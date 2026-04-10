Quảng Ninh lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện bằng hình thức phát phiếu tới từng hộ gia đình tại 54 xã, phường, đặc khu, bảo đảm đúng quy định của pháp luật…

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch số 157/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND tỉnh Quảng Ninh cho ý kiến đối với việc thành lập Thành phố Quảng Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được thực hiện bằng hình thức phát phiếu tới từng hộ gia đình tại 54 xã, phường, đặc khu theo đúng quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định 321/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Để việc triển khai lấy ý kiến nhân dân hiệu quả, đúng quy trình, đúng mục đích, UBND tỉnh phân công Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường, đặc khu, đồng thời, chuyển phiếu lấy ý kiến nhân dân đến địa phương. Bên cạnh đó, UBND các xã, phường, đặc khu ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân; đăng tải công khai về Đề án và tài liệu liên quan… Tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân gửi HĐND xã, phường, đặc khu và UBND tỉnh đảm bảo hoàn thành trước ngày 11/5/2026.

Trên cơ sở kết quả lấy kiến nhân dân, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ, đề án, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến và hoàn thành trong tháng 5/2026.

UBND tỉnh yêu cầu việc lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND các cấp phải được bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định; đồng thời, tập trung công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, lan toả sự đồng thuận, thống nhất, ủng hộ của nhân dân.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 606/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Phạm vi lập quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh với 54 đơn vị cấp xã, gồm 22 xã, 30 phường và 2 đặc khu Vân Đồn, Cô Tô. Diện tích đất liền hơn 6.231km2 cùng không gian biển được xác định theo quy định. Mục tiêu tổng quát là xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, có sức cạnh tranh quốc tế, phát triển cân bằng giữa kinh tế - xã hội - môi trường.

Thực tế cho thấy nền tảng kinh tế của tỉnh đang duy trì đà tích cực khi tổng sản phẩm (GRDP) quý 1/2026 của tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Sản xuất ngành công nghiệp duy trì đà tăng trưởng ổn định. Hoạt động du lịch, dịch vụ phục hồi mạnh mẽ. Tổng thu ngân sách nhà nước quý 1 đạt 18.567 tỷ đồng. Thu nội địa đạt 13.958 tỷ đồng. Thu hút đầu tư vốn FDI ước đạt 215 triệu USD. Bước sang quý 2/2026, tỉnh phấn đấu thu ngân sách quý 2 đạt khoảng 21.609 tỷ đồng, góp phần tích cực để đạt chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 2026 trên 13%.