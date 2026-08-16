Hà Tĩnh có thêm dự án 1.760 tỷ đồng cấp nước cho 17.800 ha đất canh tác

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 3193/QĐ-BNNMT phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hoàn thiện hệ thống kênh Linh Cảm, tỉnh Hà Tĩnh, với tổng mức đầu tư dự kiến 1.760 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030.
Theo chủ trương được phê duyệt, hệ thống kênh nhánh Linh Cảm sau khi hoàn thiện sẽ đảm nhiệm cấp nước tưới cho khoảng 17.800 ha đất canh tác. Bên cạnh đó, nguồn nước còn được sử dụng phục vụ công nghiệp, dân sinh, chăn nuôi và các nhu cầu dùng nước khác trên địa bàn.
Về quy mô, dự án dự kiến đầu tư các tuyến kênh cấp dưới thuộc kênh chính Linh Cảm. Trong đó có 12 tuyến kênh cấp 1 với tổng chiều dài khoảng 117 km và các công trình trên kênh; 8 tuyến kênh cấp 2 với tổng chiều dài khoảng 15 km cùng các công trình liên quan.
Dự án thuộc nhóm B, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh được giao làm chủ đầu tư.
Dự kiến dự án sẽ khởi công trong năm 2027, thời gian thực hiện không quá 4 năm kể từ ngày khởi công. Tuy nhiên, các nhiệm vụ, quy mô, thông số kỹ thuật và tổng mức đầu tư hiện mới là dự kiến, sẽ tiếp tục được xác định cụ thể trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư theo quy định. Trong quá trình lập báo cáo, chủ đầu tư được yêu cầu tận dụng tối đa các tài liệu, kết quả nghiên cứu đã có nhằm rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí.
Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi được giao chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt dự án, quyết định đầu tư theo quy định về đầu tư công và xây dựng.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị thuộc bộ trong quá trình chuẩn bị, triển khai dự án, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.
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