Phát hiện 1.662 giao dịch vi phạm quy định phòng chống rửa tiền tại một doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 vừa ban hành Kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải và Chinh nhánh Công ty PNJ Tiền Giang…

Theo các kết luận thanh tra, cả 3 doanh nghiệp trên cơ bản chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng theo giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không có hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu hay gian lận thương mại.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan thanh tra phát hiện nhiều sai phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền của Công ty Ngọc Thẩm và Công ty Ngọc Hải.

Cụ thể, hai doanh nghiệp trên ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền không đầy đủ, không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, không xây dựng hệ thống quản lý rủi ro đối với khách hàng nước ngoài hoặc có ảnh hưởng chính trị, không báo cáo giao dịch có giá trị lớn và không đánh giá rủi ro về rửa tiền. Ngoài ra, công ty chưa lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc nhận biết và phân tích khách hàng.

Nguyên nhân được xác định là do các công ty chưa nắm rõ quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 đánh giá các vi phạm của Công ty Ngọc Hải chưa đến mức nghiêm trọng, chưa gây hậu quả, nhưng doanh nghiệp phải nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 42/QĐ-XPHC đối với Công ty Ngọc Hải về các hành vi vi phạm quy định phòng chống rửa tiền, với tổng số tiền phạt 975 triệu đồng.

Riêng tại Công ty Ngọc Thẩm, Thanh tra phát hiện doanh nghiệp không thu thập hoặc thu thập thiếu thông tin nhận biết khách hàng trong 1.662 giao dịch, không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, không báo cáo giao dịch có giá trị lớn, không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền và chưa lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu về khách hàng. Ngoài ra, một số bảng kê mua bán hàng hóa do công ty lập chưa rõ thông tin người bán, một số giao dịch không khớp với thực tế phát sinh.

Công ty Ngọc Thẩm bị phạt hành chính 1,025 tỷ đồng và đã hoàn thành việc nộp phạt theo quy định pháp luật.

Cơ quan thanh tra cũng đã có văn bản gửi Thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị tiếp tục kiểm tra, rà soát một số nội dung liên quan đến hóa đơn, chứng từ tại Công ty Ngọc Thẩm.

Cơ quan thanh tra đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, đảm bảo hoạt động kinh doanh vàng được an toàn, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.