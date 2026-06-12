C32 đề nghị rà soát giao dịch cổ phiếu sau 9 phiên tăng trần

C32 cho rằng diễn biến giao dịch cổ phiếu C32 trong thời gian qua có nhiều dấu hiệu bất thường cần được cơ quan quản lý thị trường chứng khoán quan tâm kiểm tra, rà soát, trong đó không loại trừ khả năng có hoạt động gom mua cổ phiếu mang tính tổ chức nhằm mục tiêu thâu tóm, gia tăng ảnh hưởng hoặc chi phối quyền kiểm soát Công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 (mã C32-HOSE) thông báo giải trình giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp và đề nghị kiểm tra bất thường.

Cụ thể: C32 cho biết từ cuối tháng 5/2026, cổ phiếu C32 đã ghi nhận 04 phiên giao dịch tăng trần liên tiếp trong khi công ty không có bất kỳ thông tin trọng yếu, sự kiện kinh doanh đột biến hoặc thay đổi đáng kể nào được công bố trong giai đoạn này.

Ban lãnh đạo cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và công tác quản trị điều hành của công ty vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

Tiếp đó, từ ngày 02/6/2026 đến ngày 08/6/2026, cổ phiếu C32 tiếp tục tăng trần thêm 05 phiên giao dịch liên tiếp, nâng tổng số phiên tăng trần lên 09 phiên trong thời gian ngắn là diễn biến bất thường chưa từng xảy ra trong lịch sử giao dịch của cổ phiếu C32.

C32 cho biết qua theo dõi và tổng hợp thông tin, công ty nhận thấy diễn biến giao dịch cổ phiếu C32 trong thời gian qua có nhiều dấu hiệu bất thường cần được cơ quan quản lý thị trường chứng khoán quan tâm kiểm tra, rà soát, trong đó không loại trừ khả năng có hoạt động gom mua cổ phiếu mang tính tổ chức nhằm mục tiêu thâu tóm, gia tăng ảnh hưởng hoặc chi phối quyền kiểm soát Công ty.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu C32 tăng mạnh đột biến so với mức giao dịch bình thường trước đây; giá và thanh khoản tăng mạnh trong thời gian ngắn nhưng không có thông tin trọng yếu tương ứng được công bố; diễn biến giao dịch có dấu hiệu vượt ngoài biến động cung cầu thông thường của thị trường.

Đồng thời, diễn biến tăng giá liên tục, áp lực mua kéo dài qua nhiều phiên giao dịch liên tiếp là dấu hiệu cần được cơ quan quản lý xem xét, rà soát nhằm xác định có hay không hành vi tạo cung cầu bất thường hoặc các giao dịch không phù hợp quy định tại Điều 12 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

C32 cũng cho biết không loại trừ khả năng có nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư phối hợp giao dịch, gom mua cổ phiếu C32 với mục tiêu thâu tóm, gia tăng tỷ lệ sở hữu hoặc chi phối quyền kiểm soát công ty nhưng chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến chào mua công khai, công bố thông tin và sở hữu cổ phần theo quy định pháp luật chứng khoán.

Cũng theo C32 trường hợp các dấu hiệu nêu trên được cơ quan quản lý xác định có vi phạm thì có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông hiện hữu, đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ lẻ; đồng thời ảnh hưởng đến tính minh bạch, công bằng và ổn định của thị trường chứng khoán.

Công ty khẳng định trong toàn bộ giai đoạn từ tháng 5/2026 đến ngày 08/6/2026, công ty không có bất kỳ thông tin nội bộ hoặc sự kiện trọng yếu chưa công bố nào có khả năng tác động trực tiếp đến diễn biến tăng giá mạnh của cổ phiếu C32 ngoài các thông tin đã được công bố theo đúng quy định pháp luật.

Trong bản công bố thông tin, C32 tiếp tục khẳng định: công ty không thực hiện, không chỉ đạo và không có bất kỳ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp nào liên quan đến các giao dịch bất thường nêu trên; Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch đã được thông qua; công ty không có thông tin nội bộ hoặc thông tin trọng yếu chưa công bố có khả năng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu C32; mọi quyết định giao dịch cổ phiếu C32 đều do nhà đầu tư tự thực hiện và nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty.

C32 cho biết để đảm bảo tính công khai, minh bạch và ổn định của thị trường chứng khoán, Công ty kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ giao dịch cổ phiếu C32 trong giai đoạn từ tháng 5/2026 đến ngày 08/6/2026 và các giai đoạn có biến động bất thường trước đó theo dữ liệu giao dịch mà cơ quan quản lý hiện đang theo dõi, quản lý;

Ngoài việc truy xuất, phân tích dữ liệu giao dịch theo từng phiên nhằm xác định các tài khoản có liên quan, xem xét dấu hiệu phối hợp giao dịch, tạo cung cầu bất thường hoặc các giao dịch có dấu hiệu không phù hợp quy định pháp luật theo Điều 12 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

C32 cho biết trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm, đề nghị cơ quan quản lý áp dụng các biện pháp quản lý, giám sát hoặc xử lý phù hợp theo thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và đảm bảo tính minh bạch của thị trường chứng khoán;

Đồng thời, xem xét công bố kết quả kiểm tra, xử lý theo quy định nhằm đảm bảo minh bạch thông tin, củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường.

Bên cạnh đó, công ty cam kết tiếp tục phối hợp và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu Công ty có). Việc kịp thời kiểm tra, giám sát và xử lý các dấu hiệu giao dịch bất thường (nếu có) là cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Kết thúc quý 1/2026, C32 báo lãi sau thuế hợp nhất đạt hơn 10 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ 1,53 tỷ đồng là do biến động tăng lợi nhuận báo cáo riêng của công ty mẹ và biến động tăng lợi nhuận từ công ty liên kết, nguyên nhân chủ yếu là do mặc dù doanh thu quý 1/2026 tăng 24,3 tỷ đồng tương ứng 26,6% so với quý 1/2025 nhưng tăng ở các lĩnh vực có tỷ lệ lãi gộp thấp, trong khi biến động giá đầu vào tăng, làm chi phí giá vốn tăng 23,1 tỷ tương ứng 27% làm lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 2,2 tỷ đồng. Cụ thể, quý 1/2026 doanh thu kinh doanh vật liệu xây dựng tăng 32 tỷ đồng đây là hoạt động có tỉ lệ lãi gộp thấp, doanh thu hoạt động xây dựng giảm 5,3 tỷ đồng, tương ứng 5%. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh so với cùng kỳ 417%, do trong quý 1/2025 công ty có nhận khoản cổ tức 3,8 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức Long An và lãi từ công ty liên doanh, liên kết tăng 8,25 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ tăng 104,3%) chủ yếu đến từ khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Miền Đông.