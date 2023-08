Phân khúc mỹ phẩm xa xỉ có thể hưởng lợi khi kinh tế giảm tốc

Prada mới đây đã ra mắt một trang web làm đẹp chuyên dụng và tuyên bố: "Là thương hiệu không ngừng khám phá và đổi mới, Prada Beauty sẽ thách thức các quan điểm và hiện trạng để thành người tiên phong và mở đường".

Tin đồn lan truyền từ mấy tháng nay, cuối cùng thương hiệu Prada đã chính thức xác nhận sự ra mắt của Prada Beauty với việc tiếp cận thị trường làm đẹp xa xỉ. Ngày 1/8 vừa qua, thương hiệu thời trang Ý đã cho ra mắt dòng sản phẩm Prada Skin và Prada Color rất được mong đợi. Các sản phẩm này có giá từ 50 USD cho son môi và 360 USD cho kem dưỡng da, được phát triển bởi tập đoàn L'Oréal của Pháp, công ty đã mua lại giấy phép nước hoa của Prada.

Theo trang Fashionista, dòng sản phẩm chăm sóc da bao gồm huyết thanh, kem dưỡng ẩm và sữa rửa mặt; trong khi dòng sản phẩm trang điểm nổi bật với phấn mắt, phấn nền và son lì màu nâu đậm. Cả hai dòng sản phẩm đều có logo hình tam giác đặc trưng của Prada trên bao bì. Các dòng sản phẩm được giới thiệu sở hữu công nghệ đặc biệt giúp làn da thích nghi với môi trường đang thay đổi một cách triệt để. Giống như dòng quần áo may sẵn của thương hiệu, mỹ phẩm và chăm sóc da của Prada Beauty sẽ dành cho cả nam và nữ.

Đặc biệt, tận dụng sức ảnh hưởng kỹ thuật số là điều đang khiến Prada Beauty gây chú ý và trở nên khác biệt so với các thương hiệu làm đẹp khác trên thị trường. Linsey Alexander, nghệ sĩ trang điểm sáng tạo toàn cầu của thương hiệu, đã phát triển dòng sản phẩm trang điểm với sự cộng tác của chuyên gia trang điểm kỹ thuật số (digital makeup) Ines Alpha nhằm mang đến nhiều thử nghiệm chưa từng được thấy.

“Công việc của Ines là tạo ra một loạt hình đại diện của Prada với tất cả các tông màu da khác nhau”, bà Alexander giải thích. “Sau đó, chúng tôi sẽ thử nghiệm màu sắc trên chúng. Tôi sẽ làm việc với các sắc tố và cô ấy sẽ làm việc với pixel, và thông qua pixel của mình, cô ấy sẽ tạo ra thứ gì đó mà tôi chưa từng thấy trước đây, thứ có thể không tồn tại”.

“Sau đó, công việc của tôi sẽ là cố gắng chuyển nó thành thứ gì đó hữu hình mà phòng thí nghiệm có thể tạo ra. Kết quả những thỏi son lì mềm mại này có tông màu trắng trông giống như có ánh sáng trắng chiếu xuyên qua chúng và tất cả các loại son lì siêu lì đều có tông màu đen, vì vậy nó có sắc tố đậm hơn, mạnh hơn nhiều. Theo cách đó, các thỏi son gần như bắt chước cách máy tính hoạt động với các tông màu lục lam, đỏ tươi và vàng”.

Sau đó là phấn mắt, có bốn màu với các sắc thái gây sốc như vàng hoàng yến và tím Barney. Bà Alexander giải thích: “Có một sự kết hợp giữa xấu và đẹp, kết hợp với nhau để tạo ra một thứ gì đó khá phi thường. Mỗi bảng phấn mắt có ba màu, và giống như đồng phục học sinh của bạn, chúng là những màu trung tính mà bạn có thể dùng hàng ngày. Sau đó, sẽ có một màu bất ngờ, phá cách để tạo nên một sự thay đổi gây sốc”. Về bản chất, đây là bảng màu của Miuccia Prada khi xác định các đặc tính “xấu xí song hành với sang trọng” cho nhà mốt - lấy các yếu tố đẹp cổ điển và thử kết hợp chúng bằng một yếu tố kỳ quặc lạ lùng nào đó, chắt lọc thành vẻ đẹp.

Trong khi đó, bộ sưu tập chăm sóc da bao gồm huyết thanh và kem dưỡng sử dụng Công nghệ thông minh Adapto.gn đặc trưng của thương hiệu để giúp da thích nghi với môi trường. “Công nghệ thông minh này được tạo ra từ một họ gồm 15 loài thực vật quý hiếm đã tồn tại hơn 400 triệu năm, chịu được các điều kiện khắc nghiệt qua các thời đại địa chất. Sau đó, nó được kết hợp với các hoạt chất như proxylane, axit hyaluronic, vitamin C, ceramides và chất thích ứng để làm mới và củng cố hàng rào bảo vệ da”, bà Alexander nói.

Chiến dịch ra mắt dòng sản phẩm làm đẹp của Prada đã nhắc người mua suy nghĩ lại về mối quan hệ của họ với việc làm đẹp. Trên Instagram, các video giới thiệu sản phẩm đồng thời đặt ra các câu hỏi như “Có phải màu nâu mới là màu đỏ không?” và “Tối thiểu có thể là tối đa không?”… Prada Beauty cũng phát hành một video chiến dịch cho buổi ra mắt, do Tim Elkaim đạo diễn và có sự góp mặt của các người mẫu Lucas El Bali, Selena Forrest, Dara Gueye, Greta Hofer, Chenyin Qi và Guinevere van Seenus.

Hầu hết các sản phẩm của Prada Beauty đều có thể nạp lại được và cho phép người tiêu dùng mua vỏ đựng thay thế với giá rẻ hơn. Đây là bước tiếp cận thông minh, không chỉ bởi vì những người tiêu dùng giờ đây mong muốn các lựa chọn có thể tái sử dụng và ít lãng phí hơn, mà còn bởi vì việc sản xuất bao bì sản phẩm làm đẹp trong toàn bộ dây chuyền là rất quan trọng. Việc vứt bỏ một chiếc bình thủy tinh trong suốt, có logo Prada, thật đáng tiếc và gây thêm gánh nặng chi phí cho cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng.

Nói chung, việc chuyển hướng sang lĩnh vực làm đẹp của Prada có lẽ không có gì bất ngờ, trong bối cảnh các nhà mốt hiện đang tìm cách đa dạng hóa sản phẩm đồng thời tạo ra sức hấp dẫn của thị trường phong cách sống gắn liền với tên tuổi của các thương hiệu xa xỉ. Những khách hàng giàu có nhất trên thế giới chi hơn 350 tỷ USD hàng năm cho các mặt hàng xa xỉ, trong đó có hàng nghìn USD cho rượu quý hiếm hoặc thời trang may đo cao cấp. Trong khi đó, nếu muốn tìm kiếm các sản phẩm và trải nghiệm làm đẹp siêu sang, nhóm khác hàng siêu giàu này lại chưa có nhiều lựa chọn.

Mức chi tiêu trung bình của ngành chăm sóc da, mỹ phẩm cùng các mặt hàng làm đẹp xa xỉ do vậy thấp hơn nhiều so với những danh mục khác. Do đó, các thương hiệu xa xỉ chẳng ngại gì mà không tận dụng cơ hội lớn trước mắt để lấn sân danh mục làm đẹp. Nhất là khi, trong thời buổi kinh tế lạm phát, chuyện người tiêu dùng thắt chặt hầu bao là điều không tránh khỏi, tuy nhiên doanh số các mặt hàng như nước hoa, son môi, mỹ phẩm... thì lại vẫn đi lên.

"Hiệu ứng son môi" (Lipstick Effect) là tình trạng người tiêu dùng không có đủ tiền để mua các sản phẩm giá trị lớn như xe hơi hạng sang, biệt thự, du lịch nước ngoài … khi nền kinh tế suy thoái và sẽ dồn tiền sang mua những sản phẩm cao cấp với giá trị vừa phải hơn như son môi, mỹ phẩm. Bên cạnh đó, tầng lớp thu nhập thấp thì có xu hướng muốn tự thưởng cho mình một thứ gì đó cao cấp giúp họ quên đi những vấn đề tài chính của mình. Vì thế, phân khúc mỹ phẩm xa xỉ chính là ngành hàng có thể hưởng lợi khi kinh tế giảm tốc.