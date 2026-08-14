Thứ Sáu, 14/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Hà Tĩnh hướng tới 50% công sở, hộ dân đủ điều kiện lắp điện mặt trời

N Nguyễn Thuấn

Điện mặt trời mái nhà đang được Hà Tĩnh xác định là một trong những hướng bổ sung nguồn điện tại chỗ, với mục tiêu đến năm 2030 mở rộng tới 50% hộ gia đình và trụ sở công đủ điều kiện...

Tính đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 801 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 158,466 MWp. Ảnh: Quyết Thắng.
Tính đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 801 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 158,466 MWp. Ảnh: Quyết Thắng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 13/8/2026 về phát triển điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, tổng công suất điện mặt trời mái nhà trên địa bàn đến năm 2030 không vượt quá 313 MW, phù hợp với chỉ tiêu được phân bổ trong Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện 8 điều chỉnh).

Tính đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 801 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 158,466 MWp, tương đương khoảng 134,696 MW. Trong đó, 158 hệ thống thuộc nhóm đối tượng trong Quy hoạch điện 8 điều chỉnh đã vận hành, với công suất 105,28 MWp.

Như vậy, Hà Tĩnh mới khai thác khoảng 28,6% chỉ tiêu 313 MW, còn dư địa phát triển hơn 223,5 MW.

Điện mặt trời mái nhà hiện vẫn còn nhiều dư địa tại các hộ dân và công sở. Toàn tỉnh mới có 10/886 trụ sở được lắp đặt, đạt 1,13%. Để đạt mục tiêu 50% vào năm 2030, còn khoảng 433 trụ sở cần triển khai.

Với hộ gia đình, mới có 633 hộ lắp đặt, chiếm khoảng 0,14% tổng số hộ sử dụng điện. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50% số hộ đủ điều kiện lắp đặt hệ thống tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Trong giai đoạn 2026-2027, Hà Tĩnh phân bổ 81 MW công suất đợt 1 cho 69 xã, phường để triển khai đối với hộ gia đình. Chỉ tiêu này được tính toán dựa trên số hộ có mức tiêu thụ điện bình quân từ 400 kWh/tháng trở lên, khả năng tiếp nhận của lưới điện và điều kiện thực tế từng địa phương.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có khoảng 51.170 hộ thuộc nhóm này trên tổng số 454.715 hộ sử dụng điện. Tuy nhiên, đây là chỉ tiêu định hướng, không bắt buộc từng hộ phải đầu tư.

Hà Tĩnh sẽ ưu tiên phát triển điện mặt trời mái nhà tại công sở, trường học, bệnh viện, nhà xưởng, Khu kinh tế Vũng Áng, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về an toàn xây dựng và phòng cháy, chữa cháy.

Tỉnh này cũng sẽ nâng cấp lưới điện trung áp, hạ áp tại các khu vực có tiềm năng, công khai khả năng tiếp nhận công suất của từng khu vực và trạm biến áp để người dân, doanh nghiệp chủ động đầu tư.

Hiện lưới điện Hà Tĩnh có khả năng tiếp nhận khoảng 626,94 MW. Tỉnh dự kiến xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số về khả năng tiếp nhận công suất và tiếp tục nghiên cứu các chính sách hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, thủ tục để thúc đẩy điện mặt trời mái nhà.

Nguồn lực thực hiện được huy động từ ngân sách, doanh nghiệp, hộ gia đình, tín dụng xanh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Các doanh nghiệp dịch vụ năng lượng, tổ chức tài chính cũng được khuyến khích tham gia đầu tư, cung cấp dịch vụ phát triển điện mặt trời mái nhà.

Việc mở rộng nguồn điện tại chỗ được kỳ vọng góp phần giảm phụ tải vào giờ cao điểm, giảm áp lực lên lưới điện và tăng tỷ trọng năng lượng sạch trên địa bàn.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

công suất điện mặt trời VnEconomy dự án năng lượng sạch VnEconomy Hà Tĩnh VnEconomy hệ thống điện mặt trời VnEconomy hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời VnEconomy phát triển điện mặt trời mái nhà VnEconomy Quy hoạch điện VIII VnEconomy tự sản xuất điện VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Tài chính số Việt Nam tăng trưởng nhanh nhưng đi kèm rủi ro và thách thức pháp lý mới

Tài chính số Việt Nam tăng trưởng nhanh nhưng đi kèm rủi ro và thách thức pháp lý mới

Tài chính số Việt Nam đang tăng trưởng nhanh hơn mặt bằng chung của thế giới, khi có tới 87% người dân có tài khoản ngân hàng và số lượng giao dịch QR tăng 128,2% giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, đà tăng này đang đối mặt nhiều rủi ro phi truyền thống, khung pháp lý phân tán và những dạng tranh chấp mới mà hệ thống pháp luật hiện hành chưa có đủ công cụ để xử lý...

VnEconomy Xem thêm
Xuất nhập khẩu Khung pháp lý Công nghiệp Thị trường Nông sản

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

197 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy