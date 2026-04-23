Phát triển Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia
Thanh Xuân
23/04/2026, 20:44
Theo Nhiệm vụ quy hoạch, Thành phố Cần Thơ được xác định là đô thị trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giữ vai trò hạt nhân phát triển, trung tâm tổng hợp về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và y tế chuyên sâu...
Ngày 23/4/2026, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung Thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ
do Công ty Không gian xanh -đơn vị tư vấn trình bày tại sự kiện cho biết việc lập quy hoạch chung Thành phố
Cần Thơ là yêu cầu cấp thiết xuất phát từ những thay đổi lớn về không gian, quy
mô và vai trò phát triển của Thành phố sau khi hợp nhất với các địa phương lân cận, đồng thời, nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập
trong quá trình triển khai các quy hoạch trước đây.
Mục tiêu lập Quy hoạch nhằm cụ thể
hóa các định hướng chiến lược phát triển Thành phố Cần Thơ trở thành cực tăng
trưởng quan trọng của quốc gia, giữ vai trò động lực, lan tỏa và dẫn dắt phát
triển toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng đô thị hiện đại, sinh thái,
thích ứng biến đổi khí hậu, có hạ tầng đồng bộ, kết nối hiệu quả trong nội vùng
và liên vùng.
Quy hoạch hướng tới việc tổ chức
không gian phát triển hợp lý giữa đô thị và nông thôn, khai thác hiệu quả tiềm
năng kinh tế biển, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao,
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị sinh
thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; là trung tâm kinh
tế, tài chính, logistics, dịch vụ, công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ
cao của vùng; đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân, bảo đảm an ninh
nguồn nước, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong dài hạn.
Theo Nhiệm vụ quy hoạch, Thành phố
Cần Thơ được xác định là đô thị trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giữ
vai trò hạt nhân phát triển, trung tâm tổng hợp về công nghiệp, thương mại, dịch
vụ, logistics, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và y tế chuyên sâu; đồng thời
là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ kết nối vùng với cả nước và quốc tế.
Thành phố cũng mang đặc trưng đô thị sông nước, gắn với hệ sinh thái đất ngập
nước đặc thù, có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi
khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực.
Đối với nội dung và yêu cầu lập
quy hoạch, nhiệm vụ đặt ra là cần đánh giá toàn diện điều kiện tự nhiên, hiện
trạng kinh tế - xã hội, sử dụng đất, phát triển đô thị và nông thôn; phân tích
bối cảnh phát triển và mối quan hệ liên vùng; dự báo quy mô dân số, lao động, đất
đai và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật. Trên cơ sở đó, xác định mô hình, cấu
trúc không gian phát triển tổng thể, tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, định
hướng phát triển các khu chức năng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội,
không gian ngầm, cũng như đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường, thích ứng biến
đổi khí hậu và danh mục các chương trình, dự án ưu tiên.
Tại cuộc họp, các thành viên Hội
đồng thẩm định cơ bản thống nhất với sự cần thiết và định hướng lớn của Nhiệm vụ
Quy hoạch, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện nội dung Báo cáo
thuyết minh Nhiệm vụ. Hội đồng đề nghị đơn vị tư vấn và cơ quan tổ chức lập Quy
hoạch làm rõ hơn tác động của các cơ chế, chính sách mới, đặc biệt là hệ thống
pháp luật và các quy hoạch cấp trên đối với định hướng phát triển không gian và
cấu trúc đô thị Cần Thơ. Bên cạnh đó, đánh giá sâu sắc, toàn diện hiện trạng sử
dụng đất, hiện trạng phát triển không gian đô thị và nông thôn để làm cơ sở đề
xuất các định hướng phát triển đô thị Cần Thơ một cách phù hợp, khả thi.
Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh Nhiệm vụ Quy hoạch chung Thành phố Cần Thơ đến năm
2050, tầm nhìn đến năm 2075 phải xác định rõ những định hướng phát triển mới của
Thành phố Cần Thơ trong bối cảnh mới, nhất là sau khi điều chỉnh địa giới hành
chính và trong mối quan hệ với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng. Đặc
biệt, làm rõ hơn tính chất, chức năng và vai trò của đô thị Cần Thơ trong hệ thống
đô thị quốc gia và vùng; tăng cường kết nối giữa các đô thị trong nội vùng và
liên vùng, phát huy vai trò trung tâm động lực của Cần Thơ…
Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề
nghị cơ quan chủ trì lập quy hoạch tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, khẩn trương
hoàn thiện Nhiệm vụ Quy hoạch, làm cơ sở triển khai lập Quy hoạch chung Thành
phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 với chất lượng cao, đáp ứng yêu
cầu phát triển Thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới.
