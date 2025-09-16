Nghị quyết số 72-NQ/TW: Đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 70-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị diễn ra vào sáng 16/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long thông tin chuyên đề Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Phó Thủ tướng nêu rõ các văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư thể hiện rõ chủ trương, mục tiêu trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

NGHỊ QUYẾT CÓ TÍNH CHIẾN LƯỢC, TOÀN DIỆN, MANG TÍNH HÀNH ĐỘNG CAO

Đến nay có nhiều nghị quyết của Trung ương, văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Chương trình hành động liên quan đến bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó, Nghị quyết số 72-NQ/TW là bộ phận cấu thành và tiếp tục kế thừa các quan điểm của Đảng về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; là Nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, toàn diện, trước mắt và lâu dài mang tính hành động cao, thể hiện sự quan tâm đặc biệt và chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong kỷ nguyên phát triển mới.

Về mục tiêu Nghị quyết số 72-NQ/TW, Phó Thủ tướng cho biết Quyết định đề ra đến năm 2030 là nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc và tuổi thọ khỏe mạnh của nhân dân. Đến năm 2030, tăng chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên từ 1-18 tuổi thêm tối thiểu 1,5 cm; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm.

Giảm gánh nặng bệnh tật và kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tỷ lệ tiêm chủng các vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 95%. Tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia hoạt động thể chất tăng thêm 10%. Tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá và từ môi trường đất, nước, không khí...

Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ; đến năm 2027 có ít nhất từ 4-5 bác sỹ.

Tăng tỷ lệ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã lên trên 20%. Đến năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; phát triển các loại hình bảo hiểm sức khỏe.

Tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu môi trường sống có chất lượng tốt; các chỉ số sức khỏe của người dân, chỉ số bao phủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Người dân có tuổi thọ trung bình đạt trên 80 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh tăng lên trên 71 tuổi, tầm vóc, thể lực, chiều cao trung bình của thanh niên tương đương các quốc gia có cùng mức phát triển. Hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, bền vững, lấy phòng bệnh làm ưu tiên hàng đầu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của nhân dân.

6 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Phó Thủ tướng cho biết để thực hiện những mục tiêu, Nghị quyết số 72-NQ/TW đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Thứ nhất, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong lĩnh vực y tế.

Các chỉ tiêu về y tế cần được lồng ghép và ưu tiên trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, cần nâng cao ý thức tự giác, chủ động rèn luyện, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mỗi người dân.

Thứ hai, cần hoàn thiện thể chế, tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở. Hệ thống y tế cần được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm liên kết giữa các cấp chuyên môn. Nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng, kiểm nghiệm, kiểm định và kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe là rất cần thiết.

Thứ ba, phát triển nhân lực y tế chất lượng, đồng bộ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và hội nhập quốc tế. Cần đổi mới phong cách, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, người bệnh, đồng thời thực hiện chính sách ưu đãi tương xứng với nghề y.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách tài chính y tế và phát triển hiệu quả, bền vững chính sách bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước cần bảo đảm các nhiệm vụ chi đáp ứng các yêu cầu cơ bản, thiết yếu và giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực y tế.

Thứ năm, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe. Cần ưu tiên đầu tư để triển khai các giải pháp đột phá trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là phát triển công nghiệp dược, thiết bị y tế, bảo đảm tự chủ về vaccine và thuốc.

Thứ sáu, cần đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế. Khuyến khích sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư của tư nhân và hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế.

Nghị quyết số 72-NQ/TW không chỉ là một văn bản chính trị mà còn là một hành động cụ thể, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao sức khỏe nhân dân. Để thực hiện thành công Nghị quyết này, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, ngành, địa phương, cùng với sự đồng lòng của toàn xã hội. Chỉ khi mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh, chúng ta mới có thể xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững, văn minh và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết số 72-NQ/TW sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của hệ thống y tế Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, tạo ra một xã hội khỏe mạnh, hạnh phúc và thịnh vượng.