Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: 20/4 phải xong phương án cắt giảm thủ tục
Hà Lê
13/04/2026, 21:34
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp Thường trực Chính phủ, yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, trình phương án trước ngày 20/4 theo Kết luận 18-KL/TW.
Chiều 13/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về giải pháp, cách thức thực hiện cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính theo Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương.
Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ.
Theo các báo cáo và ý kiến tại cuộc họp, hiện còn 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 4.603 điều kiện kinh doanh. Nếu các quy định, điều kiện không phù hợp, không cần thiết dễ gây tăng chi phí tuân thủ, rào cản, thậm chí gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Tại Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã yêu cầu các bộ, cơ quan phải tiếp tục rà soát, cắt giảm tiếp 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện nay (tương ứng cắt giảm khoảng 60 ngành nghề), đồng thời cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết.
Cùng với đó, cắt giảm 50% thời gian thực hiện, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.
Kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu “bắt tay ngay vào việc”, nhất là các nhiệm vụ theo Kết luận 18, với yêu cầu rất cao và có nhiều nội dung thuộc thẩm quyền Chính phủ, bộ, ngành có thể thực hiện ngay.
Thủ tướng yêu cầu không chờ hết quý II, chậm nhất đến ngày 20/4, các bộ, ngành phải đề xuất phương án cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp tổng hợp, rà soát, trình Chính phủ thông qua trong tháng 4.
Trên cơ sở đó, Thủ tướng sẽ phân công các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực làm việc trực tiếp với từng bộ, ngành. Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm rất lớn của các bộ, ngành, yêu cầu bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp vào cuộc.
Thủ tướng lưu ý, cắt giảm không chỉ ở số lượng mà quan trọng hơn là bản chất, nội hàm của điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.
Cùng với cải cách thủ tục, Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp gắn với nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, thực hiện nghiêm yêu cầu cấp bộ chỉ xử lý tối đa 30% thủ tục hành chính; đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tái cấu trúc quy trình theo hướng người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần, dữ liệu đã có phải được khai thác, sử dụng hiệu quả.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp Văn phòng Chính phủ thực hiện nghiêm vai trò “gác cửa”, kiểm soát thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; các bộ trưởng chịu trách nhiệm nếu để lọt thủ tục, điều kiện không đáp ứng yêu cầu, đồng thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến doanh nghiệp, hiệp hội trong quá trình thực hiện.
Thể chế phải đi trước, mở đường cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
15:52, 13/04/2026
[Bài 1] Khát vọng tăng trưởng GDP "hai con số" và vị thế mới của Việt Nam
15:40, 09/04/2026
[Bài 2] Các giải pháp then chốt thực hiện tăng trưởng GDP “hai con số”
Chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam – Slovakia lên Đối tác chiến lược
Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Slovakia Robert Fico từ ngày 12–14/4/2026, hai nước đã nhất trí thông qua “Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Slovakia”; chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam – Slovakia lên Đối tác chiến lược, trên nền tảng 75 năm quan hệ hữu nghị truyền thống.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae
Chiều 13/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đã điện đàm với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ
Chiều 13/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về về công tác cán bộ.
Việt Nam – Slovakia thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở rộng đầu tư song phương
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico cùng dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Slovakia, thúc đẩy hiện thực hóa quan hệ Đối tác chiến lược vừa được nâng cấp.
Thể chế phải đi trước, mở đường cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Đợt 1 kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI với 6,5 ngày làm việc đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đồng thời, Kỳ họp đã xác lập một trục hành động rõ ràng cho cả nhiệm kỳ: thể chế phải đi trước, mở đường cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
