TP.Hồ Chí Minh công bố danh sách ao, hồ, đầm không được san lấp khi xây dựng hạ tầng trên địa bàn

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày
08/6/2026 phê duyệt danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn
thành phố.
Quyết định được ban hành trên cơ sở Luật Tài nguyên nước năm
2023, các nghị định hướng dẫn thi hành cùng đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi
trường TP.Hồ Chí Minh.
NHIỀU HỒ CHỨA NƯỚC
QUY MÔ LỚN ĐƯỢC ĐƯA VÀO DANH MỤC
Theo quyết định, danh mục được phê duyệt gồm các hồ, ao, đầm,
phá có vai trò quan trọng trong việc điều hòa nguồn nước, cấp nước phục vụ sản
xuất và sinh hoạt, tiêu thoát nước, duy trì hệ sinh thái, bảo tồn cảnh quan và
hỗ trợ phát triển đô thị bền vững.
Danh mục được chia theo ba khu vực gồm TP.Hồ Chí Minh cũ,
Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.
Tại khu vực TP.Hồ Chí Minh cũ, có hai thủy vực được đưa vào
danh mục gồm ao cá Hương Tràm thuộc phường Tân Thuận với diện tích mặt nước khoảng
45.000 m2, phục vụ du lịch và giải trí; ao Song Tân tại phường Tân
Hưng có diện tích hơn 94.000 m2, phục vụ chỉnh trang đô thị.
Tại khu vực Bình Dương cũ, danh mục gồm 17 hồ, ao với nhiều
công trình thủy lợi và hồ điều tiết quan trọng. Trong đó, Hồ Đá Bàn tại xã Bắc
Tân Uyên có diện tích mặt nước khoảng 1,36 triệu m2 và dung tích gần
5,9 triệu m3, có chức năng tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hồ
Cần Nôm tại xã Thanh An có dung tích gần 7,5 triệu m3, phục vụ điều
tiết và cấp nước tưới.
Ngoài các hồ thủy lợi, danh mục còn bao gồm nhiều hồ điều
hòa và hồ cảnh quan trong khu vực đô thị như hồ cảnh quan công viên thành phố mới
tại phường Bình Dương với diện tích hơn 157.000 m2; hồ Tân Vĩnh Hiệp
tại phường Bình Dương và phường Tân Khánh có diện tích hơn 125.000 m2,
tiếp nhận nước mưa, nước thải đã qua xử lý và hỗ trợ tiêu thoát nước cho khu vực
đô thị.
Một số hồ khác được đưa vào danh mục gồm hồ công viên Thủ Dầu
Một, hồ công viên khu dân cư Hiệp Thành 3, hồ nước mỏ đá Bình An, hồ Cua Pari
cùng các ao, hồ do chính quyền địa phương quản lý phục vụ trữ nước, nuôi trồng
thủy sản và duy trì mạch nước ngầm.
Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có số lượng lớn nhất với 48 hồ,
ao, đầm được đưa vào danh mục. Nhiều hồ chứa nước trong số đó có quy mô lớn như
hồ Sông Ray với diện tích mặt nước hơn 19,2 triệu m2 và dung tích
khoảng 215,36 triệu m3; hồ Đá Đen diện tích khoảng 6,61 triệu m2
và dung tích 33,4 triệu m3; hồ Đá Bàng diện tích khoảng 2,14 triệu m2
và dung tích 11,35 triệu m3.
Nhiều hồ khác cũng có vai trò cấp nước phục vụ sản xuất nông
nghiệp và sinh hoạt như hồ Kim Long, hồ Núi Nhan, hồ Tầm Bó, hồ Suối Giàu, hồ
Châu Pha, hồ Sông Hỏa, hồ Suối Các, hồ Xuyên Mộc và hồ Sông Kinh.
Danh mục còn bao gồm các hồ điều hòa, hồ cảnh quan, đầm sinh
thái và khu vực mặt nước phục vụ nuôi trồng thủy sản như hồ Thủ Lựu, Đầm Sen, hồ
Linh, hồ Á Châu, hồ Bàu Trũng, hồ Võ Thị Sáu, hồ Rạch Bà, hồ Bàu Sen, hồ Mang
Cá, Đùng Đồi Nhái.
Tại đặc khu Côn Đảo, 6 hồ chứa nước được đưa vào danh mục gồm
hồ An Hải, hồ Quang Trung I, hồ Quang Trung II, hồ Đất Dốc, hồ Lò Vôi và hồ Suối
Ớt. Đây đều là các công trình có chức năng cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh
hoạt trên địa bàn.
CÔNG BỐ RỘNG RÃI VÀ
RÀ SOÁT ĐỊNH KỲ 5 NĂM MỘT LẦN
Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm
tổ chức công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn thành
phố; đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và cập nhật vào hệ thống
thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia.
Sở này cũng được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan và UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung danh
mục định kỳ 5 năm một lần hoặc khi cần thiết theo quy định.
Các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp
thực hiện việc lập, điều chỉnh, bổ sung danh mục cũng như quản lý, bảo vệ các hồ,
ao, đầm, phá thuộc phạm vi quản lý.
UBND các xã, phường, đặc khu được giao tổ chức thông báo, phổ
biến nội dung quyết định đến các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý các hồ, ao,
đầm, phá thuộc danh mục; đồng thời thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở cơ
quan, đơn vị.
Chính quyền địa phương cũng có trách nhiệm tuyên truyền nâng
cao nhận thức cộng đồng, không xả chất thải chưa qua xử lý vào các hồ, ao, đầm,
phá; không tự ý san lấp hoặc cải tạo các thủy vực thuộc danh mục được bảo vệ.
UBND Thành phố yêu cầu các địa phương phải theo dõi, quản lý
chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng san lấp trái phép. Khi phát hiện vi phạm
phải kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với các tổ chức, cá nhân
trực tiếp quản lý hồ, ao, đầm, phá, quyết định yêu cầu xây dựng kế hoạch quản
lý và bảo vệ, sử dụng đúng mục đích, không tự ý san lấp hoặc cải tạo; kiểm soát
các hành vi lấn chiếm mặt nước, xây dựng công trình trái phép và xả thải gây ô
nhiễm.
Các hồ, ao, đầm, phá thuộc danh mục cũng được ưu tiên xem
xét đầu tư xây dựng kè bảo vệ tại các khu vực có nguy cơ bị san lấp hoặc sạt lở,
đồng thời thực hiện nạo vét và lưu thông dòng chảy định kỳ.
Quyết định quy định cộng đồng dân cư không được san lấp hoặc
lấn chiếm trái phép các hồ, ao, đầm, phá để phục vụ mục đích cá nhân. Các hành
vi vi phạm quy định về quản lý, khai thác và sử dụng các thủy vực thuộc danh mục
sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
58 hồ, ao, đầm được đưa vào danh mục bảo vệ
Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn TP.Hồ Chí
Minh được phê duyệt gồm 58 thủy vực, phân bố tại khu vực TP.Hồ Chí Minh, Bình
Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.
Trong đó, khu vực TP.Hồ Chí Minh cũ có 2 thủy
vực là Ao cá Hương Tràm và Ao Song Tân; khu vực Bình Dương cũ có 17 hồ, ao; còn
khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 48 hồ, ao, đầm, phá, bao gồm 6 hồ chứa nước tại
đặc khu Côn Đảo.
Danh mục cũng bao gồm nhiều hồ chứa nước quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng
trong cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và điều tiết nguồn nước như hồ
Sông Ray với dung tích khoảng 215,36 triệu m3, hồ Đá Đen 33,4 triệu
m3, hồ Đá Bàng 11,35 triệu m3, hồ cần Nôm gần 7,5 triệu m3
và hồ Đá Bàn gần 5,9 triệu m3.
Theo quy định, các hồ, ao, đầm, phá thuộc danh mục phải được quản lý, bảo
vệ chặt chẽ; không được tự ý san lấp, lấn chiếm hoặc cải tạo trái phép. Danh mục
sẽ được rà soát, cập nhật định kỳ 5 năm một lần hoặc khi cần thiết.