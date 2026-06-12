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TP.Hồ Chí Minh công bố danh sách ao, hồ, đầm không được san lấp khi xây dựng hạ tầng trên địa bàn

Thiên Ân

12/06/2026, 08:32

Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn gồm 58 thủy vực phân bố tại khu vực TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Đây là những khu vực giữ vai trò cấp nước sinh hoạt, sản xuất, điều hòa dòng chảy, tiêu thoát nước, bảo tồn sinh thái và tạo cảnh quan đô thị.

Hồ Đá Bàn tại xã Bắc Tân Uyên có diện tích mặt nước khoảng 1,36 triệu m2 và dung tích gần 5,9 triệu m3, có chức năng tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh internet
Hồ Đá Bàn tại xã Bắc Tân Uyên có diện tích mặt nước khoảng 1,36 triệu m2 và dung tích gần 5,9 triệu m3, có chức năng tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh internet

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 08/6/2026 phê duyệt danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn thành phố.

Quyết định được ban hành trên cơ sở Luật Tài nguyên nước năm 2023, các nghị định hướng dẫn thi hành cùng đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hồ Chí Minh.

NHIỀU HỒ CHỨA NƯỚC QUY MÔ LỚN ĐƯỢC ĐƯA VÀO DANH MỤC

Theo quyết định, danh mục được phê duyệt gồm các hồ, ao, đầm, phá có vai trò quan trọng trong việc điều hòa nguồn nước, cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, tiêu thoát nước, duy trì hệ sinh thái, bảo tồn cảnh quan và hỗ trợ phát triển đô thị bền vững.

Danh mục được chia theo ba khu vực gồm TP.Hồ Chí Minh cũ, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Tại khu vực TP.Hồ Chí Minh cũ, có hai thủy vực được đưa vào danh mục gồm ao cá Hương Tràm thuộc phường Tân Thuận với diện tích mặt nước khoảng 45.000 m2, phục vụ du lịch và giải trí; ao Song Tân tại phường Tân Hưng có diện tích hơn 94.000 m2, phục vụ chỉnh trang đô thị.

Tại khu vực Bình Dương cũ, danh mục gồm 17 hồ, ao với nhiều công trình thủy lợi và hồ điều tiết quan trọng. Trong đó, Hồ Đá Bàn tại xã Bắc Tân Uyên có diện tích mặt nước khoảng 1,36 triệu m2 và dung tích gần 5,9 triệu m3, có chức năng tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hồ Cần Nôm tại xã Thanh An có dung tích gần 7,5 triệu m3, phục vụ điều tiết và cấp nước tưới.

Ngoài các hồ thủy lợi, danh mục còn bao gồm nhiều hồ điều hòa và hồ cảnh quan trong khu vực đô thị như hồ cảnh quan công viên thành phố mới tại phường Bình Dương với diện tích hơn 157.000 m2; hồ Tân Vĩnh Hiệp tại phường Bình Dương và phường Tân Khánh có diện tích hơn 125.000 m2, tiếp nhận nước mưa, nước thải đã qua xử lý và hỗ trợ tiêu thoát nước cho khu vực đô thị.

Một số hồ khác được đưa vào danh mục gồm hồ công viên Thủ Dầu Một, hồ công viên khu dân cư Hiệp Thành 3, hồ nước mỏ đá Bình An, hồ Cua Pari cùng các ao, hồ do chính quyền địa phương quản lý phục vụ trữ nước, nuôi trồng thủy sản và duy trì mạch nước ngầm.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có số lượng lớn nhất với 48 hồ, ao, đầm được đưa vào danh mục. Nhiều hồ chứa nước trong số đó có quy mô lớn như hồ Sông Ray với diện tích mặt nước hơn 19,2 triệu m2 và dung tích khoảng 215,36 triệu m3; hồ Đá Đen diện tích khoảng 6,61 triệu m2 và dung tích 33,4 triệu m3; hồ Đá Bàng diện tích khoảng 2,14 triệu m2 và dung tích 11,35 triệu m3.

Nhiều hồ khác cũng có vai trò cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt như hồ Kim Long, hồ Núi Nhan, hồ Tầm Bó, hồ Suối Giàu, hồ Châu Pha, hồ Sông Hỏa, hồ Suối Các, hồ Xuyên Mộc và hồ Sông Kinh.

Danh mục còn bao gồm các hồ điều hòa, hồ cảnh quan, đầm sinh thái và khu vực mặt nước phục vụ nuôi trồng thủy sản như hồ Thủ Lựu, Đầm Sen, hồ Linh, hồ Á Châu, hồ Bàu Trũng, hồ Võ Thị Sáu, hồ Rạch Bà, hồ Bàu Sen, hồ Mang Cá, Đùng Đồi Nhái.

Tại đặc khu Côn Đảo, 6 hồ chứa nước được đưa vào danh mục gồm hồ An Hải, hồ Quang Trung I, hồ Quang Trung II, hồ Đất Dốc, hồ Lò Vôi và hồ Suối Ớt. Đây đều là các công trình có chức năng cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn.

CÔNG BỐ RỘNG RÃI VÀ RÀ SOÁT ĐỊNH KỲ 5 NĂM MỘT LẦN

Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổ chức công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn thành phố; đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và cập nhật vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia.

Sở này cũng được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung danh mục định kỳ 5 năm một lần hoặc khi cần thiết theo quy định.

Các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện việc lập, điều chỉnh, bổ sung danh mục cũng như quản lý, bảo vệ các hồ, ao, đầm, phá thuộc phạm vi quản lý.

UBND các xã, phường, đặc khu được giao tổ chức thông báo, phổ biến nội dung quyết định đến các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý các hồ, ao, đầm, phá thuộc danh mục; đồng thời thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Chính quyền địa phương cũng có trách nhiệm tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, không xả chất thải chưa qua xử lý vào các hồ, ao, đầm, phá; không tự ý san lấp hoặc cải tạo các thủy vực thuộc danh mục được bảo vệ.

UBND Thành phố yêu cầu các địa phương phải theo dõi, quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng san lấp trái phép. Khi phát hiện vi phạm phải kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hồ, ao, đầm, phá, quyết định yêu cầu xây dựng kế hoạch quản lý và bảo vệ, sử dụng đúng mục đích, không tự ý san lấp hoặc cải tạo; kiểm soát các hành vi lấn chiếm mặt nước, xây dựng công trình trái phép và xả thải gây ô nhiễm.

Các hồ, ao, đầm, phá thuộc danh mục cũng được ưu tiên xem xét đầu tư xây dựng kè bảo vệ tại các khu vực có nguy cơ bị san lấp hoặc sạt lở, đồng thời thực hiện nạo vét và lưu thông dòng chảy định kỳ.

Quyết định quy định cộng đồng dân cư không được san lấp hoặc lấn chiếm trái phép các hồ, ao, đầm, phá để phục vụ mục đích cá nhân. Các hành vi vi phạm quy định về quản lý, khai thác và sử dụng các thủy vực thuộc danh mục sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

58 hồ, ao, đầm được đưa vào danh mục bảo vệ

Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh được phê duyệt gồm 58 thủy vực, phân bố tại khu vực TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Trong đó, khu vực TP.Hồ Chí Minh cũ có 2 thủy vực là Ao cá Hương Tràm và Ao Song Tân; khu vực Bình Dương cũ có 17 hồ, ao; còn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 48 hồ, ao, đầm, phá, bao gồm 6 hồ chứa nước tại đặc khu Côn Đảo.

Danh mục cũng bao gồm nhiều hồ chứa nước quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng trong cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và điều tiết nguồn nước như hồ Sông Ray với dung tích khoảng 215,36 triệu m3, hồ Đá Đen 33,4 triệu m3, hồ Đá Bàng 11,35 triệu m3, hồ cần Nôm gần 7,5 triệu m3 và hồ Đá Bàn gần 5,9 triệu m3.

Theo quy định, các hồ, ao, đầm, phá thuộc danh mục phải được quản lý, bảo vệ chặt chẽ; không được tự ý san lấp, lấn chiếm hoặc cải tạo trái phép. Danh mục sẽ được rà soát, cập nhật định kỳ 5 năm một lần hoặc khi cần thiết.

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Từ khóa:

Bà Rịa - Vũng Tàu Bình Dương hồ ao đầm không được san lấp quản lý tài nguyên nước Quyết định 3399/QĐ-UBND TP.Hồ Chí Minh

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