Hà Tĩnh hướng tới 50% công sở, hộ dân đủ điều kiện lắp điện mặt trời

Điện mặt trời mái nhà đang được Hà Tĩnh xác định là một trong những hướng bổ sung nguồn điện tại chỗ, với mục tiêu đến năm 2030 mở rộng tới 50% hộ gia đình và trụ sở công đủ điều kiện...

Tính đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 801 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 158,466 MWp. Ảnh: Quyết Thắng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 13/8/2026 về phát triển điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, tổng công suất điện mặt trời mái nhà trên địa bàn đến năm 2030 không vượt quá 313 MW, phù hợp với chỉ tiêu được phân bổ trong Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện 8 điều chỉnh).

Tính đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 801 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 158,466 MWp, tương đương khoảng 134,696 MW. Trong đó, 158 hệ thống thuộc nhóm đối tượng trong Quy hoạch điện 8 điều chỉnh đã vận hành, với công suất 105,28 MWp.

Như vậy, Hà Tĩnh mới khai thác khoảng 28,6% chỉ tiêu 313 MW, còn dư địa phát triển hơn 223,5 MW.

Điện mặt trời mái nhà hiện vẫn còn nhiều dư địa tại các hộ dân và công sở. Toàn tỉnh mới có 10/886 trụ sở được lắp đặt, đạt 1,13%. Để đạt mục tiêu 50% vào năm 2030, còn khoảng 433 trụ sở cần triển khai.

Với hộ gia đình, mới có 633 hộ lắp đặt, chiếm khoảng 0,14% tổng số hộ sử dụng điện. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50% số hộ đủ điều kiện lắp đặt hệ thống tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Trong giai đoạn 2026-2027, Hà Tĩnh phân bổ 81 MW công suất đợt 1 cho 69 xã, phường để triển khai đối với hộ gia đình. Chỉ tiêu này được tính toán dựa trên số hộ có mức tiêu thụ điện bình quân từ 400 kWh/tháng trở lên, khả năng tiếp nhận của lưới điện và điều kiện thực tế từng địa phương.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có khoảng 51.170 hộ thuộc nhóm này trên tổng số 454.715 hộ sử dụng điện. Tuy nhiên, đây là chỉ tiêu định hướng, không bắt buộc từng hộ phải đầu tư.

Hà Tĩnh sẽ ưu tiên phát triển điện mặt trời mái nhà tại công sở, trường học, bệnh viện, nhà xưởng, Khu kinh tế Vũng Áng, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về an toàn xây dựng và phòng cháy, chữa cháy.

Tỉnh này cũng sẽ nâng cấp lưới điện trung áp, hạ áp tại các khu vực có tiềm năng, công khai khả năng tiếp nhận công suất của từng khu vực và trạm biến áp để người dân, doanh nghiệp chủ động đầu tư.

Hiện lưới điện Hà Tĩnh có khả năng tiếp nhận khoảng 626,94 MW. Tỉnh dự kiến xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số về khả năng tiếp nhận công suất và tiếp tục nghiên cứu các chính sách hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, thủ tục để thúc đẩy điện mặt trời mái nhà.

Nguồn lực thực hiện được huy động từ ngân sách, doanh nghiệp, hộ gia đình, tín dụng xanh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Các doanh nghiệp dịch vụ năng lượng, tổ chức tài chính cũng được khuyến khích tham gia đầu tư, cung cấp dịch vụ phát triển điện mặt trời mái nhà.

Việc mở rộng nguồn điện tại chỗ được kỳ vọng góp phần giảm phụ tải vào giờ cao điểm, giảm áp lực lên lưới điện và tăng tỷ trọng năng lượng sạch trên địa bàn.