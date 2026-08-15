Đà Nẵng và Amazon “hợp lực” đưa doanh nghiệp miền Trung vươn tầm quốc tế

Sự hợp tác giữa Amazon Global Selling Việt Nam và thành phố Đà Nẵng mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp miền Trung - Tây Nguyên vươn ra thị trường toàn cầu qua thương mại điện tử...

Quang cảnh Hội thảo “Đà Nẵng-Trung tâm xuất khẩu trực tuyến khu vực miền Trung”. Ảnh: Ban tổ chức.

Trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại, Du lịch và Đầu Tư Hành lang Kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2026, ngày 14/8/2026, tại Đà Nẵng, Amazon Global Selling Việt Nam và Sở Công Thương thành phố phối hợp tổ chức Hội thảo “Đà Nẵng - Trung tâm xuất khẩu trực tuyến khu vực miền Trung”, đánh dấu sự khởi đầu của chương trình hợp tác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng và miền Trung - Tây Nguyên xây dựng thương hiệu, tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng quốc tế qua Amazon.

XUẤT KHẨU TRỰC TUYẾN: ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CHO DOANH NGHIỆP

Tại Hội thảo, đại diện Amazon Global Selling Việt Nam, cho biết xuất khẩu trực tuyến đang mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (lực lượng chiếm 97% tổng số doanh nghiệp trên cả nước). Giá trị xuất khẩu thương mại điện tử B2C của Việt Nam từ 3,6 tỷ USD năm 2023, dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi, đạt 6,1 tỷ USD vào năm 2028. Riêng các ngành hàng có thế mạnh như nội thất và thời trang được dự báo tăng trưởng 20–26% mỗi năm, nhanh gấp hai đến năm lần so với xuất khẩu truyền thống.

Số lượng sản phẩm từ đối tác bán hàng Việt Nam trên Amazon đã tăng hơn 300% kể từ năm 2019, điều này cho thấy doanh nghiệp Việt đang chuyển mình mạnh mẽ từ gia công sang xây dựng thương hiệu riêng.

Trong năm 2026, Amazon Global Selling Việt Nam tập trung vào ba ưu tiên chính, đó là: tăng tốc đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử của khu vực; nâng tầm thương hiệu "Made-in-Vietnam" trên toàn cầu; và thúc đẩy chuyển đổi AI cho ngành xuất khẩu.

Phát biểu tại hội thảo, bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng khẳng định: "Đây là dấu mốc quan trọng khi chính thức diễn ra hoạt động kích hoạt Chương trình hợp tác giữa Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng và Amazon Global Selling, tạo cơ sở quan trọng để hai bên tăng cường phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp cận thị trường quốc tế thông qua thương mại điện tử”.

Với sự đồng hành của Amazon Global Selling và cộng đồng doanh nghiệp, bà Phương tin tưởng rằng: ngày càng nhiều sản phẩm của Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu và từng bước đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm xuất khẩu trực tuyến của khu vực miền Trung.

ĐÀ NẴNG: VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC, NHIỀU NGÀNH HÀNG GIÀU TIẾM NĂNG

Là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đà Nẵng có hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế, mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt và hạ tầng logistics ngày càng được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu chuyển hàng hóa từ khu vực sản xuất đến thị trường trong nước và quốc tế. Cùng với đó, thành phố có lợi thế là địa phương luôn đi đầu trong phát triển các ngành kinh tế số, thương mại điện tử, công nghệ thông tin, tài chính, logistics và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Đây là những yếu tố nền tảng để hình thành một hệ sinh thái xuất khẩu trực tuyến đồng bộ, hỗ trợ doanh nghiệp thành phố cũng như doanh nghiệp các địa phương trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp cận thị trường toàn cầu.

Ngoài ra, các ngành hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, da giày hay đồ nội thất cùng nhiều sản phẩm đặc trưng của thành phố có tiềm năng mở rộng thị trường thông qua xuất khẩu trực tuyến, Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để chuyển từ phương thức xuất khẩu truyền thống sang xây dựng thương hiệu, tiếp cận và bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng quốc tế.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Trần Xuân Thủy, Giám đốc phát triển Nhà bán hàng toàn quốc Amazon Global Selling Việt Nam, cho biết Amazon đặt mục tiêu đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử chất lượng cao Đông Nam Á. Doanh nghiệp Việt đang chuyển mình mạnh mẽ từ gia công sang xây dựng thương hiệu riêng.

"Thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên có nhiều ngành hàng thế mạnh như đồ nội thất trang trí hay may mặc… Thông qua chương trình hợp tác, doanh nghiệp tại Đà Nẵng và khu vực sẽ được tiếp cận các khóa đào tạo, công cụ và nguồn hỗ trợ để xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm đến tay khách hàng toàn cầu", ông Thủy nhấn mạnh .

Khẳng định Chương trình hợp tác này phù hợp với định hướng "Go Global" của Chính phủ Việt Nam và Kế hoạch Phát triển Thương mại Điện tử của Đà Nẵng giai đoạn 2026–2030, bà Phương cho biết hai bên sẽ triển khai lộ trình hỗ trợ đưa doanh nghiệp từ bước tìm hiểu thị trường đến khi bán được những đơn hàng đầu tiên trên Amazon. Các doanh nghiệp tiềm năng sẽ được tiếp cận những khóa đào tạo chuyên sâu về nghiên cứu thị trường, phát triển danh mục sản phẩm, tối ưu vận hành và xây dựng thương hiệu quốc tế. Những doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện sẽ được nhận hỗ trợ 1:1 từ đội ngũ Amazon Global Selling về định hướng danh mục, quảng bá thương hiệu và vận hành trên Amazon.

Đại diện Amazon Global Selling Việt Nam thông tin thêm, chương trình hợp tác nhiều mặt giữa Amazon Global Selling và thành phố Đà Nẵng còn kết nối doanh nghiệp với mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ logistics, thanh toán và marketing quốc tế; đồng thời mở ra cơ hội học hỏi từ cộng đồng hàng nghìn nhà bán hàng Việt Nam trên Amazon. Hai bên cũng sẽ đồng tổ chức các sự kiện chuyên đề kết nối doanh nghiệp với cơ hội xuất khẩu tại các thị trường trọng điểm.