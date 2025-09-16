Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị
16/09/2025, 14:17
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức diễn ra sáng 16/9. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị.
Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thưa
các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Uỷ viên Trung ương Đảng,
Thưa
các đồng chí tham dự Hội nghị tại các điểm cầu,
Hôm nay, Bộ
Chính trị tổ chức
Hội nghị toàn quốc để quán triệt và triển khai thực hiện 04 nghị quyết hết sức quan trọng của Bộ Chính
trị: Nghị
quyết số 59 về Hội
nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị
quyết số 70 về Bảo đảm an ninh năng
lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71 về Đột phá
phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị
quyết số 72 về Một số giải pháp đột
phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong đó Nghị quyết 59 là một trongbốn Nghị quyết trụ cột đã đề cập trong buổi triển khai các Nghị quyết
của Bộ chính trị vào ngày 18/05/2025. Ba nghị quyết còn lại là 3 Nghị quyết chuyên đề. Ba nghị quyết này tiếp
nối và bổ sung mạnh mẽ cho “Bộ tứ Nghị quyết” chiến lược,
tạo nên một chỉnh thể thống nhất, mũi đột phá để hiện thực hóa hai mục tiêu 100
năm, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn và bền vững.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Minh
Chính, Ủy viên Bộ Chính Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lê Hoài Trung,
Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí… Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn
Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung
ương truyền đạt những nội dung cốt lõi của 4 Nghị quyết. Tôi đánh giá cao nội
dung báo cáo và đề xuất triển khai thực hiện của các đồng chí vừa nêu.
Tôi
cho rằng: Tinh
thần xuyên suốt của Nghị quyết 59 và Ba nghị quyết 70, 71, 72là chuyển nhanh từ "ban hành chủ trương" sang "quản trị thực thi",
lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước
đo. Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm biến nội
dung các Nghị
quyết thành công việc hằng ngày, thành chương trình hành động cụ thể, có nguồn
lực, có thời hạn, có chỉ số đo lường, có giám sát và giải trình.
Tôi đề nghị
toàn hệ thống chính trị quán triệt và thực hiện nghiêm
một số
nguyên tắc trong quá trình triển khai các Nghị quyết này, đó là: 5 nhất quán(chính trị-pháp lý-dữ liệu- phân bổ nguồn lực -truyền thông); 3 công khai(mục tiêu- tiến độ- kết quả); 3
sớm(sớm hoàn thiện thể chế- sớm khởi động dự án trọng điểm- sớm bố trí vốn)
và 5 rõ(rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả) và triển
khai ngay các nội dung Nghị quyết trong thời gian sớm nhất ở tất cả các cấp.
Để bảo đảm chỉ đạo
thống nhất, điều phối nhịp nhàng và “đến được cơ sở”, cần thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương đối với từng Nghị quyết hoặc Ban Chỉ đạo Trung ương về việc triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị (vấn đề này các đồng chí tính toán thêm). Bên cạnh đó, cần xây dựng "bảng điều khiển số" công khai, cập nhật theo tuần và theo tháng, theo
dõi các chỉ số cốt lõi, các nút thắt, tiến độ thực hiện của từng Nghị quyết.
Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ, Ngành, Địa phương và của nhân dân. Đồng thời, có
thể mời các nhóm chuyên gia độc lập, bộ phận giám định chính sách tham gia thẩm
định giải pháp, đánh giá, phản biện khách quan.
Tôi cũng xin nhấn mạnh một
số định
hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của từng Nghị quyết, đồng thời
làm rõ mối liên hệ biện chứng, bổ trợ lẫn nhau giữa
các Nghị quyết được triển khai hôm nay.
Đối với Nghị quyết số 59-NQ/TW:
(1) Xác định rất rõ hội
nhập quốc tế là động lực chiến lược trên cơ sở nội lực có vai trò quyết định,
gia tăng nội lực đi đôi với tranh thủ ngoại lực, gắn kết chặt chẽ hội nhập với
bảo vệ lợi ích quốc gia, vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Bảo đảm các nguyên tắc về
tâm thế, vị thế mới, tư duy và cách tiếp cận mới về hội nhập quốc tế, chuyển từ
tư duy tiếp nhận sang tư duy đóng góp, từ hội nhập chung sang hội nhập đầy đủ,
từ vị thế một quốc gia đi sau sang trạng thái một quốc gia vươn lên, tiên phong
vào những lĩnh vực mới.
(2) Hội nhập
đồng bộ, toàn diện, sâu rộng. Các lĩnh vực hội nhập phải gắn kết chặt chẽ, bổ
sung cho nhau trong một chiến lược tổng thể, có trọng tâm, trọng điểm, có chọn
lọc với lộ trình và bước đi phù hợp. Trong đó, được xác
định là trung tâm, hội nhập trên các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội
nhập kinh tế với ưu tiên hàng đầu là cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình
tăng trưởng và thúc đẩy chuyển đổi số. Hội nhập về chính trị, an ninh, quốc phòng phải hướng tới mục tiêu nâng cao tiềm lực, vị thế đất nước, bảo vệ Tổ
quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải được xác định là đột phá quan trọng hàng đầu, hướng tới việc
đưa các chuẩn mực, quy định về khoa học, công nghệ trong nước tiệm cận với các
chuẩn mực, thông lệ quốc tế tiên tiến. Đẩy mạnh hội nhập toàn diện về văn hóa, xã hội, du lịch, môi trường, giáo dục - đào tạo, y tế và các lĩnh vực
khác, nhằm phát huy, quảng bá văn hóa dân tộc, tăng cường hợp tác về nghiên
cứu, ứng dụng khoa học trong y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đổi mới, nâng
tầm chất lượng giáo dục trong nước ngang tầm khu vực và quốc tế, phát triển con
người Việt Nam sánh vai cùng bạn bè quốc tế cả về trí tuệ và thể chất.
(3) Nâng cao năng lực thực thi và hoàn
thiện thể chế, chính sách, khắc phục điểm nghẽn về thực thi cam kết, thỏa thuận
quốc tế, đẩy mạnh rà soát, nội luật hoá pháp luật quốc tế để thực hiện đầy đủ,
đồng bộ và hiệu quả các nghĩa vụ, cam kết của ta. Tận dụng hiệu quả các cam
kết, thỏa thuận, liên kết kinh tế quốc tế, nhất là các FTA thế hệ mới để tăng
cường đan xen lợi ích, không phụ thuộc vào một số ít đối tác. Khẩn trương hoàn
thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt
nâng cao hiệu quả của hội nhập quốc tế, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 tới
đây.
(4) Đẩy mạnh thu hút FDI chất
lượng cao, nhất là các tập đoàn lớn toàn cầu, có vai trò dẫn dắt một số chuỗi
cung ứng quan trọng như công nghệ thông tin, viễn thông, chip bán dẫn, trí tuệ
nhân tạo...; ưu tiên các dự án đầu tư có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới,
công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có tác động lan toả, các khu
công nghiệp sinh thái - thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo, logistics, các
dự án cơ sở hạ tầng chiến lược, trong đó có hạ tầng giao thông. Khuyến khích
doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh có hiệu quả ở nước ngoài, xây dựng các
thương hiệu quốc gia mang tầm quốc tế.
(5)
Phát huy vai trò trung tâm, sự tham gia tích cực, chủ động, sáng tạo của cả
người dân, doanh nghiệp, địa phương trong gắn kết hội nhập quốc tế và hội nhập
trong nước, kết nối giữa các vùng, miền, địa phương, kết nối giữa các ngành,
lĩnh vực, kết nối giữa nghiên cứu và triển khai, góp phần cụ thể trong củng cố
vị thế chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc gia, nâng
tầm ảnh hưởng của đất nước trên bản đồ thế giới.
Đối với Nghị quyết số 70-NQ/TW:
Mục tiêu cốt lõi là hệ thống năng lượng phải an toàn, ổn
định, có dự phòng tin cậy; cung cấp đủ cho sản xuất và đời sống; chuyển dịch
theo hướng xanh, phát thải thấp; vận hành thông minh trên nền tảng số và đảm
bảo chi phí hợp lý, minh bạch. Từ nay đến 2030, chúng ta phấn đấu dự phòng công
suất tối thiểu 15%, giảm tổn thất điện năng đáng kể; tăng tỷ trọng năng lượng
sạch phù hợp quy hoạch; xây dựng các cơ chế thị trường điện cạnh tranh, minh
bạch, có lộ trình vững chắc.
Về giải pháp, chúng ta có 10 nhóm trọng điểm.
Một
là, cân bằng cung-cầu theo vùng, cập nhật
quy hoạch đồng bộ nguồn-lưới, chốt danh mục dự án then chốt.
Hai
là, đầu tư mạnh mẽ truyền tải và lưu trữ-nhất là các tuyến
500kV, lưới thông minh, thí điểm hệ thống lưu trữ năng lượng tại các nút nghẽn.
Ba
là, huy động vốn đa dạng: đối tác công-tư, trái phiếu xanh,
hợp đồng mua bán điện với phân bổ rủi ro hợp lý; áp dụng cơ chế thanh toán theo
công suất khả dụng cho các nguồn linh hoạt. Bốn là, phát triển thị
trường điện cạnh tranh theo lộ trình, chuẩn hóa cơ chế giá tham chiếu dài hạn,
nâng cao minh bạch.
Năm là, đa dạng hóa
nhiên liệu và dự phòng LNG, đảm bảo năng lực kho, tuyến ống, hợp đồng dài hạn,
dự phòng than/khí chiến lược. Sáu là, thúc đẩy hiệu quả năng lượng
và quản lý nhu cầu, áp dụng giá theo thời gian sử dụng, yêu cầu tiết kiệm bắt
buộc ở phụ tải lớn.
Bảy là, phát triển năng lượng tái tạo theo “tư duy hệ thống”:
đấu thầu cạnh tranh, quy hoạch đồng bộ nguồn-lưới-lưu trữ, chia sẻ chi
phí đấu nối công bằng. Tám là, bảo vệ nhóm dân cư dễ bị tổ
thương và bảo đảm điện cho công nghiệp nền tảng thông qua các gói hỗ trợ mục
tiêu, có thời hạn, minh bạch nguồn bù.
Chín là, chuyển đổi số ngành điện:
đo xa, dữ liệu thời gian thực, dự báo phụ tải bằng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an
ninh mạng. Mười là, phát triển nhân lực và nội địa hóa: đào tạo kỹ sư hệ
thống, công nghiệp phụ trợ.
Xác định đột phá trong chiến lược bảo đảm an
ninh năng lượng, phát triển bền vững và hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm
2050. Chú trọng ba điểm: Cải cách thể chế; tạo thuận lợi thu hút nguồn lực xã
hội, nhất là khu vực kinh tế tư nhân tham gia vào đầu tư năng lượng tái tạo,
truyền tải, phân phối điện. Bảo đảm nguyên tắc phát triển năng lượng phải phù
hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn với thực
hiện tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo
vệ môi trường phát triển.
Đối với Nghị quyết số 71-NQ/TW:
Xác định rõ giáo dục và
đào tạo là quốc sách hàng đầu, động lực then chốt để phát triển đất nước. Đầu
tư cho giáo dục chính là đầu tư, bồi đắp, nâng cao “nguyên khí quốc gia”, chính
là đầu tư cho tương lai của dân tộc Đây là lĩnh vực then chốt của mọi then chốt,
là động lực căn cơ của tăng năng suất, bứt phá năng lực cạnh tranh quốc gia,
nuôi dưỡng khát vọng phát triển. Giáo dục đào tạo theo
phương châm “Lấy chất lượng làm trục-lấy nhà giáo làm then chốt -lấy công nghệ
làm đòn bẩy.”
Về giải pháp, có 8 nhóm chủ đạo.
Một
là, xây dựng chuẩn đầu ra quốc gia theo bậc học, nghề; triển khai kiểm
định bắt buộc, bảng xếp hạng công khai gắn sứ mệnh.
Hai là, đổi mới chương
trình và đánh giá, giảm bệnh thành tích, chống dạy thêm tràn lan; triển khai
đánh giá chuẩn hóa, chú trọng kỹ năng cốt lõi.
Ba là, đột phá đội ngũ
nhà giáo: chuẩn nghề nghiệp mới, đãi ngộ gắn hiệu quả, học bổng thu hút sư
phạm, bồi dưỡng số, bảo đảm đạo đức và danh dự nhà giáo.
Bốn là, thúc đẩy tự chủ
đại học đi đôi trách nhiệm giải trình; đồng kiến tạo chương trình với doanh
nghiệp; tăng cường thực tập có lương; xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo.
Năm
là, nâng cấp giáo dục nghề
nghiệp gắn chuỗi cung ứng, học thật-làm thật theo mô hình
kép; công nhận chứng chỉ kỹ năng số; đánh giá bởi doanh nghiệp.
Sáu
là, chuyển đổi số giáo dục: học liệu mở quốc gia, hồ sơ học tập điện tử
suốt đời, nền tảng thi cử an toàn, bảo đảm an ninh dữ liệu.
Bảy
là, tài chính giáo dục có mục tiêu: quan
tâm hỗ trợ nhóm
yếu thế bằng những giải pháp phù hợp (không phải là chiếu cố); quỹ phát triển kỹ năng, cơ chế đặt hàng
đào tạo theo nhu cầu vùng-ngành. Tám
là, quốc tế hóa: công nhận tín chỉ, chương trình liên kết, thu hút
chuyên gia quốc tế, nâng chuẩn ngoại ngữ theo ngành.
Đối với Nghị quyết số 72-NQ/TW:
Dự phòng là then chốt- Cơ sở là nền tảng- Nhân dân là trung tâm.
Mục tiêu là tăng tuổi thọ khỏe mạnh, giảm chi trả cho
người bệnh,
số hóa hệ thống, củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng
của người bệnh.
Có chín nhóm giải pháp cần tập trung.
Một
là, tăng cường y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng: tiêm chủng, dinh
dưỡng, phòng chống bệnh không lây; giám sát dịch tễ thời gian thực.
Hai
là, phát triển y tế cơ sở và bác sĩ gia đình: nâng cấp trạm y tế, triển
khai gói dịch vụ cơ bản, liên thông các tuyến bệnh viện.
Ba là, bảo hiểm y tế toàn dân đi đôi
chi trả theo giá trị: mở rộng quyền lợi, giảm chi phí
cho người bệnh.
Bốn
là, phát huy tự chủ bệnh viện có kiểm soát: giá dịch vụ theo chi phí
thực, công khai chất lượng, mua sắm tập trung minh bạch, chống lợi ích nhóm.
Năm
là, bảo đảm an ninh dược, trang thiết bị, vắc-xin: đấu thầu điện tử,
khuyến khích sản xuất trong nước đạt chuẩn quốc tế.
Sáu là, chú trọng sức khỏe tinh thần và bệnh
nghề nghiệp, lồng ghép tại y tế cơ sở, trường học, nơi làm việc.
Bảy
là, y tế học đường toàn diện: dinh dưỡng, thể chất, sức khỏe sinh sản
vị thành niên; liên thông dữ liệu với hồ sơ học tập.
Tám là, chuyển đổi số y
tế: hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, đơn thuốc điện tử, khám chữa bệnh từ xa,
kho dữ liệu dùng chung.
Chín là, phát triển nhân lực y tế:
chuẩn năng lực, chế độ đãi ngộ, liên thông đào tạo -hành nghề, cơ chế thu
hút về cơ sở. Phấn đấu toàn dân “Khỏe để học-Khỏe để làm-Khỏe để hạnh phúc- Khỏe
để bảo vệ tổ quốc.”
Thưa các đồng chí,
Động lực phát triển mới của đất nước hình
thành từ chính các mối liên kết hữu cơ giữa các nghị quyết. Hội nhập quốc tế là cánh cửa vươn ra thế giới; Năng lượng ổn định và xanh là điều kiện cần cho sản xuất, cho trường học, bệnh viện; Giáo dục - đào tạo chất lượng cao cung cấp đội ngũ kỹ sư
hệ thống, bác sĩ, nhà quản trị dịch vụ công tương lai; Y tế hiện đại, dự phòng vững, chăm sóc tốt giúp người dân khỏe mạnh để học, để làm, để sáng tạo.
Những
trụ đỡ này được củng cố đồng thời bằng thể chế thông suốt, kỷ luật thực thi
nghiêm, dữ liệu dẫn dắt và phân bổ nguồn lực thông minh. Khi từng bánh răng vận
hành đúng nhịp, cỗ máy phát triển quốc gia sẽ tăng tốc bền bỉ.
Tôi đề nghị mỗi bộ, ngành, địa phương,
mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên bắt tay ngay vào việc với tinh thần “nói đi
đôi với làm”, “việc hôm nay không để ngày mai”. Người đứng đầu phải chịu trách
nhiệm về kết quả, không đùn đẩy, không né tránh. Từng quý, từng năm, chúng ta
kiểm điểm nghiêm túc, công khai minh bạch, khen thưởng xứng đáng người dám
nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời xử lý nghiêm
sai phạm, tiêu cực.
Thưa các đồng chí,
Con đường phía trước còn nhiều việc phải
làm, nhiều thách thức phải vượt qua; nhưng chúng ta có niềm tin vững chắc vào
sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vào trí tuệ, bản lĩnh của đội ngũ
cán bộ, đảng viên; vào khát vọng của thế hệ trẻ; vào sự chung tay của cộng đồng
doanh nghiệp; vào sức sáng tạo của nhân dân. Bốn Nghị quyết được triển khai quyết
liệt, đồng bộ sẽ bồi đắp thêm những động lực mới, tạo xung lực mạnh mẽ để ta
bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, làm cho đất nước ta ngày
càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc.
Tôi kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các
cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; kêu gọi cộng đồng doanh
nghiệp, các nhà ngoại giao, đội ngũ trí thức, nhà giáo, thầy thuốc,
công nhân, nông dân, thanh niên cả nước đồng lòng, đồng sức, chung tay thực
hiện. Mỗi người một việc cụ thể, mỗi ngày một kết quả cụ thể, kiên trì, bền bỉ,
có phương pháp, có kỷ luật, có sáng tạo. Hãy làm cho tinh thần
các
Nghị
quyết được triển khai hôm nay thấm vào mọi
cấp, mọi ngành, vào mọi thành phần xã hội, tới trừng phường xã, làng bản, thôn
xóm, tới từng
lớp học, từng phân xưởng, từng cánh đồng, từng ngôi nhà,
từng người dân;
biến khát vọng thành hành động, biến hành động thành kết quả, biến kết quả
thành niềm tin mới.
Một lần nữa, chúc các đồng chí sức khỏe,
hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
Nghị quyết số 72-NQ/TW: Đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
11:12, 16/09/2025
Triển khai giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
10:58, 16/09/2025
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo
Hội nhập là động lực chiến lược để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới
Nghị quyết số 59-NQ/TW nhấn mạnh quan điểm cùng với tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên và phải phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, kết hợp với quốc phòng-an ninh trong việc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa...
Tháo gỡ vướng mắc triển khai các dự án trong thời gian chờ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia
Ngày 15/9/2025, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 66.3/2025/NQ-CP nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc triển khai các dự án đất đai trong thời gian chờ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 281/NQ-CP, khởi động Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Mục tiêu của chương trình không chỉ là nâng cao chất lượng giáo dục mà còn mở rộng tiếp cận công bằng cho tất cả mọi người, từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học.
Nghị quyết số 72-NQ/TW: Đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 70-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị diễn ra vào sáng 16/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long thông tin chuyên đề Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Bảo đảm khởi công Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào 19/12/2025
Thẩm định đánh giá tác động môi trường của Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, kịp thời hướng dẫn các địa phương thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật; bảo đảm khởi công dự án ngày 19/12/2025….
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: