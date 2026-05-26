Dòng vốn FDI của Thái Lan đón cơ hội tăng trưởng mới tại Việt Nam

Thái Lan hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam, đồng thời nhiều tập đoàn hàng đầu của quốc gia này cũng đang liên tục triển khai các kế hoạch mở rộng đầu tư mới, cho thấy niềm tin ngày càng lớn vào tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam...

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Đây được xem là nền tảng quan trọng để đưa quan hệ Việt Nam – Thái Lan phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Quan hệ Việt Nam – Thái Lan trong nhiều năm qua đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt kể từ khi Việt Nam gia nhập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đến nay, hợp tác giữa hai nước đã được mở rộng toàn diện trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, logistics và kết nối tiểu vùng Mekong.

Thái Lan hiện đang là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong khu vực ASEAN.

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), trong năm 2025 vừa qua, Thái Lan đã đầu tư vào 43 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 1,15 tỷ USD; tăng 19,4% so với năm 2024.

Lũy kế đến cuối tháng 4/2026, các nhà đầu tư Thái Lan đang triển khai 804 dự án tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 15,4 tỷ USD, và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam.

Dòng vốn đầu tư của Thái Lan tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; bán lẻ; bất động sản khu công nghiệp, logistics,... Những năm gần đây, nhiều tập đoàn lớn của Thái Lan liên tục mở rộng hoạt động và gia tăng hiện diện tại thị trường Việt Nam, cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam. Các nhà đầu tư tiêu biểu có thể kể đến như Central Retail, SCG, CP, Amata, WHA , Bangkok Bank...

FDI của Thái Lan tại Việt Nam (giai đoạn 2020-2025). (Nguồn số liệu: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính)

Đáng chú ý, “ông lớn” trong lĩnh vực bán lẻ của Thái La là Central Retail dự kiến sẽ đầu tư từ 45 – 47 tỷ Baht, tương đương khoảng 1,42 – 1,49 tỷ USD, vào thị trường Thái Lan và Việt Nam trong giai đoạn 2025 – 2027. Tập đoàn này đồng thời đặt mục tiêu mở thêm tới 12 đại siêu thị tại Việt Nam trong ba năm tới nhằm tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ và gia tăng độ phủ trên thị trường.

Trong khi đó, Tập đoàn SCG cũng đã công bố kế hoạch đầu tư bổ sung 500 triệu USD vào Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào năm ngoái. Khoản đầu tư mới này dự kiến sẽ nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên khoảng 5,6 tỷ USD vào năm 2027, qua đó tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam.

Tương tự, Tập đoàn Amata mới đây đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Marubeni và đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Uông Bí cùng Khu công nghiệp phía Tây Sông Khoai tại Quảng Ninh. Hiện nay, Amata đang là chủ đầu tư dự án hạ tầng Khu công nghiệp Sông Khoai – một trong những khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh. Đến nay, khu công nghiệp này đã thu hút 25 dự án đầu tư thứ cấp, 100% là dự án FDI, với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD.

Không chỉ đầu tư, hợp tác thương mại giữa hai nước cũng tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Theo số liệu của Cục Hải quan, kim ngạch thương mại song phương giữa Thái Lan và Việt Nam trong năm 2025 đạt 22,1 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm trước và chiếm khoảng 24% tổng thương mại giữa Việt Nam và ASEAN. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khu vực ASEAN, và hai quốc gia cũng đang hướng tới mục tiêu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD trong thời gian tới.

Theo bà Phayom Visouveth, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, Việt Nam hiện là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất khu vực nhờ duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ và sở hữu cơ cấu dân số trẻ, năng động.

Đáng chú ý, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào sản xuất sang mô hình phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, công nghệ và tiêu dùng nội địa.

Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, bán lẻ, kinh tế số, logistics và hạ tầng thông minh đang là những ngành được nhiều tập đoàn Thái Lan đặc biệt quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới. Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển bền vững, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số mà Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Thái Lan còn được đánh giá có nhiều dư địa hợp tác trong phát triển chuỗi cung ứng, kết nối giao thông, logistics và hợp tác tiểu vùng Mekong. Với vị trí địa chiến lược quan trọng của mỗi nước, hai bên có điều kiện thuận lợi để trở thành những trung tâm kết nối quan trọng của khu vực Đông Nam Á lục địa, góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực ngày càng sâu rộng hơn.

Dưới góc nhìn của nhiều nhà đầu tư Thái Lan, Việt Nam đang sở hữu nền tảng rất vững chắc cho tăng trưởng và SCG luôn xác định đây là thị trường chiến lược dài hạn của mình trên toàn cầu. Đồng thời, những lợi thế nội tại về kinh tế vĩ mô ổn định, định hướng phát triển rõ ràng cùng với quyết tâm cải cách của Chính phủ đang tạo ra một môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm mở rộng đầu tư và gắn bó lâu dài.

Đặc biệt, chuyến thăm Thái Lan sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27 – 29/5/2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia. Đây sẽ là cơ hội để Việt Nam và Thái Lan tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác thực chất, mở rộng kết nối doanh nghiệp và gia tăng dòng vốn FDI từ Thái Lan vào Việt Nam.

Với nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế cùng dư địa hợp tác còn rất lớn, quan hệ Việt Nam – Thái Lan được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của mỗi nước cũng như thúc đẩy liên kết và thịnh vượng chung của khu vực ASEAN.