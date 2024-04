Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho người lao động

Sáng 26/4, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, cho biết Tháng 5 là tháng có ý nghĩa đặc biệt đối với cán bộ, đoàn viên và người lao động khi có Ngày Quốc tế lao động 1/5 - Ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới, khẳng định sứ mệnh lịch sử, vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Đặc biệt, Tháng 5 còn là Tháng Công nhân, đồng thời là Tháng Hành động về an toàn vệ sinh, lao động, Tháng cao điểm tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động về mọi mặt, cả về vật chất, tinh thần và sức khỏe.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, năm 2023, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành đã phối hợp cùng tổ chức Công đoàn ban hành, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, tổ chức các hoạt động, góp phần tạo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động.

Tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tiếp tục được kiểm soát; xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình, mô hình tiêu biểu về an toàn, vệ sinh lao động.

Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư cho công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, hàng triệu lao động đã tích cực tham gia các phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động. Hàng trăm ngàn sáng kiến, giải pháp phòng ngừa trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động được thực hiện, mang lại tác dụng tốt.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cũng cho rằng phát triển kinh tế bền vững, phải gắn với bảo đảm cho mọi người được làm việc trong những điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, được chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần, là chuẩn mực chung trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Vì thế, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp, các ngành, các doanh nghiệp phối hợp với tổ chức Công đoàn, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động - Tháng Công nhân năm 2024.

Tích cực cụ thể hóa chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng” và “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết” theo kế hoạch của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị công nhân, công chức, viên chức, người lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát huy trí tuệ, sáng kiến, sáng tạo, thi đua lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng hành, gắn bó với tổ chức Công đoàn Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

“Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp luôn trân trọng, quan tâm đầu tư xây dựng nguồn nhân lực, chia sẻ thành quả với người lao động để nuôi dưỡng nguồn vốn quý, lực lượng tiên phong, trực tiếp trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Các đại biểu dự lễ phát động. Ảnh: Quang Dương.

Theo đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 có mục tiêu thúc đẩy các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở thông qua các hoạt động cụ thể như cải thiện điều kiện lao động, rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp phát biểu, ông Hoàng Xuân Khôi, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1, thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, cho biết công ty có nhiệm vụ truyền tải điện và sửa chữa hệ thống truyền tải điện trên địa bàn 28 tỉnh, thành miền Bắc.

Những năm qua, nhờ luôn coi trọng công tác an toàn vệ sinh lao động, vì vậy công ty không để xảy ra các vụ việc mất an toàn lao động, từ đó giúp người lao động yên tâm công tác, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay, công ty cam kết đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Cùng với đó, giám sát hoàn thiện công tác quản lý về an toàn vệ sinh lao động, phân định chế độ trách nhiệm; xây dựng, rà soát các quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, các loại máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; tập huấn diễn tập các phương án ứng phó khẩn cấp khi có sự cố...

Trong Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, trên toàn quốc cũng sẽ diễn ra các hoạt động như: Đối thoại của Hội đồng Quốc gia và cấp tỉnh về an toàn vệ sinh lao động; thăm hỏi nạn nhân tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tổ chức các hoạt động thanh kiểm tra, tự kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, tổ chức các hoạt động dịch vụ an toàn vệ sinh lao động; thực hiện các hoạt động chăm sóc, khám sức khỏe người lao động; rà soát xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp…