Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: 20/4 phải xong phương án cắt giảm thủ tục

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp Thường trực Chính phủ, yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, trình phương án trước ngày 20/4 theo Kết luận 18-KL/TW.

Chiều 13/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về giải pháp, cách thức thực hiện cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính theo Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương.

Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ.

Theo các báo cáo và ý kiến tại cuộc họp, hiện còn 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 4.603 điều kiện kinh doanh. Nếu các quy định, điều kiện không phù hợp, không cần thiết dễ gây tăng chi phí tuân thủ, rào cản, thậm chí gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP

Tại Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã yêu cầu các bộ, cơ quan phải tiếp tục rà soát, cắt giảm tiếp 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện nay (tương ứng cắt giảm khoảng 60 ngành nghề), đồng thời cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Cùng với đó, cắt giảm 50% thời gian thực hiện, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu “bắt tay ngay vào việc”, nhất là các nhiệm vụ theo Kết luận 18, với yêu cầu rất cao và có nhiều nội dung thuộc thẩm quyền Chính phủ, bộ, ngành có thể thực hiện ngay.

Thủ tướng yêu cầu không chờ hết quý II, chậm nhất đến ngày 20/4, các bộ, ngành phải đề xuất phương án cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp tổng hợp, rà soát, trình Chính phủ thông qua trong tháng 4.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng sẽ phân công các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực làm việc trực tiếp với từng bộ, ngành. Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm rất lớn của các bộ, ngành, yêu cầu bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp vào cuộc.

Thủ tướng lưu ý, cắt giảm không chỉ ở số lượng mà quan trọng hơn là bản chất, nội hàm của điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với cải cách thủ tục, Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp gắn với nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, thực hiện nghiêm yêu cầu cấp bộ chỉ xử lý tối đa 30% thủ tục hành chính; đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tái cấu trúc quy trình theo hướng người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần, dữ liệu đã có phải được khai thác, sử dụng hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp Văn phòng Chính phủ thực hiện nghiêm vai trò “gác cửa”, kiểm soát thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; các bộ trưởng chịu trách nhiệm nếu để lọt thủ tục, điều kiện không đáp ứng yêu cầu, đồng thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến doanh nghiệp, hiệp hội trong quá trình thực hiện.