Những đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn siêu dài đầy may rủi của Nhật Bản

Động thái này được nhận định sẽ giúp giải tỏa bớt áp lực tăng đối với lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật trước thềm một cuộc đấu giá vào tuần tới - sự kiện có thể mở ra những biến động mới trên thị trường nợ ở nước này và trên toàn cầu.

Theo hãng tin Bloomberg, kế hoạch cắt giảm lượng phát hành trái phiếu kỳ siêu dài được Bộ Tài chính Nhật Bản công bố sau khi Mỹ bất ngờ tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào cuối tuần vừa rồi. Cuộc tấn công của Mỹ khiến căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông leo thang lên một nấc mới, đẩy giá dầu và rủi ro lạm phát lên cao hơn, từ đó đặt ra khả năng lợi suất của trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn siêu dài tăng mạnh, cho dù phản ứng tức thì của thị trường trong phiên ngày thứ Hai có thể là lợi suất giảm vì nhà đầu tư mua trái phiếu chính phủ để tìm kiếm một “hầm trú ẩn”.

Theo kế hoạch được công bố vào cuối ngày thứ Sáu trong một cuộc gặp giữa giới chức Nhật với các nhà giao dịch sơ cấp (primary dealers), tổng lượng phát hành trái phiếu chính phủ Nhật các kỳ hạn 20, 30 và 40 năm sẽ giảm 3,2 nghìn tỷ yên, tương đương giảm 22 tỷ USD trong thời gian từ nay đến tháng 3/2026. Theo đánh giá ban đầu của các chiến lược gia, việc giảm lượng phát hành như vậy giữ vai trò là một nhân tố ổn định cho giao dịch trái phiếu chính phủ Nhật trong ngắn hạn.

“Bộ Tài chính Nhật công bố kế hoạch điều chỉnh sớm hơn so với dự kiến để ngăn ngừa rủi ro thất bại đối với cuộc đấu giá trái phiếu kỳ hạn 20 năm dự kiến diễn ra vào ngày 24/6, cũng như biến động thị trường như đã xảy ra vào tháng 5. Với sự thay đổi này, các cuộc đấu giá trái phiếu kỳ hạn siêu dài sẽ lấy lại được sự ổn định”, trưởng chiến lược Shoki Omori của công ty Mizuho Securities nhận định.

Kế hoạch mới nhất cho thấy lượng cắt giảm phát hành đối với trái phiếu kỳ hạn 20 năm nhiều gấp đôi so với mức dự kiến ban đầu đưa ra trong một dự thảo trước đó. Một cuộc đấu giá trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 20 năm ế ẩm vào tháng trước đã khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật các kỳ hạn siêu dài tăng mạnh, kéo theo một đợt xả hàng mạnh trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu.

Tuy nhiên, việc giảm lượng phát hành không thể giải quyết được những thách thức dài hạn đối với trái phiếu chính phủ Nhật - quốc gia đang đương đầu với giá tiêu dùng tăng nhanh nhất trong nhiều năm và một cuộc bầu cử vào mùa hè này, sự kiện có thể khuyến khích Chính phủ Nhật chi tiêu nhiều hơn. Ngoài ra, giới phân tích chỉ ra rằng những thay đổi trong kế hoạch phát hành trái phiếu của Nhật chẳng qua là một sự dịch chuyển rủi ro thay vì giải quyết vấn đề, bởi song song với giảm phát hành trái phiếu kỳ hạn siêu dài, Tokyo lại tăng phát hành các trái phiếu kỳ hạn ngắn hơn.

Theo kế hoạch được công bố, lượng phát hành trái phiếu chính phủ Nhật các kỳ hạn 2 năm, 1 năm và 6 tháng sẽ tăng thêm 2,7 nghìn tỷ yên trong thời gian từ nay tới tháng 3/2026. Tổng cộng, lượng phát hành trái phiếu của Chính phủ Nhật Bản trong khoảng thời gian trên chỉ giảm 500 tỷ yên, còn 171,8 nghìn tỷ yên.

“Liệu tình trạng thanh khoản giảm và biến động tăng ở các trái phiếu kỳ hạn siêu dài có được cải thiện hay không sẽ tùy thuộc vào việc liệu các cuộc đấu giá trái phiếu kỳ hạn 20 năm và 30 năm sắp tới có đắt hàng hay không”, chiến lược gia trưởng Mari Iwashita của công ty Nomura Securities nhận xét. Dù vậy, bà nói rằng việc giảm lượng phát hành trái phiếu kỳ hạn 20 năm là một “yếu tố tích cực đối với thị trường”.

Cuộc phát hành trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 30 năm sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 3/7.

Chiến lược gia cấp cao Katsutoshi Inadome của công ty Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co. nói rằng ông cảm thấy khó hiểu khi Chính phủ Nhật giảm lượng phát hành trái phiếu kỳ hạn 20 năm nhiều hơn so với kỳ hạn 30 năm, vì kỳ hạn 30 năm cũng đang có vấn đề về nhu cầu. Theo kế hoạch, lượng phát hành của kỳ hạn 30 năm chỉ giảm 0,9 nghìn tỷ yên, bằng một nửa so với mức giảm của lượng phát hành kỳ hạn 20 năm. Theo ông Inadome, có khả năng lượng phát hành của kỳ hạn 30 năm sẽ tiếp tục được cắt giảm.

Kế hoạch giảm phát hành trái phiếu mới được công bố là động thái thứ hai của các nhà hoạch định chính sách ở Tokyo trong tuần vừa rồi nhằm ứng phó với những thách thức đang nổi lên trên thị trường trái phiếu chính phủ nước này. Vào đầu tuần, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cho biết sẽ tiếp tục cắt giảm lượng mua vào trái phiếu trong năm tới, nhưng tốc độ giảm sẽ chậm lại nhằm đảm bảo sự ổn định cho thị trường.