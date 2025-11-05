Phát hiện 1.662 giao dịch vi phạm quy định phòng chống rửa tiền tại một doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Tùng Thư
05/11/2025, 20:14
Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 vừa ban hành Kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải và Chinh nhánh Công ty PNJ Tiền Giang…
Theo các kết luận thanh tra, cả 3 doanh nghiệp trên cơ bản chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng theo giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không có hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu hay gian lận thương mại.
Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan thanh tra phát hiện nhiều sai phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền của Công ty Ngọc Thẩm và Công ty Ngọc Hải.
Cụ thể, hai doanh nghiệp trên ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền không đầy đủ, không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, không xây dựng hệ thống quản lý rủi ro đối với khách hàng nước ngoài hoặc có ảnh hưởng chính trị, không báo cáo giao dịch có giá trị lớn và không đánh giá rủi ro về rửa tiền. Ngoài ra, công ty chưa lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc nhận biết và phân tích khách hàng.
Nguyên nhân được xác định là do các công ty chưa nắm rõ quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 đánh giá các vi phạm của Công ty Ngọc Hải chưa đến mức nghiêm trọng, chưa gây hậu quả, nhưng doanh nghiệp phải nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục để đảm bảo tuân thủ pháp luật.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 42/QĐ-XPHC đối với Công ty Ngọc Hải về các hành vi vi phạm quy định phòng chống rửa tiền, với tổng số tiền phạt 975 triệu đồng.
Riêng tại Công ty Ngọc Thẩm, Thanh tra phát hiện doanh nghiệp không thu thập hoặc thu thập thiếu thông tin nhận biết khách hàng trong 1.662 giao dịch, không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, không báo cáo giao dịch có giá trị lớn, không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền và chưa lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu về khách hàng. Ngoài ra, một số bảng kê mua bán hàng hóa do công ty lập chưa rõ thông tin người bán, một số giao dịch không khớp với thực tế phát sinh.
Công ty Ngọc Thẩm bị phạt hành chính 1,025 tỷ đồng và đã hoàn thành việc nộp phạt theo quy định pháp luật.
Cơ quan thanh tra cũng đã có văn bản gửi Thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị tiếp tục kiểm tra, rà soát một số nội dung liên quan đến hóa đơn, chứng từ tại Công ty Ngọc Thẩm.
Cơ quan thanh tra đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, đảm bảo hoạt động kinh doanh vàng được an toàn, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.
“Hội nghị Nhà đầu tư 2025” được tổ chức ngày 28/10/2025 tại TP.HCM với chủ đề “Việt Nam 2.0” - giai đoạn phát triển mới được định hình bởi cải cách sâu rộng và tầm nhìn dài hạn của Chính phủ, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.
Phân tích lịch sử các quốc gia có thu nhập cao trong giai đoạn tăng trưởng nhanh nhất của họ cho thấy một quy luật nổi bật: con đường dẫn đến thịnh vượng thường không dựa vào kích thích tiêu dùng trong nước mà nhờ cố tình kìm hãm tỷ trọng của tiêu dùng trong nền kinh tế để tối đa hóa đầu tư và xuất khẩu...
Ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Trọng Thụ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh cũng bổ nhiệm Chánh văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ và cá nhân kinh doanh, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Thông tư mới sẽ thay thế Thông tư số 88/2021/TT-BTC, đồng bộ với các quy định thuế sửa đổi, hướng tới hệ thống kế toán thống nhất, minh bạch và phù hợp thực tiễn quản lý hộ kinh doanh...
Diễn đàn kinh tế thường niên MB Economic Insights 2025 dự kiến quy tụ hơn 400 doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu cùng các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế, hứa hẹn mang đến góc nhìn chiến lược và giải pháp tài chính thực tiễn cho doanh nghiệp.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: