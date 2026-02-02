Hà Nội quyết liệt triển khai kế hoạch chống buôn lậu và hàng giả năm 2026.

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 02/02/2026
Song Hà
02/02/2026, 07:46
Nhằm ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hành động toàn diện về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2026...
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa thay mặt Ban Chỉ đạo 389 Thành phố ký ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCDD/TP ngày 26/01/2026. Đây là văn bản mang tính chiến lược nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong tình hình mới.
Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch là tạo sự chuyển biến tích cực trong việc đẩy lùi vấn nạn hàng giả, hàng cấm và hàng kém chất lượng. Qua đó, Thành phố hướng tới xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chân chính phát triển và bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân Thủ đô.
Để đạt được các mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo 389 Thành phố xác định tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ chính.
Thứ nhất, triển khai đồng bộ các kế hoạch cấp cao. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 397/NQ-CP (đến năm 2030), Chỉ thị 13/CT-TTg và đặc biệt là đợt cao điểm đấu tranh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thứ hai, chủ động nhận diện thủ đoạn mới. Các lực lượng chức năng được yêu cầu nắm chắc địa bàn, dự báo sát tình hình để nhận diện các phương thức hoạt động tinh vi. Đặc biệt, công tác đấu tranh sẽ tập trung vào môi trường thương mại điện tử, cảng hàng không quốc tế và các mặt hàng trọng điểm như ma túy, pháo nổ, xăng dầu, thực phẩm chức năng và thiết bị điện tử.
Thứ ba, thực thi phương châm "6 rõ". Mọi nhiệm vụ phải đảm bảo: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Trách nhiệm cụ thể được phân công trực tiếp đến từng cá nhân và người đứng đầu.
Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền và phối hợp thông qua huy động sức mạnh tổng hợp từ các tổ chức đoàn thể và người dân. Các cơ quan chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ với báo chí để thông tin kịp thời, chính xác về tình hình vi phạm.
Thứ năm, chỉnh đốn lực lượng và rà soát chính sách, quán triệt tinh thần không có "vùng cấm" trong xử lý vi phạm. Đồng thời, tăng cường kỷ cương công vụ, phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ và thường xuyên rà soát các bất cập trong văn bản pháp luật để kiến nghị sửa đổi kịp thời.
Bên cạnh việc chống buôn lậu, kế hoạch lần này còn đặc biệt nhấn mạnh vào việc khắc phục các "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm trên địa bàn theo Kế hoạch số 336/KH-UBND. Đây là nỗ lực nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng sống cho cư dân Thành phố.
10:00, 10/01/2026
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong năm 2025 đạt 99 triệu USD, tăng 141% so với năm 2024. Kết quả này cho thấy cá rô phi đang nổi lên là một trong những ngành hàng có tốc độ tăng trưởng cao trong cơ cấu xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.
Chỉ số PMI tháng 1/2026 đạt 52,5 điểm, khẳng định sức khỏe ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng tháng thứ bảy liên tiếp. Đáng chú ý, sự bứt phá của sản lượng, đơn hàng và số lượng việc làm cao nhất 19 tháng cho thấy khởi đầu vững chắc của năm mới, dù áp lực chi phí đầu vào và giá bán vẫn ở mức cao…
Không chỉ giữ vững vị thế “xưởng giày” thế giới, ngành da giày còn chuyển mình mạnh mẽ hướng tới các giá trị bền vững. Với mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2026 cao hơn con số 29 tỷ USD của năm 2025, toàn ngành đang nỗ lực vượt qua những rào cản về chi phí và các tiêu chuẩn xanh khắt khe từ thị trường quốc tế...
Dù đạt được nhiều kết quả quan trọng mang tính nền tảng trong giai đoạn 2020 - 2025, song ngành năng lượng vẫn đối mặt với không ít trở ngại trong quá trình triển khai các dự án và chính sách. Yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là ban hành cơ chế, chính sách, mà quan trọng hơn làm sao để đưa vào thực tiễn một cách thực chất, đồng bộ và hiệu quả...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: