Phát triển công nghiệp vật liệu: Nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, cạnh tranh quốc gia
ĐĐỗ Phong
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Cần nhận diện đúng những vật liệu Việt Nam phải chủ động nghiên cứu, sản xuất, dự trữ và kiểm soát chuỗi cung ứng; đồng thời xác định những khâu có thể hợp tác quốc tế trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia...
Ngày 24/6/2026, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp
với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo tuyên truyền,
phổ biến, quán triệt Kết luận số 83-KL/TW, ngày 08/8/2026 của Bộ Chính trị về
phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam. Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban
Tuyên giáo Trung ương và GS.VS Châu Văn Minh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đồng chủ trì hội thảo.
CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU
GIỮ VỊ TRÍ NỀN TẢNG TRONG NỀN KINH TẾ
Những năm qua, công nghiệp vật liệu Việt Nam đã từng bước
phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu về nhiều loại vật tư, nguyên liệu; đóng góp
vào tăng trưởng, xây dựng kết cấu hạ tầng, việc làm và xuất khẩu; bước đầu nghiên
cứu, sản xuất một số vật liệu mới, vật liệu xanh và vật liệu tái chế.
Tuy nhiên, theo Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, kết
quả chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển. Sản xuất còn dựa nhiều
vào khai thác tài nguyên, tiêu hao năng lượng, giá trị gia tăng thấp; chế biến
sâu và làm chủ công nghệ lõi còn hạn chế. Nhiều vật liệu chất lượng cao, vật liệu
công nghệ cao và vật liệu đặc chủng còn phụ thuộc vào nhập khẩu. Liên kết giữa
nghiên cứu, đào tạo và sản xuất chưa chặt chẽ; chưa có doanh nghiệp nòng cốt đủ
sức dẫn dắt chuỗi giá trị.
Kết luận số 83-KL/TW xác định công nghiệp vật liệu là ngành
công nghiệp nền tảng, có yếu tố quyết định năng lực tự chủ chiến lược, năng lực
cạnh tranh quốc gia và khả năng làm chủ công nghệ lõi. Tinh thần xuyên suốt là
chuyển từ khai thác lợi thế tài nguyên sang làm chủ công nghệ vật liệu; từ phát
triển theo chiều rộng sang chiều sâu; từ tham gia chuỗi cung ứng sang từng bước
làm chủ các công đoạn có giá trị gia tăng cao.
Theo ông Thủy, nhận thức này phải được thể hiện trong xây dựng
chiến lược, hoàn thiện thể chế, phân bổ nguồn lực, tổ chức nghiên cứu, đào tạo
nhân lực và thu hút đầu tư.
Trên tinh thần đó, cần làm rõ vị trí và nội hàm của tự chủ
chiến lược trong công nghiệp vật liệu. Cần nhận diện đúng những vật liệu Việt
Nam phải chủ động nghiên cứu, sản xuất, dự trữ và kiểm soát chuỗi cung ứng; đồng
thời xác định những khâu có thể hợp tác quốc tế trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc
gia. Đồng thời cần làm rõ tiêu chí lựa chọn vật liệu ưu tiên, căn cứ vào tiềm
năng tài nguyên, năng lực công nghệ, nhu cầu thị trường, yêu cầu quốc phòng, an
ninh và xu hướng chuyển dịch chuỗi giá trị toàn cầu.
Ngoài ra, cần trao đổi về định hướng phát triển đồng bộ ba
nhóm: vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai. Vật liệu cơ bản
phải được hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng.
Với vật liệu chiến lược, cần ưu tiên chế biến sâu và làm chủ công nghệ đối với
vật liệu bán dẫn, đất hiếm, vật liệu pin, vật liệu từ, hợp kim đặc chủng và vật
liệu phục vụ quốc phòng, an ninh. Với vật liệu tương lai, phải chuẩn bị từ sớm
năng lực nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa.
Ông Thủy cũng nhấn mạnh đến việc xác định rõ những điểm nghẽn về
thể chế, vốn, doanh nghiệp và tổ chức chuỗi giá trị.
Kết luận số 83-KL/TW xác định các mốc quan trọng: năm 2026 ban hành Chiến lược quốc gia phát triển công nghiệp vật liệu; năm 2027 hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về ngành vật liệu; đến năm 2028 phấn đấu hình thành từ 3-5 trung tâm nghiên cứu vật liệu quốc gia; đến năm 2030 làm chủ một số công nghệ chế biến sâu đất hiếm, vật liệu bán dẫn, vật liệu pin và phấn đấu tỉ lệ nội địa hóa một số vật liệu chiến lược đạt 50%.
Để đạt được các mốc này, cần xác định những việc cần làm ngay,
cơ quan thực hiện, nguồn lực và tiến độ; chú trọng cơ chế điều phối, đầu tư dài
hạn, đặt hàng và phát triển doanh nghiệp dẫn dắt chuỗi giá trị.
Một vấn đề quan trọng khác được đề cập đó là bảo đảm phát
triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, tuần hoàn, hiệu quả và bền vững. “Phát
triển công nghiệp vật liệu phải gắn với quản lý chặt chẽ tài nguyên, khoáng sản
chiến lược; hạn chế tối đa xuất khẩu khoáng sản thô; nâng cao hiệu quả tái chế;
giảm tiêu hao năng lượng, phát thải và ô nhiễm môi trường,” ông Thủy nêu rõ.
Vì
vậy, cần có cơ chế kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị từ điều tra, thăm dò, khai
thác, tinh chế, sản xuất đến tái chế và dự trữ chiến lược, bảo đảm hài hòa giữa
phát triển công nghiệp, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh và lợi ích lâu
dài của đất nước…
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU VIỆT NAM
Báo cáo về định hướng phát triển công nghiệp vật liệu Việt
Nam trong thời gian tới, ông Vũ Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Ban
Chính sách, chiến lược Trung ương, lưu ý đến một số nội dung quan trọng.
Trước hết, phải
xác định công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng trong tiến trình
công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, là yếu tố đầu vào và điều kiện tiên quyết
để phục vụ cho phát triển các lĩnh vực thiết yếu, sản phẩm công nghệ chiến
lược để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường.
Phát triển công nghiệp vật liệu cần có trọng tâm, trọng điểm,
không dàn trải theo định hướng các nhóm (ba tầng vật liệu). Với vật liệu cơ bản
cần giải pháp nâng cao giá trị trong các chuỗi từ khai thác, chế biến đến cung ứng…
Với các loại vật liệu chiến lược, đặc biệt là các loại vật liệu như là đất hiếm,
vật liệu cho công nghiệp quốc phòng, an ninh…cần phải tập trung có cái giải
pháp đột phá về khoa học công nghệ…
Đặc biệt, phát triển công nghiệp vật liệu phải chuyển mạnh từ
khai thác chế biến thô sang chế biến sâu và trên cơ sở là làm chủ công nghệ,
nâng cao giá trị gia tăng. Với các loại khoáng sản chiến lược phải được quản lý
theo cái chuỗi, từ thăm dò, điều tra, quy hoạch, khai thác đến tinh chế và sản
xuất vật liệu ứng dụng, tái chế và dự trữ.
Cũng theo ông Hùng, việc phát triển công nghiệp vật liệu
theo hướng xanh, bền vững, phù hợp với các cam kết quốc tế, trên cơ sở bảo vệ lợi
ích cao nhất của quốc gia.
Nêu một số nội dung định hướng của cơ quan quản lý nhà nước
để triển khai thực hiện kết luận, ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng phòng Khoáng sản
Luyện kim, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, cho rằng việc phát triển công nghiệp
vật liệu cần hướng tới mục tiêu cao hơn là hình thành năng lực công nghiệp vật
liệu quốc gia hiện đại, xanh, tự chủ có chọn lọc, có sức cạnh tranh, phục vụ hiệu
quả quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển các ngành công nghiệp
chiến lược và công nghệ cao, đồng thời góp phần nâng cao sức chống chịu, năng lực
tự chủ và vị thế của nền kinh tế Việt Nam trong các chuỗi giá trị khu vực và
toàn cầu.
Phát biểu tại hội thảo, GS.VS Châu Văn Minh nhấn mạnh quan
điểm Kết luận số 83-KL/TW xác định công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền
tảng, có yếu tố quyết định năng lực tự chủ chiến lược, năng lực cạnh tranh quốc
gia và khả năng làm chủ công nghệ lõi.
Theo ông, “điều quan trọng không còn là khai thác được bao nhiêu tài nguyên hay sản xuất được bao nhiêu nguyên liệu thô, mà là từ nguồn tài nguyên đó chúng ta làm chủ được công nghệ gì, tạo ra vật liệu gì và tham gia được vào khâu nào có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị”.
Nói cách khác, phải thực hiện ba chuyển đổi lớn: từ lợi thế
tài nguyên sang lợi thế công nghệ; từ phát triển theo chiều rộng sang chiều
sâu; từ tham gia chuỗi cung ứng sang từng bước làm chủ những công đoạn có giá
trị cao.
Một yêu cầu quan trọng đặt ra là phải lựa chọn đúng trọng
tâm, tránh đầu tư dàn trải và tổ chức phát triển công nghiệp vật liệu theo cả
chuỗi giá trị.
Kết luận 83 xác định phát triển đồng bộ ba nhóm gồm vật liệu
cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai. Báo cáo của Cục Công nghiệp,
Bộ Công Thương đã làm rõ yêu cầu quản lý theo chuỗi giá trị, từ tài nguyên,
khai thác, chế biến, tinh luyện đến vật liệu, sản phẩm cuối cùng, tái chế và dự
trữ. Đồng thời, tự chủ không đồng nghĩa với tự sản xuất toàn bộ, mà phải xác định
được những khâu thiết yếu cần kiểm soát, những công nghệ Việt Nam có khả năng
làm chủ và những khâu có thể hợp tác quốc tế.
Theo GS.VS Châu Văn Minh, trong điều kiện nguồn lực có hạn nên cần phải
chọn đúng vật liệu, chọn đúng công nghệ, chọn đúng khâu để đầu tư; lấy hiệu quả
kinh tế xã hội, năng lực công nghệ, an ninh chuỗi cung ứng và khả năng tạo giá
trị trong nước làm căn cứ.
Qua báo cáo của Viện Khoa học Vật liệu cho thấy Việt Nam đã
hình thành những nhóm nghiên cứu có năng lực khá sâu về vật liệu bán dẫn, đất
hiếm, vật liệu năng lượng, hydro, composite, lớp phủ chức năng và nhiều loại vật
liệu tiên tiến. Vấn đề lớn hiện nay là làm thế nào liên kết và nâng cấp những
năng lực đó thành các chương trình nghiên cứu, công nghệ đủ mạnh, có sản phẩm
và địa chỉ ứng dụng rõ ràng.
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