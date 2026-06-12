Chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững 2026-2030: Đòn bẩy phát triển doanh nghiệp xanh
Nhĩ Anh
12/06/2026, 08:30
Chính phủ đặt mục tiêu hỗ trợ 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững; đồng thời xây dựng 20 mô hình kinh doanh tiêu biểu bền vững...
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quyết định 926/QĐ-TTg về
Chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026–2030. Chương trình hướng tới thúc đẩy các mô hình kinh tế
tuần hoàn, kinh doanh bao trùm và áp dụng khung tiêu chuẩn ESG, gắn với mục
tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Đây là một dấu mốc quan trọng, khi kinh doanh bền vững được Nhà nước hỗ trợ bằng ngân sách cùng với các nguồn lực xã hội khác.
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường chịu nhiều áp
lực từ yêu cầu chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn môi trường- xã hội và sức ép cạnh
tranh, việc hiểu đúng và tận dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ sẽ giúp doanh nghiệp
tối ưu hóa chi phí trong hành trình chuyển đổi xanh, kinh doanh bền vững, qua
đó tạo lợi thế cạnh tranh xanh. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng biết
mình có đủ điều kiện không, cần chuẩn bị gì và tiếp cận thế nào?
XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH TIÊU BIỂU BỀN VỮNG
Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương,
chính sách quan trọng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển xanh, bền vững. Cụ thể,
Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đưa ra
nhiều cơ chế hỗ trợ đặc thù cho phát triển xanh như hỗ trợ lãi suất, ưu đãi về
thuế, hỗ trợ chi phí để đổi mới công nghệ nhằm kinh doanh bền vững.
Để cụ thể hóa Nghị quyết 68, Quốc hội cũng đã ban hành Nghị
quyết 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư
nhân trong đó nêu cụ thể doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh
doanh, cá nhân kinh doanh được Nhà nước hỗ trợ lãi suất 2%/năm khi vay vốn để
thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn ESG.
Tiếp đó, Chính phủ đã có Nghị quyết số 138/NQ-CP ban hành Kế
hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW.
Gần đây nhất là Quyết định số 926/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026- 2030 là một
trong những quyết định mới về cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh bền vững
trong giai đoạn 2026-2030.
Trước đó, trong giai đoạn 2022-2025, Chính phủ cũng đã có những
chính sách hỗ trợ cụ thể cho hoạt động kinh doanh bền vững thông qua Quyết định
số 167/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân
kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 -2025".
Chương trình đã hỗ trợ được
10.700 doanh nghiệp kinh doanh bền vững thông qua các chương trình đào tạo
chuyên sâu. Chương trình 167 đã mang lại giá trị thiết thực, giúp cho doanh
nghiệp có thêm nhiều cảm hứng để triển khai các hoạt động kinh doanh bền vững,
lan tỏa xu hướng phát triển xanh, ESG tới cộng đồng doanh nghiệp.
Với Quyết định 926, Chính phủ đặt mục tiêu hỗ trợ 25.000
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã
kinh doanh bền vững; đồng thời xây dựng 20 mô hình kinh doanh tiêu biểu
bền vững. Theo quy định, đối tượng được hỗ trợ trong chương trình kinh
doanh bền vững giai đoạn 2026-2030 có nhiều điểm mới, bổ sung thêm các hộ kinh
doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
DOANH NGHIỆP CẦN TÍCH HỢP YẾU TỐ BỀN VỮNG VÀO CHIẾN LƯỢC VÀ MÔ HÌNH KINH DOANH
Chia sẻ về chương trình hỗ trợ, tại tọa đàm trực tuyến mới
đây về chủ đề này, luật sư Trương Tử Long, chuyên gia chính sách và pháp luật của
Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam GREEN IN, cho biết quyết định 926 đã nêu
rõ 3 loại hình đồng thời định nghĩa rõ các tiêu chí xác định mô hình kinh doanh
bền vững sẽ được hỗ trợ trong giai đoạn mới gồm: mô hình kinh tế tuần hoàn, mô
hình kinh doanh bao trùm và mô hình áp dụng khung tiêu chuẩn ESG.
Thứ nhất, tiêu chí
đánh giá mô hình kinh tế tuần hoàn, ông Long cho rằng yếu tố đầu tiên đó là
trong định hướng kinh doanh, doanh nghiệp phải gắn triết lý của mô hình kinh tế
tuần hoàn vào tầm nhìn, sứ mệnh hoặc có mục tiêu, chiến lược, kế hoạch hành động
cụ thể triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn trong doanh nghiệp.
Trong công đoạn sản xuất và tiền sản xuất, sau bán hàng đều
phải lồng ghép mô hình kinh tế tuần hoàn, ví dụ như giảm khai thác tài nguyên
không tái tạo, kéo dài thời gian sử dụng của nguyên vật liệu.
Thứ hai, tiêu chí
đánh giá mô hình kinh doanh bao trùm, doanh nghiệp sẽ phải lồng ghép định hướng
này vào triết lý kinh doanh, tầm nhìn, sứ mệnh và có mục tiêu, chiến lược và kế
hoạch hành động cụ thể. Cùng với đó phải đảm bảo tính khả thi thương mại, tạo
tác động xã hội tích cực. Mô hình kinh doanh bao trùm cũng cần phải lồng ghép yếu
tố đổi mới sáng tạo để nhằm cải thiện thu nhập của những người có thu nhập
thấp này, tăng hiệu quả kinh tế và tạo thêm tác động xã hội tích cực.
Thứ ba, tiêu chí
đánh giá mô hình kinh doanh áp dụng khung tiêu chuẩn ESG, về môi trường,
doanh nghiệp sẽ phải tuân thủ môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường của nhà
cung cấp như quản lý năng lượng, tối ưu sử dụng nguồn nước, giảm thiểu chất thải,
nước thải xả ra môi trường.
Về tiêu chí xã hội, doanh nghiệp cần phải quan tâm tới ba
nhóm đối tượng gồm: người lao động trong doanh nghiệp; quyền lợi của cộng đồng
địa phương xung quanh nơi công ty hoạt động, đặt nhà máy và đảm bảo những yếu tố
liên quan đến sức khỏe, an toàn của khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ.
Về yếu tố quản trị yêu cầu doanh nghiệp sẽ phải có cam kết
thực hiện ESG, có kế hoạch và lộ trình thực hiện cam kết; đồng thời hoạt động
quản trị, vận hành của doanh nghiệp phải công khai, minh bạch và đảm bảo được
quyền lợi của các bên liên quan.
Ông Long cũng nhấn mạnh 5 điều kiện đã nêu trong quyết định
để doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững được hỗ trợ.
Thứ nhất, doanh
nghiệp đã có giải thưởng, chứng chỉ, giấy chứng nhận ở cấp quốc tế hoặc cấp quốc
gia hoặc cấp tỉnh hoặc ISO về chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, môi trường,
áp dụng khung tiêu chuẩn ESG, kinh doanh bao trùm, kinh doanh bền vững, trách
nhiệm xã hội.
Thứ hai, là doanh
nghiệp xã hội theo quy định của pháp luật.
Thứ ba, doanh nghiệp
đang triển khai dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung
tiêu chuẩn ESG theo quy định.
Hiện nay, tiêu chí dự án xanh đã được ban hành tại Quyết định
số 21/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí môi trường và việc
xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh.
Thứ tư, đáp ứng
tiêu chí xác định mô hình kinh doanh bền vững được công bố trên Cổng thông tin
quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (do Bộ Tài chính xây dựng, công bố).
Thứ năm, đáp ứng
Khung tiêu chí đánh giá mô hình kinh doanh bền vững (gồm kinh tế tuần hoàn,
kinh doanh bao trùm và tiêu chuẩn ESG).
Như vậy, khi doanh nghiệp đạt 1 trong 5 điều kiện này sẽ có
thể được hỗ trợ theo quy định mới. Các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tư
vấn, đào tạo chuyên môn cho nhân sự, hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ,
áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc kiểm định, hiệu chuẩn; hỗ trợ xúc tiến
thương mại…
Với các tiêu chí, điều kiện và các hoạt động hỗ trợ, chuyên
gia chính sách và pháp luật Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam khuyến nghị
các doanh nghiệp cần tích hợp yếu tố kinh doanh bền vững vào chiến lược và mô
hình kinh doanh. Điều này đồng nghĩa các doanh nghiệp phải gắn kinh doanh bền vững
vào tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của đơn vị.
Cũng theo chuyên gia, các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược,
kế hoạch hành động triển khai bài bản, trong đó xác định các mục tiêu liên quan
đến kinh doanh bền vững, ví dụ như tỷ lệ giảm phát thải, mục tiêu NetZero…
Đặc biệt, yếu tố rất quan trọng đó là phải đo lường kết quả
bằng những con số sau khi nhận được hỗ trợ. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải thiết
lập hệ thống cơ sở dữ liệu, hồ sơ chứng minh kết quả từ hoạt động kinh doanh bền
vững, tác động tích cực tới môi trường và xã hội.
Chương trình CSI 2025: Khuyến khích doanh nghiệp đi từ “tuân thủ” lên “đổi mới sáng tạo” trong kinh doanh bền vững
08:24, 06/06/2025
Hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững
12:06, 17/03/2025
Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh bền vững
Đất hiếm, nội chiến Myanmar và cái giá phải trả của người dân hạ lưu sông Mekong
Ô nhiễm từ hoạt động khai thác đất hiếm tại Myanmar đang theo các dòng sông xuyên biên giới đe dọa an toàn thực phẩm, sinh kế và sức khỏe của hàng triệu người dân Thái Lan ở lưu vực Mekong. Trong cuộc đua toàn cầu giành các khoáng sản chiến lược phục vụ công nghệ cao và năng lượng sạch, những cộng đồng ở hạ nguồn đang phải trả giá đắt…
Miền núi phía Bắc có nhà máy điện gió đầu tiên gần 3.000 tỷ đồng
Dự kiến khi hoàn thành và vận hành thương mại vào năm 2028, nhà máy điện gió này sẽ cung cấp trên 250 triệu kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu chuyển dịch năng lượng xanh và cam kết phát thải ròng bằng "0" của Việt Nam vào năm 2050...
Ngã rẽ quan trọng của nền kinh tế xanh Đông Nam Á: Mở khóa thêm 80 tỷ USD vào năm 2030
Nền kinh tế xanh Đông Nam Á đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng với tiềm năng mở khóa thêm 80 tỷ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, để đạt được điều này, khu vực cần vượt qua những thách thức trong việc triển khai chi phí đầu tư xanh dài hạn, đặc biệt trong các lĩnh vực điện, lưới điện và xe điện…
Vinamilk chia sẻ kinh nghiệm giảm phát thải trong bối cảnh thị trường carbon chuẩn bị hình thành
Tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu 2026, Vinamilk là doanh nghiệp sữa duy nhất được mời tham gia phiên tọa đàm về giảm phát thải khí nhà kính. Đằng sau sự hiện diện đó là hơn một thập kỷ đầu tư bài bản và nhất quán vào phát triển bền vững.
Honda lao đao vì xe điện: Canh bạc 2.500 tỷ yên và bài học đắt từ cuộc chuyển đổi
Sau nhiều năm đặt cược mạnh vào xe điện để chuẩn bị cho tương lai hậu động cơ đốt trong, Honda đang phải đối mặt với một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử hoạt động. Những thay đổi chính sách tại Mỹ, thị trường quan trọng nhất của hãng, cùng đà chững lại của nhu cầu xe điện toàn cầu đã khiến chiến lược từng được xem là bước đi tất yếu trở thành gánh nặng tài chính khổng lồ…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: