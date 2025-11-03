Thứ Hai, 03/11/2025

Trang chủ Chuyển động xanh

Phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ theo mô hình xanh, thông minh, bền vững

Nguyễn Thuấn

03/11/2025, 08:43

Với mục tiêu xây dựng trung tâm kinh tế biển tổng hợp hiện đại, Ninh Bình đang xúc tiến lập Quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ đến năm 2050, định hướng phát triển theo mô hình xanh – thông minh – bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống người dân...

Khu kinh tế Ninh Cơ được định hướng xây dựng thành Khu kinh tế ven biển là trọng điểm phát triển mang tính đột phá của tỉnh Ninh Bình.
Khu kinh tế Ninh Cơ được định hướng xây dựng thành Khu kinh tế ven biển là trọng điểm phát triển mang tính đột phá của tỉnh Ninh Bình.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ đến năm 2050. Đây là khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành, đa chức năng, được kỳ vọng tạo cú hích quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và vùng Đồng bằng sông Hồng.

Tờ trình nêu rõ, việc tổ chức lập quy hoạch là yêu cầu cấp thiết nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Ninh Bình, phù hợp với Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng và các quy hoạch ngành quốc gia có liên quan.

Nội dung quy hoạch sẽ tập trung đánh giá toàn diện điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội, tiềm năng phát triển; đồng thời xác định định hướng sử dụng đất, tổ chức không gian, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu kinh tế đến năm 2050.

Quy hoạch được xây dựng theo mô hình phát triển xanh – thông minh – bền vững, bảo đảm khai thác hiệu quả không gian kinh tế biển, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ hệ sinh thái ven bờ.

Về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch xác định các nguyên tắc và giải pháp kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông quốc gia, gồm tuyến cao tốc Bắc – Nam, đường ven biển, cảng Ninh Cơ, đường sắt và hệ thống đường thủy nội địa. Các hạng mục cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, xử lý nước thải và chất thải rắn sẽ được phát triển theo hướng hiện đại, ưu tiên công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, góp phần giảm phát thải và thúc đẩy phát triển bền vững.

Cùng với phát triển hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ còn chú trọng đầu tư hạ tầng xã hội, trong đó bao gồm hệ thống khu dân cư đô thị, khu tái định cư, công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao… nhằm nâng cao chất lượng sống, tạo điều kiện ổn định sinh kế cho người dân trong vùng quy hoạch.

UBND tỉnh Ninh Bình kiến nghị Chính phủ cho phép triển khai đồ án quy hoạch trong thời gian tối đa 12 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình được giao làm cơ quan chủ trì lập quy hoạch; Bộ Xây dựng là cơ quan thẩm định, còn Thủ tướng Chính phủ là người phê duyệt cuối cùng.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình khẳng định, việc sớm được phê duyệt và triển khai Quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ sẽ tạo nền tảng pháp lý quan trọng để thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng ven biển, đưa khu vực này trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh cũng như vùng Đồng bằng sông Hồng trong những năm tới.

Theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 14/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Khu kinh tế Ninh Cơ được thành lập với phạm vi ranh giới gồm bốn xã: Rạng Đông, Quỹ Nhất, Hải Thịnh và Hải Xuân, có tổng diện tích khoảng 13.950 ha. Mục tiêu phát triển khu kinh tế là hình thành trung tâm kinh tế biển tổng hợp, có hạ tầng đồng bộ, môi trường đầu tư thuận lợi, đóng vai trò vùng phát triển đột phá của Ninh Bình, đồng thời hỗ trợ, bổ sung cho các khu kinh tế ven biển khác trong khu vực Vịnh Bắc Bộ.

công nghiệp sinh thái đồng bằng sông hồng khu công nghiệp xanh Kinh tế ven biển ninh bình phát triển bền vững Quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ Thủ tướng Chính phủ

