người tiêu dùng được đảm bảo, niềm tin thị trường được củng cố, nền kinh tế sẽ vận hành lành mạnh, minh bạch hơn", ông Linh cho biết.
Thực tế cho thấy, những thị trường có cơ chế bảo vệ người tiêu dùng tốt thì luôn có chỉ số năng lực cạnh tranh cao hơn. Doanh nghiệp ở đó không chỉ tuân thủ luật pháp mà còn xem việc tôn trọng người tiêu dùng như một chiến lược phát triển thương hiệu bền vững.
Ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp cũng đang chuyển dịch theo hướng: công khai thông tin sản phẩm, thực hiện truy xuất nguồn gốc, triển khai trung tâm chăm sóc khách hàng đa kênh, và chủ động thu hồi hàng lỗi. Điều này không chỉ giúp củng cố niềm tin khách hàng mà còn tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.
Thách thức bao giờ cũng đi kèm cơ hội. Đề án 2026 – 2030 của Bộ Công Thương nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác giám sát và bảo vệ người tiêu dùng. Khi cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng và kết nối, việc phát hiện, cảnh báo sớm các vi phạm, hay theo dõi hành vi của doanh nghiệp sẽ trở nên minh bạch, chính xác hơn.
Và ở mắt xích cuối cùng nhưng quan trọng nhất là Người tiêu dùng, mỗi lựa chọn đều mang một sứ mệnh. "Nếu không có người mua, hàng giả sẽ tự động biến mất. Sự tỉnh táo trong từng giao dịch, việc kiên quyết lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nói “không” với những giao dịch đáng ngờ và sẵn sàng tố giác hành vi vi phạm không chỉ bảo vệ quyền lợi cá nhân, mà còn là sự ủng hộ mạnh mẽ cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính, góp phần thanh lọc thị trường", ông Linh nhấn mạnh.
Do đó, bảo vệ người tiêu dùng cũng đồng nghĩa với bảo vệ thị trường, bảo vệ thế hệ tương lai. Khi tất cả các bên cùng hành động, “văn hóa tiêu dùng minh bạch” sẽ dần hình thành – đó là nền tảng để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm và nhân văn hơn.
Chúc mừng Tạp chí Kinh tế Việt Nam vì đã duy trì và thực hiện tốt chương trình Tin Dùng Việt Nam trong suốt 19 năm qua, TS. Phạm Ngọc Linh tin tưởng rằng trong thời gian tới Chương trình sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa, duy trì và củng cố vững chắc hơn nữa cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ, góp phần thúc đẩy hoạt động trao đổi thông tin hai chiều, đa chiều giữa nhà sản xuất, kênh phân phối và người tiêu dùng, từ đó góp phần bình ổn thị trường, nâng cao sức mua và kích cầu tiều dùng.
