Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Qualcomm tăng cường hợp tác phát triển công nghệ cao, AI và bán dẫn

Bộ Khoa học và Công nghệ và Qualcomm khẳng định thúc đẩy hợp tác chiến lược về công nghệ cao, AI, bán dẫn và hạ tầng số, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo năng động của khu vực...

Ngày 15/10, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân đã tiếp và làm việc với ông Akash Palkhiwala, Tổng Giám đốc Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ).

Tại buổi làm việc, ông Akash Palkhiwala đã báo cáo kết quả thực hiện một số hoạt động hợp tác của Qualcomm tại Việt Nam trong thời gian qua nhằm hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc nâng tầm các sản phẩm công nghệ Việt Nam ra thị trường toàn cầu.

Theo đó, Qualcomm đã chính thức ra mắt Trung tâm Xuất sắc Thiết kế (Design Excellence Center) phối hợp với VNPT, đồng thời giới thiệu những sản phẩm công nghệ đầu tiên sử dụng chip và nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) của Qualcomm.

Tập đoàn cũng triển khai dự án nghiên cứu 6G cùng Viettel, hướng tới mục tiêu thương mại hóa sản phẩm và dịch vụ vào năm 2028; hợp tác với VinMotion phát triển robot hình người (Humanoid robot), dự kiến ra mắt trên thị trường toàn cầu vào đầu năm 2026.

Ông Akash Palkhiwala cũng cho biết, Qualcomm đang thúc đẩy các dự án xây dựng hạ tầng AI tại Việt Nam thông qua hợp tác với CMC, FPT, Viettel và VNPT; phối hợp với FPT phát triển giải pháp Agentic AI cho lĩnh vực ô tô toàn cầu; đồng thời triển khai chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học dành cho bốn trường đại học lớn của Việt Nam.

Hiện tập đoàn đang mở rộng hoạt động nghiên cứu - phát triển (R&D) tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực chip bán dẫn, dữ liệu lớn và AI tại biên (AI Edge). Qualcomm cũng hợp tác với Viettel và FPT để phát triển chip phục vụ trung tâm dữ liệu (Data Center) và mở rộng khả năng cung ứng ra thị trường quốc tế.

Về lĩnh vực ô tô thông minh, Qualcomm cùng FPT và VinFast đang nghiên cứu tích hợp AI Agentic vào khoang lái, nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và đẩy mạnh năng lực công nghệ Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Tổng Giám đốc Qualcomm chúc mừng Việt Nam với những nỗ lực trong việc xây dựng Luật về Trí tuệ nhân tạo (AI), cho rằng đây là bước đi tiên phong trong khu vực, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho đổi mới sáng tạo.

Ông cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ từ Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc mở rộng quy mô hoạt động của Qualcomm tại Việt Nam và tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ trong nước.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân khẳng định, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là con đường duy nhất đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, đúng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc xây dựng, sửa đổi năm dự án luật, bao gồm Luật về Trí tuệ nhân tạo và Luật Công nghệ cao (sửa đổi) nhằm thu hút đầu tư, đồng thời giúp Việt Nam tiếp cận, làm chủ các công nghệ chiến lược.

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư các phòng thí nghiệm quy mô lớn, và từng bước tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, đặc biệt ở khâu thiết kế chip và phát triển AI tại biên - những lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản phẩm công nghệ.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn Qualcomm tiếp tục mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học của Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Buổi làm việc giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Qualcomm đã khẳng định quyết tâm của hai bên trong việc thúc đẩy hợp tác chiến lược về công nghệ cao, AI, bán dẫn và hạ tầng số, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo năng động của khu vực.

Việc mở rộng hoạt động R&D, phát triển nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn hàng đầu như Qualcomm được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá mới cho hệ sinh thái công nghệ Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số, phát triển bền vững đất nước.