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CII tiếp tục nâng sở hữu tại PC1 lên hơn 6%

Hà Anh

12/06/2026, 08:39

TNHH Thương mại Đầu tư CII - công ty con của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã CII-HOSE) vừa mua thêm 500.000 cổ phiếu PC1 trong phiên 4/6, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 1,67% lên 1,79% vốn điều lệ.

Sơ đồ giá cổ phiếu PC1 trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu PC1 trên TradingView.

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã PC1-HOSE)

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII - công ty con của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã CII-HOSE) vừa mua thêm 500.000 cổ phiếu PC1 trong phiên 4/6, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 1,67% lên 1,79% vốn điều lệ.

Sau giao dịch, nhóm cổ đông liên quan đến CII hiện nắm giữ khoảng 24,7 triệu cổ phiếu PC1, tương đương hơn 6% vốn điều lệ tại Tập đoàn PC1.

Trước đó, Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII đã mua 3.888.700 cổ phiếu PC1 trong ngày 2/6, nâng số lượng cổ phiếu lên 6.388.700 cổ phiếu, chiếm 1,55%.

Sau giao dịch, tổ chức này đã tăng số lượng nắm giữ từ 17,35 triệu cổ phiếu PC1 lên hơn 23,7 triệu cổ phiếu, chiếm 5,77% và chính thức trở thành cổ đông lớn tại PC1.﻿

Liên quan đến khoản đầu tư này, CII cho biết quyết định đầu tư vào PC1 dựa trên cơ sở PC1 đang sở hữu danh mục các dự án năng lượng hiện hữu (bao gồm các dự án năng lượng mặt trời được hưởng theo giá FIT) và các dự án sẽ đưa vào vận hành trong tương lai gần.

CII cho biết đây là mảng hạ tầng thiết yếu, phù hợp với xu hướng phát triển năng lượng và nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng của nền kinh tế. Đồng thời, đây cũng là mảng hạ tầng mà CII đang thiếu và mong muốn đầu tư trong các năm qua.

Đáng chú ý là CII khẳng định khoản đầu tư vào PCI chỉ đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính và CII không có chủ trương tham gia vào các hoạt động của PCI bao gồm nhưng không hạn chế: đề cử/ứng cử nhân sự tham gia HĐQT hoặc Ban kiểm soát của PC1.

Được biết PC1 đã thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 từ ngày 5/6 sang ngày 25/6.

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