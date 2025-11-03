Phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ theo mô hình xanh, thông minh, bền vững

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 03/11/2025
Nguyễn Thuấn
03/11/2025, 08:43
Với mục tiêu xây dựng trung tâm kinh tế biển tổng hợp hiện đại, Ninh Bình đang xúc tiến lập Quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ đến năm 2050, định hướng phát triển theo mô hình xanh – thông minh – bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống người dân...
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ đến năm 2050. Đây là khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành, đa chức năng, được kỳ vọng tạo cú hích quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và vùng Đồng bằng sông Hồng.
Tờ trình nêu rõ, việc tổ chức lập quy hoạch là yêu cầu cấp thiết nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Ninh Bình, phù hợp với Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng và các quy hoạch ngành quốc gia có liên quan.
Nội dung quy hoạch sẽ tập trung đánh giá toàn diện điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội, tiềm năng phát triển; đồng thời xác định định hướng sử dụng đất, tổ chức không gian, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu kinh tế đến năm 2050.
Quy hoạch được xây dựng theo mô hình phát triển xanh – thông minh – bền vững, bảo đảm khai thác hiệu quả không gian kinh tế biển, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ hệ sinh thái ven bờ.
Về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch xác định các nguyên tắc và giải pháp kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông quốc gia, gồm tuyến cao tốc Bắc – Nam, đường ven biển, cảng Ninh Cơ, đường sắt và hệ thống đường thủy nội địa. Các hạng mục cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, xử lý nước thải và chất thải rắn sẽ được phát triển theo hướng hiện đại, ưu tiên công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, góp phần giảm phát thải và thúc đẩy phát triển bền vững.
Cùng với phát triển hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ còn chú trọng đầu tư hạ tầng xã hội, trong đó bao gồm hệ thống khu dân cư đô thị, khu tái định cư, công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao… nhằm nâng cao chất lượng sống, tạo điều kiện ổn định sinh kế cho người dân trong vùng quy hoạch.
UBND tỉnh Ninh Bình kiến nghị Chính phủ cho phép triển khai đồ án quy hoạch trong thời gian tối đa 12 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình được giao làm cơ quan chủ trì lập quy hoạch; Bộ Xây dựng là cơ quan thẩm định, còn Thủ tướng Chính phủ là người phê duyệt cuối cùng.
Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình khẳng định, việc sớm được phê duyệt và triển khai Quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ sẽ tạo nền tảng pháp lý quan trọng để thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng ven biển, đưa khu vực này trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh cũng như vùng Đồng bằng sông Hồng trong những năm tới.
Theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 14/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Khu kinh tế Ninh Cơ được thành lập với phạm vi ranh giới gồm bốn xã: Rạng Đông, Quỹ Nhất, Hải Thịnh và Hải Xuân, có tổng diện tích khoảng 13.950 ha. Mục tiêu phát triển khu kinh tế là hình thành trung tâm kinh tế biển tổng hợp, có hạ tầng đồng bộ, môi trường đầu tư thuận lợi, đóng vai trò vùng phát triển đột phá của Ninh Bình, đồng thời hỗ trợ, bổ sung cho các khu kinh tế ven biển khác trong khu vực Vịnh Bắc Bộ.
18:28, 23/08/2025
23:35, 20/12/2024
Việc triển khai kiểm kê khí nhà kính sẽ giúp đánh giá chính xác nguồn phát thải, là cơ sở để xây dựng các giải pháp giảm phát thải hiệu quả, hướng tới phát triển xanh và bền vững...
Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh và áp lực cắt giảm phát thải ngày càng lớn, Chính phủ Đức vừa công bố kế hoạch đầu tư 1,7 tỷ euro để phát triển công nghệ nhiệt hạch hạt nhân (nuclear fusion) - được xem là “chén thánh” của năng lượng sạch trong tương lai...
TP. Hồ Chí Minh lên kế hoạch đến năm 2030 sẽ chuyển đổi toàn bộ xe buýt sang sử dụng điện và năng lượng xanh, sớm hơn 20 năm so với lộ trình chung của Chính phủ...
Chuyến bay K6 611 của Air Cambodia mới đây đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Techo trong làn nước phun từ vòi rồng, tiếng nhạc Khmer và vũ điệu Apsara truyền thống. Dự án hạ tầng trị giá 2 tỷ USD vừa được hoàn thiện ở phía Nam Phnom Penh...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: