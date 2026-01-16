Pháp lạc quan về triển vọng du lịch 2026

Từ ngày 14/1/2026, Pháp chính thức triển khai chính sách mức giá vé khác biệt giữa những du khách từ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) với du khách từ quốc gia khác. Trước mắt, mức giá mới áp dụng tại một số điểm di tích và bảo tàng nổi bật của nước này…

Tại Bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp), giá vé dành cho du khách từ các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (EU) đã tăng từ 22 EUR lên 32 EUR, tương đương mức tăng 45%. Động thái này được xem là một trong những bước đi mạnh tay nhất tại châu Âu trong việc áp dụng "giá vé kép", thu phí khác nhau theo xuất xứ du khách.

Theo trang Artforum, hình thức này vốn phổ biến ở nhiều quốc gia đang phát triển nhưng hiếm gặp tại châu Âu. Chính sách nhanh chóng vấp phải chỉ trích vì bị cho là mang tính phân biệt đối xử, có thể làm giảm khả năng tiếp cận của một bộ phận du khách nước ngoài thu nhập thấp.

Nhiều du khách nhận xét nếu đến Ấn Độ, người dân bản địa trả vé thấp hơn người nước ngoài điều đó là hợp lý vì họ có thu nhập thấp hơn. Nhưng khi ở Paris, một quốc gia được cho là giàu có, cách làm này là không công bằng.

Không chỉ bảo tàng Louvre, nhiều điểm du lịch văn hóa thuộc sở hữu nhà nước của Pháp cũng tăng phí với khách ngoài EU, gồm cung điện Versailles, lâu đài Chambord và nhà hát Opera Quốc gia Paris. Tại Cung điện Versailles, giá vé trong mùa cao điểm có thể lên tới 35 EUR đối với công dân ngoài EU. Nhà thờ Sainte-Chapelle cũng đã áp dụng mức giá khác nhau tùy theo đối tượng du khách.

Giá vé tại Bảo tàng Louvre sẽ tăng 45%.

Lý giải về quyết định tăng phí, giới phân tích từ các chuyên trang như The Art Newspaper và France 24 nhận định Louvre đang đối mặt với áp lực tài chính từ ba phía. Trước hết là nhu cầu siết chặt an ninh sau vụ trộm trang sức chấn động trị giá 102 triệu USD hồi tháng 10/2025, buộc bảo tàng phải chi thêm khoảng 15 - 20 triệu euro mỗi năm để hiện đại hóa hệ thống giám sát.

Tiếp đó là tham vọng của siêu dự án "Louvre - New Renaissance" trị giá 1,1 tỷ euro nhằm tái thiết hạ tầng và xây dựng không gian trưng bày riêng cho kiệt tác Mona Lisa. Cuối cùng, trong bối cảnh Chính phủ Pháp cắt giảm ngân sách cho các thiết chế văn hóa, việc thu thêm phí từ du khách quốc tế được xem là bước đi tất yếu để bảo tàng thực hiện mục tiêu tự chủ tài chính.

Chính phủ Pháp cũng lý giải việc tăng giá vì mục tiêu tài chính, cho biết riêng bảo tàng Louvre có thể thu thêm 20 - 30 triệu euro (24 - 34 triệu USD) mỗi năm để phục vụ sửa chữa. Đồng thời, giới chuyên gia cho rằng còn quá sớm để đánh giá liệu việc phá vỡ thông lệ châu Âu của quốc gia đón nhiều du khách nhất lục địa này có ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của Pháp hay khiến các điểm đến văn hóa khác làm theo hay không.

Tại Cung điện Versailles, giá vé trong mùa cao điểm có thể lên tới 35 EUR đối với công dân ngoài EU.

Thực tế, năm 2025 là năm chứng kiến ​​những thay đổi đáng kể trong ngành du lịch Pháp. Một báo cáo được Alliance France Tourisme trình bày vào đầu tháng Giêng vừa qua cho thấy Pháp tiếp tục đà tăng trưởng, duy trì vị thế là điểm đến du lịch hàng đầu thế giới.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy Pháp vượt mốc 100 triệu khách du lịch quốc tế trong năm 2025, tiếp tục kỷ lục được thiết lập vào năm 2024 (năm diễn ra Thế vận hội Olympic). Mặc dù kết quả nhìn chung được đánh giá là khả quan, các chuyên gia lưu ý rằng nền kinh tế du lịch Pháp năm ngoái đã trải qua những thay đổi và biến động mang tính cấu trúc.

Cụ thể, đối với lĩnh vực khách sạn, doanh thu trên mỗi phòng có sẵn (RevPAR) tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này chủ yếu là do tỷ lệ lấp đầy phòng tăng lên 66,5%, tăng 0,8 điểm phần trăm, trong khi giá phòng trung bình vẫn ổn định với mức tăng nhẹ 0,1%. Sự trì trệ này phản ánh việc giảm giá được ghi nhận trong phần lớn năm nay do các lựa chọn kinh tế của người Pháp.

Hơn nữa, báo cáo lưu ý rằng thị trường phụ thuộc rất nhiều vào phân khúc khách sạn hạng sang, ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao nhất ở mức 71,8%, tăng 2,9%, đồng thời nhấn mạnh doanh thu trên mỗi phòng tăng mạnh nhất ở mức 5,4%.

Ngược lại, phân khúc khách sạn "bình dân" bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi sự lựa chọn của khách hàng - chủ yếu là khách du lịch Pháp - cho thấy doanh thu trên mỗi phòng giảm 2%, mặc dù tỷ lệ lấp đầy tăng nhẹ lên 65,2%.

Pháp tiếp tục đà tăng trưởng, duy trì vị thế là điểm đến du lịch hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, về cạnh tranh quốc tế, thị trường Pháp cho thấy hiệu suất thấp hơn so với các nước châu Âu khác, ghi nhận mức tăng trưởng 1,3% so với 1,7% của các nước châu Âu khác.

Trong khi đó, Tây Ban Nha ghi nhận sự gia tăng lượng khách du lịch, và khoảng cách về doanh thu du lịch ngày càng nới rộng. Tương tự, Ý cũng chứng kiến ​​sự tăng trưởng lượng khách du lịch, dự kiến ​​sẽ được thúc đẩy hơn nữa bởi Thế vận hội Mùa đông sắp tới và Triển lãm Nghệ thuật Venice Biennale.

Dù vậy, các ước tính cho năm hiện tại được đánh giá là tích cực. Trong năm 2026, Pháp hướng tới mục tiêu tiếp tục ổn định lượng khách du lịch quốc tế trên mốc 100 triệu lượt khách.

Theo phân tích chiến lược của cơ quan nhà nước chính thức về phát triển và xúc tiến du lịch Pháp, “Atout France”, và Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, ngành du lịch đang chuyển đổi từ tăng trưởng số lượng sang nâng cấp chất lượng, với mục tiêu chính là tăng đáng kể doanh thu du lịch, dự kiến ​​sẽ được thúc đẩy bởi sự chuyển dịch sang các dịch vụ giá trị gia tăng cao.

Thêm vào đó, lượng khách du lịch đang được thúc đẩy bởi sự phục hồi hoàn toàn của thị trường châu Á - Thái Bình Dương, trong khi mạng lưới đường hàng không với Bắc Mỹ vẫn rất dày đặc, ghi nhận hiệu suất vượt trội so với các năm trước. Đồng thời, một sự thay đổi cấu trúc về tính mùa vụ đang được quan sát thấy, với nhu cầu tăng cao trong những tháng mùa thu, nhằm thích ứng với điều kiện khí hậu và tránh tình trạng quá tải du lịch.

Năm 2026, Pháp hướng tới nhóm du khách hạng sang và có mức chi tiêu cao.

Mặc dù áp lực lạm phát, dự kiến ​​sẽ làm tăng chi phí các gói du lịch từ 3 - 5%, Pháp dường như vẫn là điểm đến hàng đầu thế giới. Đồng thời, chiến lược năm 2026, tập trung vào chuyển đổi bền vững và số hóa ngành du lịch, được kỳ vọng sẽ đảm bảo khả năng cạnh tranh lâu dài của đất nước trên bản đồ toàn cầu.