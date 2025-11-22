Phạt tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 22/11/2025
Mai Nhi
22/11/2025, 10:19
Dự thảo Nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa hóa và thị trường tài sản mã hóa đưa ra khung chế tài toàn diện cho các hành vi sai phạm, với mức phạt tiền tối đa lên tới 200 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài phạt tiền, dự thảo cũng quy định các biện pháp bổ sung nhằm tăng tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư….
Dự thảo Nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa thiết lập một khung chế tài toàn diện, bao trùm nhiều nhóm hành vi vi phạm.
Theo dự thảo, các hành vi vi phạm được phân loại gồm: (i) vi phạm quy định về chào bán và phát hành tài sản mã hóa; (ii) vi phạm trong tổ chức thị trường giao dịch; (iii) vi phạm trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ; (iv) vi phạm quy định về chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài; (v) vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; (vi) cùng các hành vi vi phạm khác liên quan.
Đáng chú ý, đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động chào bán và phát hành tài sản mã hóa, với khung xử phạt trải từ 70 đến 200 triệu đồng, tùy mức độ sai phạm.
Theo đó, trường hợp tổ chức phát hành không tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với tài sản cơ sở, mức phạt áp dụng là 70 triệu đến 100 triệu đồng.
Mức phạt tăng lên 100 triệu đến 150 triệu đồng nếu tổ chức không bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của các thông tin cung cấp cho cơ quan quản lý hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ, dẫn đến khả năng gây hiểu nhầm.
Nếu tổ chức phát hành không thực hiện đúng các nội dung đã cam kết trong Bản cáo bạch, mức xử phạt sẽ nằm trong khoảng 150 triệu đến 180 triệu đồng.
Các hành vi nặng hơn như (i) chào bán hoặc phát hành tài sản mã hóa cho đối tượng không đúng quy định; (ii) phát hành khi chưa đáp ứng điều kiện theo Điều 5 Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, (iii) hoặc không công bố Bản cáo bạch và tài liệu liên quan trên các trang thông tin theo yêu cầu, tổ chức vi phạm có thể bị phạt từ 180 đến 200 triệu đồng.
Ngoài chế tài tiền phạt, dự thảo cũng nêu rõ việc áp dụng các hình thức xử lý bổ sung.
Cụ thể, hoạt động chào bán và phát hành tài sản mã hóa có thể bị đình chỉ từ một đến ba tháng đối với các hành vi liên quan đến việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc không tuân thủ Bản cáo bạch.
Với các vi phạm nghiêm trọng hơn, thời gian đình chỉ có thể kéo dài từ ba đến sáu tháng.
Theo dự thảo, tổ chức vi phạm đồng thời phải khắc phục hậu quả bằng việc cung cấp lại thông tin chính xác, đầy đủ và bảo đảm công bố đúng quy định, nhằm hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, đối với vi phạm liên quan đến hoạt động chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam, nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán để tiến hành giao dịch theo các khoản 1, 2 và 5 của Điều 13 Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, mức phạt nằm trong khung từ 30 triệu - 50 triệu đồng.
Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nộp cho ngân hàng các hồ sơ, tài liệu hoặc dữ liệu không chính xác, không hợp lệ, không đúng tính pháp lý, hoặc kê khai thông tin giao dịch thiếu trung thực và không đầy đủ, mức xử phạt được nâng lên từ 70 đến 100 triệu đồng.
Cũng trong khung phạt 70–100 triệu đồng, ngân hàng được phép mở tài khoản chuyên dùng cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị xử lý nếu không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được nêu tại điểm a, b, c khoản 7 và khoản 9 của Điều 13 Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, liên quan đến quản lý và giám sát hoạt động của tài khoản chuyên dùng này.
Dự thảo cũng nêu rõ nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền, theo đó tổ chức có thể bị phạt tối đa 200 triệu đồng, còn mức phạt tối đa đối với cá nhân là 100 triệu đồng. Các mức xử phạt quy định tại dự thảo được xây dựng hướng tới đối tượng là các tổ chức. Đối với trường hợp cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm, mức phạt sẽ bằng một nửa so với mức áp dụng cho tổ chức.
(Dự thảo Nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa)
08:55, 06/10/2025
Hải Phòng đã bổ sung hơn 737 tỷ đồng vốn đầu tư công cho quỹ đầu tư phát triển và quỹ phát triển đất…
Trong bối cảnh dịch Covid, lạm phát cao và bất ổn do xung đột quân sự tại nhiều khu vực trên thế giới những năm gần đây, vàng giúp nhà đầu tư bảo toàn giá trị tài sản và gia tăng lợi nhuận, với mức sinh lời cao hơn hầu hết các kênh đầu tư lớn khác...
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (21/11), nhưng mức giảm được thu hẹp sau khi một quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nói rằng cơ quan này vẫn có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 12...
Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại miền Trung và Tây Nguyên, Chính phủ đã quyết định chi 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để hỗ trợ khẩn cấp cho bốn tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk…
HDBank chính thức triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng mang tên “Tiết kiệm Tỷ phú” với giải thưởng đặc biệt chưa từng có, lên tới 3 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc, cùng nhiều cơ hội hấp dẫn khác như trúng xe máy SH, Smart Tivi, robot hút bụi, và hàng ngàn quà tặng độc đáo, giá trị.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: