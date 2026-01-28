Phát Đạt tài trợ 145 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 tại TP.HCM

Giá vàng trong nước và thế giới
Lan Anh
28/01/2026, 18:00
Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục và định hướng phát triển hạ tầng xã hội của Thành ủy - UBND TP.HCM, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) tài trợ xây dựng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 tại địa bàn phường Thuận Giao.
Sáng ngày 28/1/2026, Phát Đạt đã chính thức tổ chức Lễ động thổ xây dựng công trình này. Dự án được Phát Đạt tài trợ toàn bộ kinh phí theo hình thức “chìa khóa trao tay”, với tổng giá trị đầu tư là 145 tỷ đồng, dự kiến sẽ được bàn giao hoàn thiện vào cuối tháng 7 năm nay.
Tại sự kiện, ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM - phát biểu: “Đây là công trình hạ tầng xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với TP.HCM. Sau sáp nhập, chính quyền TP.HCM không chỉ quan tâm phát triển về phương diện kinh tế, mà còn chú trọng đến chất lượng phát triển của xã hội, trong đó, đặc biệt quan tâm đến sự lĩnh vực giáo dục – đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực…”.
Qua đó, ông Lê Quốc Phong ghi nhận Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt là doanh nghiệp tiên phong đồng hành cùng TP.HCM triển khai các công trình hạ tầng xã hội như Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 và công trình cảnh quan tại khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Ông đánh giá cao cam kết của Phát Đạt trong việc đầu tư tài trợ một mô hình trường học hiện đại, đồng thời đề nghị sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên để công trình này không chỉ là hình mẫu về sự đồng hành giữa chính quyền – doanh nghiệp và cộng đồng, mà còn là một hình mẫu về môi trường giáo dục.
Theo quy hoạch và thiết kế, Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 được xây dựng trên khu đất gần 10.500m2, có quy mô 40 phòng học, cùng đầy đủ các công trình phụ trợ và hệ thống trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn của một trường tiểu học chất lượng cao trong thời kỳ mới. Các hạng mục bao gồm khối phòng học, khu hành chính - quản trị, khu sinh hoạt chung, nhà thi đấu đa năng, sân chơi, hồ bơi và các không gian hỗ trợ học tập - sinh hoạt bảo đảm môi trường giáo dục toàn diện cho học sinh.
Theo hình thức tài trợ “chìa khóa trao tay”, Phát Đạt đảm trách từ đầu tư, thiết kế, thi công, lắp đặt trang thiết bị cho đến khi hoàn thiện toàn bộ công trình và bàn giao cho Nhà nước quản lý, đưa vào phục vụ. Theo kế hoạch, công trình sẽ được hoàn thiện và bàn giao vào cuối tháng 7/2026, kịp thời phục vụ nhu cầu học tập của con em người dân địa phương.
Với cách tiếp cận và đầu tư chuyên nghiệp của Phát Đạt, Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 được thiết kế theo tư duy kiến trúc của mô hình giáo dục hiện đại, lấy người học làm trung tâm và gắn kết chặt chẽ với môi trường xã hội - văn hóa - thiên nhiên bản địa.
Theo đó, ngôn ngữ kiến trúc của ngôi trường sử dụng hình khối mạch lạc, kết hợp hiệu quả giữa ánh sáng tự nhiên và thông gió, góp phần tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng không gian sử dụng.
Thiết kế kiến trúc tổng thể của Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 được đánh giá cao về tính hiện đại và nhân văn. Trong đó, ngôi trường không chỉ đáp ứng yêu cầu sử dụng mà còn đóng vai trò như một “người thầy thầm lặng”, góp phần hình thành thói quen sinh hoạt, tư duy thẩm mỹ và ý thức cộng đồng cho học sinh.
Việc tài trợ xây dựng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 là một minh chứng cụ thể cho tinh thần đồng hành của Phát Đạt cùng chính quyền TP.HCM trong mục tiêu phát triển đô thị văn minh và bền vững. Trong bối cảnh các khu vực đô thị hóa nhanh đang chịu áp lực lớn về hạ tầng xã hội, đặc biệt là giáo dục, như phường Thuận Giao, dự án Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết của địa phương, đồng thời tạo nền tảng ổn định cho sự phát triển cân bằng của cộng đồng.
Phát Đạt xác định phát triển bền vững là trục xuyên suốt chiến lược kinh doanh của Công ty. Thông qua việc tham gia trực tiếp vào các dự án hạ tầng xã hội như giáo dục, không gian công cộng và cảnh quan đô thị, Phát Đạt hướng tới việc tạo ra những giá trị lâu dài, gắn tăng trưởng doanh nghiệp với sự hài hòa của đô thị, chất lượng sống và hạnh phúc của người dân.
Lễ động thổ xây dựng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 đánh dấu thêm một bước đi cụ thể của Phát Đạt trong hành trình đồng hành cùng TP.HCM, góp phần kiến tạo một đô thị phát triển bền vững, nơi các công trình không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư, mà bằng giá trị xã hội và tác động tích cực đối với cộng đồng.
Cũng nhân dịp này, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã trao tặng 10 phần quà Tết cho 10 hộ dân có hoàn cảnh cần được hỗ trợ tại địa phương, đồng thời trao tặng 100 triệu đồng để góp phần cùng chính quyền phường Thuận Giao thực hiện công tác an sinh xã hội.
Sáng ngày 26/1, tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quân đội (TTTDTT QĐ), Binh đoàn 20 - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) đã tổ chức chương trình Gặp mặt đầu năm nhằm tổng kết công tác phối hợp năm 2025 và triển khai kế hoạch hợp tác truyền thông năm 2026 cho đội bóng chuyền Thể Công - Tân Cảng.
Với diện tích mới hơn 6.770km² sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh đang chuyển mình từ đô thị trung tâm thành siêu vùng đô thị-công nghiệp-logistics. Trong đó, Khu Thương mại tự do (FTZ) Cái Mép Hạ được kỳ vọng là hạt nhân lan tỏa, tái định hình chuỗi giá trị liên vùng và đưa thành phố vươn tầm quốc tế…
Hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực thực phẩm sẽ có nhiều tiềm năng phát triển mạnh mẽ.
Vừa qua, phối hợp cùng đối tác là Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2, Bayer ra mắt kho vật tư y tế mới với mục tiêu tăng cường năng lực vận hành, đáp ứng yêu cầu lưu trữ và phân phối vật tư y tế theo tiêu chuẩn quốc tế.
