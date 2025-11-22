Phạt tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Dự thảo Nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa hóa và thị trường tài sản mã hóa đưa ra khung chế tài toàn diện cho các hành vi sai phạm, với mức phạt tiền tối đa lên tới 200 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài phạt tiền, dự thảo cũng quy định các biện pháp bổ sung nhằm tăng tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư….

Dự thảo Nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa thiết lập một khung chế tài toàn diện, bao trùm nhiều nhóm hành vi vi phạm.

Theo dự thảo, các hành vi vi phạm được phân loại gồm: (i) vi phạm quy định về chào bán và phát hành tài sản mã hóa; (ii) vi phạm trong tổ chức thị trường giao dịch; (iii) vi phạm trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ; (iv) vi phạm quy định về chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài; (v) vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; (vi) cùng các hành vi vi phạm khác liên quan.

Đáng chú ý, đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động chào bán và phát hành tài sản mã hóa, với khung xử phạt trải từ 70 đến 200 triệu đồng, tùy mức độ sai phạm.

Theo đó, trường hợp tổ chức phát hành không tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với tài sản cơ sở, mức phạt áp dụng là 70 triệu đến 100 triệu đồng.

Mức phạt tăng lên 100 triệu đến 150 triệu đồng nếu tổ chức không bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của các thông tin cung cấp cho cơ quan quản lý hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ, dẫn đến khả năng gây hiểu nhầm.

Nếu tổ chức phát hành không thực hiện đúng các nội dung đã cam kết trong Bản cáo bạch, mức xử phạt sẽ nằm trong khoảng 150 triệu đến 180 triệu đồng.

Các hành vi nặng hơn như (i) chào bán hoặc phát hành tài sản mã hóa cho đối tượng không đúng quy định; (ii) phát hành khi chưa đáp ứng điều kiện theo Điều 5 Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, (iii) hoặc không công bố Bản cáo bạch và tài liệu liên quan trên các trang thông tin theo yêu cầu, tổ chức vi phạm có thể bị phạt từ 180 đến 200 triệu đồng.

Ngoài chế tài tiền phạt, dự thảo cũng nêu rõ việc áp dụng các hình thức xử lý bổ sung.

Cụ thể, hoạt động chào bán và phát hành tài sản mã hóa có thể bị đình chỉ từ một đến ba tháng đối với các hành vi liên quan đến việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc không tuân thủ Bản cáo bạch.

Với các vi phạm nghiêm trọng hơn, thời gian đình chỉ có thể kéo dài từ ba đến sáu tháng.

Theo dự thảo, tổ chức vi phạm đồng thời phải khắc phục hậu quả bằng việc cung cấp lại thông tin chính xác, đầy đủ và bảo đảm công bố đúng quy định, nhằm hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, đối với vi phạm liên quan đến hoạt động chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam, nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán để tiến hành giao dịch theo các khoản 1, 2 và 5 của Điều 13 Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, mức phạt nằm trong khung từ 30 triệu - 50 triệu đồng.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nộp cho ngân hàng các hồ sơ, tài liệu hoặc dữ liệu không chính xác, không hợp lệ, không đúng tính pháp lý, hoặc kê khai thông tin giao dịch thiếu trung thực và không đầy đủ, mức xử phạt được nâng lên từ 70 đến 100 triệu đồng.

Cũng trong khung phạt 70–100 triệu đồng, ngân hàng được phép mở tài khoản chuyên dùng cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị xử lý nếu không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được nêu tại điểm a, b, c khoản 7 và khoản 9 của Điều 13 Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, liên quan đến quản lý và giám sát hoạt động của tài khoản chuyên dùng này.