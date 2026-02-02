Hà Nội quyết liệt triển khai kế hoạch chống buôn lậu và hàng giả năm 2026.

Nhằm ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hành động toàn diện về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2026...

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa thay mặt Ban Chỉ đạo 389 Thành phố ký ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCDD/TP ngày 26/01/2026. Đây là văn bản mang tính chiến lược nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong tình hình mới.

Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch là tạo sự chuyển biến tích cực trong việc đẩy lùi vấn nạn hàng giả, hàng cấm và hàng kém chất lượng. Qua đó, Thành phố hướng tới xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chân chính phát triển và bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân Thủ đô.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo 389 Thành phố xác định tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ chính.

Thứ nhất, triển khai đồng bộ các kế hoạch cấp cao. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 397/NQ-CP (đến năm 2030), Chỉ thị 13/CT-TTg và đặc biệt là đợt cao điểm đấu tranh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thứ hai, chủ động nhận diện thủ đoạn mới. Các lực lượng chức năng được yêu cầu nắm chắc địa bàn, dự báo sát tình hình để nhận diện các phương thức hoạt động tinh vi. Đặc biệt, công tác đấu tranh sẽ tập trung vào môi trường thương mại điện tử, cảng hàng không quốc tế và các mặt hàng trọng điểm như ma túy, pháo nổ, xăng dầu, thực phẩm chức năng và thiết bị điện tử.

Thứ ba, thực thi phương châm "6 rõ". Mọi nhiệm vụ phải đảm bảo: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Trách nhiệm cụ thể được phân công trực tiếp đến từng cá nhân và người đứng đầu.

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền và phối hợp thông qua huy động sức mạnh tổng hợp từ các tổ chức đoàn thể và người dân. Các cơ quan chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ với báo chí để thông tin kịp thời, chính xác về tình hình vi phạm.

Thứ năm, chỉnh đốn lực lượng và rà soát chính sách, quán triệt tinh thần không có "vùng cấm" trong xử lý vi phạm. Đồng thời, tăng cường kỷ cương công vụ, phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ và thường xuyên rà soát các bất cập trong văn bản pháp luật để kiến nghị sửa đổi kịp thời.

Bên cạnh việc chống buôn lậu, kế hoạch lần này còn đặc biệt nhấn mạnh vào việc khắc phục các "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm trên địa bàn theo Kế hoạch số 336/KH-UBND. Đây là nỗ lực nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng sống cho cư dân Thành phố.