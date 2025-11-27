Phạt tới 1,5 tỷ đồng nếu vi phạm điều kiện chào bán trái phiếu

Nghị định số 306/2025/NĐ-CP đã siết chặt xử phạt đối với các vi phạm trong chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Mức phạt cao nhất lên tới 1,5 tỷ đồng, áp dụng cho những hành vi làm giả giấy tờ hoặc không đáp ứng đủ điều kiện chào bán..

Chính phủ ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 9/1/2026.

Một trong những điểm nổi bật là sửa đổi, bổ sung Điều 8 của Nghị định 156/2020/NĐ-CP, liên quan đến các hành vi vi phạm trong việc chào bán và phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, cũng như trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của các công ty đại chúng, công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Theo đó, Nghị định bổ sung thêm quy định xử phạt các vi phạm về đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và công bố thông tin của tổ chức chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với các mức độ khác nhau, tùy thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi.

Cụ thể, đối với hành vi chậm đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam dưới 3 tháng so với thời hạn theo quy định pháp luật sẽ bị phạt từ 10 triệu - 20 triệu đồng.

Nếu chậm từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, khung hình phạt dao động từ từ 20 triệu - 30 triệu đồng và nếu chậm 12 tháng trở lên thì mức phạt từ 30 triệu - 50 triệu đồng, Nghị định số 306/2025/NĐ-CP nêu rõ.

Đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin thì phạt tiền từ 50 triệu - 70 triệu đồng nếu chậm dưới 10 ngày làm việc. Mức phạt tăng lên 70 triệu đồng - 100 triệu đồng đối với hành vi chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên. Mức phạt cao nhất là từ 100 triệu đồng - 200 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch. (Nghị định số 306/2025/NĐ-CP)

Trong khi đó, đối với hành vi chậm đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán dưới 1 tháng sẽ chịu mức phạt từ 10 triệu - 30 triệu đồng.

Mức phạt tăng lên 30 triệu - 70 triệu đồng nếu chậm từ 1 tháng đến dưới 12 tháng và từ 12 tháng trở lên thì khung hình nằm trong khoảng từ 70 triệu - 100 triệu đồng. Đồng thời, trường hợp công bố thông tin không đầy đủ theo quy định sẽ bị phạt từ 30 triệu - 50 triệu đồng.

Thứ hai, Nghị định số 306/2025/NĐ-CP bổ sung quy định về vi phạm trong việc cung cấp dịch vụ liên quan đến chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Cụ thể, Nghị định quy định phạt tiền từ 70 triệu đồng - 100 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về đại diện người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Mức phạt nặng hơn từ 100 triệu đồng - 150 triệu đồng nếu vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp riênglẻ

Các công ty chứng khoán là thành viên giao dịch nếu không đảm bảo nhà đầu tư thuộc đúng đối tượng mua trái phiếu, không đảm bảo đủ tiền hoặc trái phiếu trước khi thực hiện giao dịch, hoặc không kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các lệnh giao dịch sẽ chịu khung hình phạt từ 150 triệu - 200 triệu đồng

Về phía các tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, nếu các đơn vị không rà soát đầy đủ điều kiện chào bán, tư vấn hoặc hỗ trợ doanh nghiệp phát hành cung cấp thông tin sai sự thật hoặc dễ gây hiểu lầm về trái phiếu tại hồ sơ chào bán, mức phạt dao động từ 200 triệu - 300 triệu đồng.

Thứ ba, Nghị định số 306/2025/NĐ-CP cũng bổ sung thêm quy định liên quan đến các vi phạm trong chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của công ty không phải công ty đại chúng, chào bán trái phiếu không chuyển đổi riêng lẻ, và trái phiếu không kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Theo đó, hành vi thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu khi chưa được phê duyệt, chấp thuận, hoặc thực hiện không đúng phương án đã được phê duyệt sẽ bị phạt từ 50 triệu đến 70 triệu đồng. Hành vi chào bán trái phiếu không đúng thời gian quy định chịu mức phạt năng hơn từ 70 triệu - 100 triệu đồng.

Nếu vi phạm liên quan đến chuyển nhượng trái phiếu trái pháp luật, phân phối trái phiếu không đúng quy định hoặc chứng nhận chuyển nhượng khi pháp luật không cho phép, mức phạt sẽ từ 100 triệu - 150 triệu đồng.

Hành vi sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu không đúng phương án đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua hoặc không đúng nội dung công bố cho nhà đầu tư, hoặc không được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức phạt từ 200 triệu - 300 triệu đồng.

Nếu chào bán trái phiếu khi chưa đáp ứng đủ điều kiện pháp luật hoặc lập, xác nhận hồ sơ chào bán với thông tin không chính xác, không trung thực thì phạt từ 300 triệu - 400 triệu đồng.

Khung hình phạt nặng nhất từ 1 tỷ - 1,5 tỷ đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ hoặc xác nhận trên giấy tờ giả mạo nhằm chứng minh đủ điều kiện chào bán trái phiếu