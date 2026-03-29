Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng các Đề án về phát triển hạ tầng công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử, không gian kinh tế tầm thấp, công nghiệp lượng tử...

Ngày 28/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng chỉ rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Thứ nhất, Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính phủ; đồng thời quán triệt và tổ chức triển khai đầy đủ các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong đó, thiết lập cơ chế chỉ đạo, điều phối thống nhất ở cấp Chính phủ để triển khai Chương trình phát triển công nghệ chiến lược; đồng thời rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các bộ, ngành và hoàn thiện chính sách ưu đãi nhằm thu hút tập đoàn công nghệ lớn, phát triển các sản phẩm chiến lược, đặc biệt trong bán dẫn và AI.

"Phát triển công nghệ chiến lược với phương châm theo kịp, tiến cùng và vượt lên, song phải giải quyết các bài toán thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Việt Nam", Thủ tướng lưu ý.

Thứ hai, yêu cầu đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng, trình Chính phủ, Quốc hội các dự án luật liên quan và trình ban hành văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo hệ thống pháp luật đồng bộ, thông suốt, theo kịp thực tiễn phát triển công nghệ.

Tỷ lệ phủ sóng mạng 5G theo dân số là 91,9% với trên 22,4 triệu thuê bao; khởi công và khánh thành nhiều trung tâm dữ liệu lớn; đầu tư hơn 4,2 nghìn bộ xử lý GPU để phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Trong đó, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan xây dựng các Đề án về phát triển hạ tầng công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử, không gian kinh tế tầm thấp, công nghiệp lượng tử.

Thứ ba, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Thứ tư, triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số, công dân số, cải cách thủ tục hành chính.

Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông, phấn đấu phủ sóng 5G trên toàn quốc; khai thác hiệu quả dự án vệ tinh tầm thấp; sớm đưa vào khai thác 01 tuyến cáp quang biển; bảo đảm tiến độ xây dựng nhà máy chip bán dẫn; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư một số Trung tâm dữ liệu lớn.

Đẩy mạnh triển khai đô thị thông minh, cửa khẩu thông minh, cảng biển thông minh trên toàn quốc. Tạo mọi điều kiện để phát triển doanh nghiệp công nghiệp công nghệ số, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển thị trường công nghệ trong nước, ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Việt Nam, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, cơ chế, chính sách khuyến khích, cổ vũ sinh viên, học sinh khởi nghiệp, các doanh nghiệp số phát triển.

Các bộ, cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an rà soát, sửa đổi các quy định, cắt giảm thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu; Khai thác hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia, bảo đảm thực hiện 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến toàn trình.

Thứ năm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ chủ quyền quốc gia, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp trên không gian mạng, nhất là phòng, chống thông tin sai lệch, xấu độc, tấn công mạng.

Đẩy mạnh giải quyết các vấn đề tồn đọng, kéo dài như SIM "rác", tài khoản không chính chủ; triệt phá tận gốc các công cụ lừa đảo, tấn công mạng; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.