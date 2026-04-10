Thứ Sáu, 10/04/2026

Trang chủ Bất động sản

Quảng Ninh lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Thanh Xuân

10/04/2026, 10:33

Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện bằng hình thức phát phiếu tới từng hộ gia đình tại 54 xã, phường, đặc khu, bảo đảm đúng quy định của pháp luật…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

 UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch số 157/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND tỉnh Quảng Ninh cho ý kiến đối với việc thành lập Thành phố Quảng Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được thực hiện bằng hình thức phát phiếu tới từng hộ gia đình tại 54 xã, phường, đặc khu theo đúng quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định 321/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Để việc triển khai lấy ý kiến nhân dân hiệu quả, đúng quy trình, đúng mục đích, UBND tỉnh phân công Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường, đặc khu, đồng thời, chuyển phiếu lấy ý kiến nhân dân đến địa phương. Bên cạnh đó, UBND các xã, phường, đặc khu ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân; đăng tải công khai về Đề án và tài liệu liên quan… Tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân gửi HĐND xã, phường, đặc khu và UBND tỉnh đảm bảo hoàn thành trước ngày 11/5/2026.

Trên cơ sở kết quả lấy kiến nhân dân, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ, đề án, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến và hoàn thành trong tháng 5/2026.

UBND tỉnh yêu cầu việc lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND các cấp phải được bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định; đồng thời, tập trung công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, lan toả sự đồng thuận, thống nhất, ủng hộ của nhân dân.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 606/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Phạm vi lập quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh với 54 đơn vị cấp xã, gồm 22 xã, 30 phường và 2 đặc khu Vân Đồn, Cô Tô. Diện tích đất liền hơn 6.231km2 cùng không gian biển được xác định theo quy định. Mục tiêu tổng quát là xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, có sức cạnh tranh quốc tế, phát triển cân bằng giữa kinh tế - xã hội - môi trường.

Thực tế cho thấy nền tảng kinh tế của tỉnh đang duy trì đà tích cực khi tổng sản phẩm (GRDP) quý 1/2026 của tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Sản xuất ngành công nghiệp duy trì đà tăng trưởng ổn định. Hoạt động du lịch, dịch vụ phục hồi mạnh mẽ. Tổng thu ngân sách nhà nước quý 1 đạt 18.567 tỷ đồng. Thu nội địa đạt 13.958 tỷ đồng. Thu hút đầu tư vốn FDI ước đạt 215 triệu USD. Bước sang quý 2/2026, tỉnh phấn đấu thu ngân sách quý 2 đạt khoảng 21.609 tỷ đồng, góp phần tích cực để đạt chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 2026 trên 13%.

Bước khởi động mang tính quyết định cho Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng

Nâng cao yếu tố an ninh phi truyền thống trong quy hoạch thành phố Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch 1/500 trung tâm hành chính tại Thủ Thiêm

The Rey Edition: Bất động sản giới hạn giữa lòng Hà Nội

The Rey Edition: Bất động sản giới hạn giữa lòng Hà Nội

Giữa lõi đô thị ngày càng khan hiếm các sản phẩm duplex, The Rey Edition xuất hiện và mở ra cách định giá mới cho bất động sản hạng sang: Không còn được quyết định bởi mức giá đắt đỏ, mà ở số lượng hữu hạn và cơ hội sở hữu ngày càng thu hẹp.

MIK Group kiến tạo biểu tượng từ những vị trí không thể thay thế

MIK Group kiến tạo biểu tượng từ những vị trí không thể thay thế

Trong bất động sản hạng sang, “vị trí đẹp” không còn là một khái niệm đủ để tạo khác biệt. Điều quan trọng nằm ở việc vị trí đó đáp ứng được những tiêu chí nào, từ kết nối, không gian đến khả năng tạo dấu ấn trong đô thị. Với MIK Group, cách tiếp cận này được cụ thể hóa thành một hệ tiêu chuẩn rõ ràng khi phát triển dòng sản phẩm M Series.

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành: Giao thông liên vùng thúc đẩy phát triển nhà ở tại khu Đông Bắc TP.HCM

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành: Giao thông liên vùng thúc đẩy phát triển nhà ở tại khu Đông Bắc TP.HCM

Trong quá trình phát triển đô thị, hạ tầng giao thông luôn là yếu tố tạo ra những thay đổi lớn về dòng người, dòng vốn và xu hướng phát triển nhà ở. Khi một tuyến cao tốc hình thành, không chỉ thời gian di chuyển được rút ngắn mà còn kéo theo sự phát triển công nghiệp, logistics và nhu cầu nhà ở tại các khu vực nằm dọc theo tuyến giao thông đó.

Tương lai ngành xây dựng gắn liền với phát triển bền vững

Tương lai ngành xây dựng gắn liền với phát triển bền vững

Trong bối cảnh công nghiệp hiện nay, môi trường xây dựng là một trong những đòn bẩy rõ ràng nhất để đạt được mục tiêu khử carbon và an ninh năng lượng quốc gia. Tác động của lĩnh vực này rất đáng kể: hệ thống xây dựng tiêu thụ khoảng 32% năng lượng toàn cầu và đóng góp khoảng 34% lượng khí thải CO₂ toàn cầu. Chính phủ các nước trên thế giới đã ban hành nhiều quy định khác nhau để khuyến khích việc áp dụng các công trình xanh và vật liệu tiết kiệm năng lượng. Nếu các chính sách hỗ trợ được duy trì và nhận thức của công chúng tiếp tục lên cao, nhu cầu thị trường xây dựng bền vững dự kiến sẽ tăng tốc đáng kể trong tương lai gần.

Nguồn cung được cải thiện sẽ hạn chế tăng giá nhà bất hợp lý

Nguồn cung được cải thiện sẽ hạn chế tăng giá nhà bất hợp lý

Trong thời gian tới, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục xu hướng phân hóa rõ rệt và từng bước đi vào quỹ đạo ổn định hơn. Việc nguồn cung được cải thiện sẽ góp phần ổn định mặt bằng chung của thị trường, hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước phát hiện sai phạm kê khai thuế tại Công ty vàng Huy Thành

Sau cú sốc địa chính trị tại Trung Đông, hiệu suất VN-Index tụt hạng, đứng thứ 11 trong khu vực

Lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng, Fed khó hạ lãi suất

Digesty ra mắt "phố AI" cho người Việt, trải nghiệm mới mẻ

Các địa phương linh hoạt kích cầu du lịch hè

